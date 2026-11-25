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فورمولا 1 جائزة أبوظبي الكبرى

كيف تغلب روزبرغ على هاميلتون وعلى "شاطينه الداخلية" لإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1؟

قبل عشرة أعوام في مثل هذا اليوم، نجح نيكو روزبرغ في التفوق على لويس هاميلتون في المعركة على لقب بطولة العالم. ويستعيد السائق الألماني ذكريات موسم تغلب خلاله على شكوكه في قدراته ليطلق العنان لكامل إمكاناته.

بنجامين فنيل

منشور: 25-11-2026

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نيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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قد لا يشكل ذلك أساسًا لقصة مثيرة للغاية، لكنه يلخص بصورة مثالية كيف تمكن نيكو روزبرغ من التفوق على لويس هاميلتون على طريقه لإحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2016.

ليس من المعتاد أن تسمع السائقين يقللون من شأن مواهبهم الفطرية، لكن بعد عشرة أعوام على انتصاره مع مرسيدس، تحدث روزبرغ بصراحة كبيرة عن ذلك في أحدث حلقات بودكاست "ما وراء شبكة الانطلاق".

فلم يكن بوسعه مجاراة موهبة هاميلتون، إذ أقر بصراحة بأن "لويس هو الأعظم على مر العصور"، ولذلك كان عليه بذل أقصى جهوده في جميع المجالات الأخرى حتى يتفوق عليه.

وأوضح روزبرغ: "يتعلق الأمر باستخلاص 110 بالمئة من إمكاناتي. هذا هو جوهر المسألة. ويعني ذلك العمل على كل جانب من الجوانب الممكنة، وهي كثيرة: التغذية، والنوم، والعمل مع المهندسين، وتطوير السيارة، والتعامل مع وسائل الإعلام، واللياقة البدنية، ووزن الجسم".

ولذلك، كان عمل السائق الألماني مع اختصاصي في علم النفس بالغ الأهمية، إذ كان ما يصفه بـ"الشيطان" يتسلل إلى ذهنه باستمرار. وأوضح: "استعدادًا لعام 2016، كنت أخضع لساعتين من التدريب الذهني كل يومين. وكان ذلك أصعب من التدريب البدني.

نيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

"يتضمن الأمر الكثير من الأشياء: التأمل، والتكرار، والتصور الذهني، وتقنيات تساعدك على البقاء حاضرًا في اللحظة عندما تبدأ مشاعر الخوف بالتسلل إليك، وعندما تكون مرعوبًا من ارتكاب خطأ ومن أن يسخر العالم بأسره منك لأنك تتصدر السباق ثم تخفق في الانطلاقات".

ولم يساعد ذلك روزبرغ على الحلبة فحسب، بل أيضًا عند التعامل مع وسائل الإعلام، في إطار محاولاته لتخفيف الضغط الهائل الملقى على عاتقه.

وأشار إلى ذلك بالقول: "إنها لعبة متكاملة عليك أن تجيدها، لأن وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة. إنها جزء أساسي للغاية من الأداء الرياضي، لأنكم تنجحون في التأثير علينا، إذ يتعين علينا الوقوف أمامكم في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع بأكملها، ولا يمكننا القول: لا تعليق. عليّ أن أتفاعل معكم. وعندما تقولون لي أنتم الصحفيون: هل أنت روبنز باريكيللو الجديد؟ السائق الثاني على الدوام؟ فجأة! هذا مؤلم".

"تكررون بعض الأمور، وفي مرحلة ما تبدأ بتصديقها. لذا، إنها لعبة تحتاج حقًا إلى إتقانها. ومن الأمور التي كانت بالغة الأهمية بالنسبة إليّ في العام الذي أحرزت فيه اللقب، بالتعاون مع اختصاصي علم النفس، ألا أستخدم أبدًا، أبدًا، أبدًا كلمة البطولة في أي حديث مع وسائل الإعلام. لأنك كصحفي كنت ستقول دائمًا: أنت المرشح الأوفر حظًا لإحراز البطولة، أليس كذلك يا نيكو؟ ولذلك، كان عليّ ببساطة تغيير مسار الحديث".

لويس هاميلتون، مرسيدس، نيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وكانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن روزبرغ كان في وضع مثالي لخوض منافسة أكثر استمرارية على اللقب. فبعد إحرازه مركز الوصافة في عامي 2014 و2015، وتفوق هاميلتون عليه بالنقاط أيضًا في عام 2013، بدأ موسمه بصورة مثالية عبر تحقيق أربعة انتصارات متتالية، رافعًا سلسلة انتصاراته المتتالية إلى سبعة منذ نهاية الموسم السابق، رغم قيام توتو وولف (مدير الفريق) بتبادل طواقم المهندسين والميكانيكيين بين السائقين، وهي خطوة شكلت صدمة للألماني.

وقال روزبرغ بشأن نهايته القوية لموسم 2015: "كل سباق مهم. وكانت تلك فرصتي، لأنه بالطبع أصبح حينها بطلًا للعالم لعدد لا أعلم كم مرة، وعندها تفقد قدرًا ضئيلًا من حماسك. وهذا أمر طبيعي، لأن السباقات لم تعد تعني شيئًا بالنسبة إلى البطولة. وكان يواجهني وأنا أتمتع بأعلى مستويات الحافز التي شعرت بها في حياتي، لأن كل ما كنت أفكر فيه هو: لا أريد أن أخسر مجددًا، إنه شعور مريع".

