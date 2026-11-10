فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

كيف تفوق فيرستابن على نماذج المحاكاة في ريد بُل ليحقق المركز الثاني في البرازيل؟

اعترف لورون ميكيز مدير الفريق بأن أدوات المحاكاة الخاصة في ريد بُل لم تكن تتوقع إمكانية تحقيق المركز الثاني انطلاقاً من المركز الـ21 على شبكة الانطلاق!

منشور: 10-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف روز

للعام الثالث على التوالي، قدم فيرستابن عودة مثيرة للإعجاب خلال جائزة ساو باولو الكبرى للفورمولا 1.

فبعدما فاز بالسباق انطلاقاً من المركز الـ17 على شبكة الانطلاق في عام 2024، وتقدم من خط الصيانة إلى المركز الثالث العام الماضي، انطلق هذه المرة من المركز الـ21 ليشق طريقه إلى المركز الثاني.

وبحسب فيرستابن، لم تكن انطلاقته تسير وفق الخطة، رغم أنه تحمّل المسؤولية بنفسه بعدما أمسك القابض بطريقة غير صحيحة، ما أدى إلى بطء استجابته عند الانطلاق. لكن السائق الهولندي سرعان ما بدأ التقدم بعد ذلك. وخلال فترته الأولى على الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة، كان قد وضع مراكز منصة التتويج نصب عينيه، وذلك في وقت أبكر بكثير مما توقعته ريد بُل استناداً إلى عمليات المحاكاة الخاصة بها.

وقال لورون ميكيز بعد السباق في مقر ضيافة ريد بُل: "كما هو الحال دائماً، أعتقد أن لا أداة محاكاة في العالم يمكنها التنبؤ بأنك ستنتقل من المركز الـ21 إلى المركز الثاني، أو أنك ستكسب 14 مركزاً خلال خمس لفات".

وأضاف: "لا توجد أداة محاكاة قادرة على فعل ذلك. لذا، فإن ماكس يتفوق على توقعات المحاكاة بصورة متكررة".

وعندما دخل السائقون الأوائل إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة 16 لاستبدال إطاراتهم المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة بأخرى ملساء، كان فيرستابن يحتل المركز الخامس، رغم أن توازن سيارته "آر بي22" لم يعد بالشكل نفسه بعد ذلك.

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وبحسب بطل العالم أربع مرات، لم يكن ذلك ناتجاً ببساطة عن تأثير الإطارات الملساء المحتمل على توازن السيارة، إذ شعر أيضاً بأن سيارة "آر بي22" أصبحت مختلفة تماماً عن وضعها في المراحل الأولى، وذلك خلال اللفات الختامية التي أُكملت مجدداً باستخدام الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة.

وكانت ريد بُل قد أقرت بالفعل خلال السباق بأنها رصدت تراجعاً في الارتكازية الخلفية ضمن البيانات، رغم اعتراف ميكيز أن الأمر يتطلب مزيداً من التحقيقات لتحديد السبب الدقيق وراء ذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام، اشتكى فيرستابن أكثر من مرة مما وصفه بـ"تدهور أداء السيارة"، وهو ما دفع بطل العالم أربع مرات أيضاً إلى تفقد الجزء الخلفي من سيارته فور خروجه منها، للتحقق من وجود أي أضرار ظاهرة.

وأقر ميكيز قائلاً: "ربما سمعتم ماكس وهو يعبّر بصراحة عن استيائه من توازن السيارة بعدما انتقلنا إلى الإطارات المخصصة للأجواء الجافة".

وأضاف: "منذ تلك اللحظة فصاعداً، لم يكن راضياً إطلاقاً عن توازن السيارة، واستمر ذلك حتى عندما عدنا إلى الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة في النهاية. لذلك، علينا تحليل ما حدث هناك، ومدى مساهمة ذلك في خسارتنا للوقت، وما إذا كان هذا الأمر كافياً لمنعنا من منافسة مكلارين".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

المنافسة مع مكلارين ضمن بطولة الصانعين

مع ذلك، حققت ريد بُل نتيجة جيدة في بطولة الصانعين. فخلال جلسة إعلامية مع الصحافة الهولندية يوم السبت في ساو باولو، أوضح فيرستابن بالفعل أن إنهاء بطولة السائقين في المركز الثاني لا يعني له شيئاً، لكنه يملك هدفاً واضحاً في السباقات المتبقية من هذا العام، يتمثل في مساعدة ريد بُل على ضمان المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة الصانعين.

ومع انطلاق لاندو نوريس من المركز الأول، ووجود فيرستابن في الصف الأخير على شبكة الانطلاق، كان من الممكن أن يكون يوم السباق في البرازيل مؤلماً بالنسبة إلى ريد بُل، لكن الفريق أنهى عطلة نهاية الأسبوع في نهاية المطاف بالرصيد نفسه من النقاط الذي حققته مكلارين، والبالغ 33 نقطة.

وإلى جانب عودة فيرستابن القوية، يعود الفضل في ذلك أيضاً إلى الأداء القوي للغاية الذي قدمه إسحاق حجار، ما أبقى ريد بُل متقدمة بفارق 17 نقطة على الفريق الذي يقوده أندريا ستيلا.

وعلى الرغم من أن عودات فيرستابن القوية في إنترلاغوس أصبحت تقليداً بحد ذاتها، فإنه سبق أن أشار إلى رغبته في كسر هذا التقليد. فخلال المؤتمر الصحفي، دعا السائق الهولندي ريد بُل إلى تجنب تلقي عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في البرازيل مرة واحدة على الأقل في العام المقبل، رغم أن ميكيز أوضح أن الخطة كانت في الواقع تقضي بخوض عطلة نهاية الأسبوع الماضية من دون أي تراجع على شبكة الانطلاق منذ البداية.

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Anadolu via Getty Images

وخلال اليوم الإعلامي، ألمحت ريد بُل إلى رغبتها في تأجيل التغيير الحتمي لوحدة الطاقة لأطول فترة ممكنة، وربما حتى جائزة لاس فيغاس الكبرى، لكن الفريق لم يجد أمامه خياراً آخر بعد حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة.

وقال ميكيز: "بالطبع، الأمر محبط لأن وتيرة السيارة بدت جيدة يوم الجمعة، وكذلك صباح السبت، وفي بعض الجوانب خلال القسم الأول من التصفيات أيضاً عندما سمحنا له بالمشاركة. لكن هذه هي طبيعة المنافسة، كما تعلمون".

وأضاف: "من السهل أن ننسى أن هذا هو العام الأول الذي نستخدم فيه وحدة الطاقة الخاصة بنا. لقد قام أفراد الفريق بعمل استثنائي، ولم نتلقَّ أول عقوبة مع ماكس إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وهذا ما حدث. لم يكن ذلك مخططاً له، لكننا واجهنا مشكلة صغيرة يوم الجمعة أجبرتنا على اتخاذ هذا القرار. وهذه هي طبيعة الأمور".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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