"وهكذا فزت بالسباقات الثلاثة الأخيرة، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إحداث شرخ في الثقة بالنفس. هكذا تسير الأمور في الرياضة. وتحمل ذلك معك طوال فترة الشتاء الطويلة. فهو يعلم الآن أنه بطل العالم، نعم، لكنني فزت بالسباقات الثلاثة الأخيرة بعدما قدمت أداءً مذهلًا خلف المقود".

لكن هاميلتون نجح في الرد بعد حصد روزبرغ العلامة الكاملة البالغة 100 نقطة في الجوائز الكبرى الأربع الأولى، إذ أحرز ستة انتصارات في سبعة سباقات بين موناكو وهوكنهايم. ومع الوصول إلى جائزة ماليزيا الكبرى، كان البريطاني يتأخر بفارق ثماني نقاط فقط عن زميله في الفريق، لكن محركه تعرض لعطل بينما كان يتصدر السباق بفارق 23 ثانية، في حين كان روزبرغ يحتل المركز الرابع متأخرًا بأكثر من دقيقة، بعدما تسبب سيباستيان فيتيل في دوران سيارته حول نفسها عند الانطلاقة.

وورث روزبرغ المركز الثالث، ما يعني أن انسحاب هاميلتون أحدث تحولًا في فارق النقاط بلغ 28 نقطة: فبدلًا من تصدر الترتيب العام بفارق خمس نقاط، أصبح حامل اللقب يتأخر بفارق 23 نقطة.

وكان ذلك الوضع مثاليًا بالنسبة إلى روزبرغ، لكنه بدأ ينهار ذهنيًا تحت وطأة الضغوط المترتبة على كونه المرشح الأوفر حظًا لإحراز اللقب، رغم نجاحه في الفوز بالسباق التالي في سوزوكا. وفي المقابل، أدت انطلاقة مروعة لهاميلتون إلى تراجعه إلى المركز الثامن في اللفة الأولى، ولم يتمكن سوى من التعافي إلى المركز الثالث في ظل الدفاع الصلب من ماكس فيرستابن، صاحب المركز الثاني.

وقال روزبرغ، الذي انتزع مركز الانطلاق الأول من زميله في الفريق بفارق 0.013 ثانية: "منذ اليابان بالفعل، لا أعلم حتى كيف تمكنت من مواصلة القيادة بذلك المستوى الجيد، لأنني عندما أفكر في لفتي خلال التصفيات، كنت مرعوبًا. كنت أرتجف، وكانت يداي ترتجفان داخل سيارة السباق، ومع ذلك كنت قادرًا على وضعها في قطب الانطلاق الأول، ولا أعلم حتى كيف كان ذلك ممكنًا".

نيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

"لأنني أصبحت الآن المرشح الأوفر حظًا، وبات حلمي في متناول يدي! إنه لي! كل ما عليّ فعله هو الوصول إلى خط النهاية في كل مرة، وهذا يكفي. وكل ما كنت أقوله لنفسي هو: لا تفسد الأمر. إنه شعور مخيف. هل سأحصل على فرصة أخرى يومًا ما؟ لا أعلم، فالأعظم على مر العصور يقود السيارة المجاورة لي. لا يمكنك أن تعلم أبدًا".

وعنت نتيجة اليابان أن روزبرغ أصبح يتقدم على هاميلتون بفارق 33 نقطة، وبالتالي كان بإمكانه الاكتفاء بالمركز الثاني في كل واحد من السباقات الأربعة المتبقية، لكن ذلك لم يخفف عنه وطأة الضغوط على الإطلاق.

وقال بشأن حالته الذهنية قبيل السباق الحاسم للقب: "كنت مرعوبًا فحسب، مرعوبًا تمامًا، لأن هذه فرصتي. وفي جميع السباقات الأخيرة التي سبقت ذلك، لم يكن إحراز المركز الثاني بهذه السهولة، لأن هناك ماكس مع ريد بُل، ودانيال ريكاردو، وسيارتي فيراري، وكانوا جميعًا قريبين. وخصوصًا عندما يكون ذلك الشيطان حاضرًا في رأسك، فإن إحراز المركز الثاني لا يكون سهلًا حقًا".

"كان ماكس يهاجمني باستمرار. ففي المكسيك، اصطدم بي عند المنعطف الأول وأخرجني عن الحلبة، ثم اندفع لمهاجمتي مجددًا في منتصف السباق. كان هذا الرجل أكثر السائقين مجازفة في ذلك الوقت، لأنه كان ماكس الشاب والمجنون، كما تعلمون".

"وفي البرازيل، كان يهاجمني مجددًا في الأجواء الماطرة، وكانت الظروف غادرة للغاية. كنا في وضعية نجاة بكل معنى الكلمة لتفادي دوران سياراتنا حول نفسها والاصطدام، كما حدث مع معظم الآخرين، ثم يأتي ماكس مندفعًا من المسار الخارجي عند المنعطف الثالث، من دون أن أراه حتى، لأنتفض داخل سيارتي عندما رأيته فجأة. لم يكن الأمر نزهة على الإطلاق".

لويس هاميلتون، مرسيدس، نيكو روزبرغ، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Adam Pretty / Getty Images

وكان من المفترض أن تنضم عائلة روزبرغ وأصدقاؤه إليه في الجولة الختامية في أبوظبي، لكنه أوضح أنه مع تصاعد مستويات القلق لديه بصورة هائلة، طلب منهم في البداية عدم الحضور، إذ أراد أن تكون عطلة نهاية الأسبوع "كالمعتاد"، رغم أنها لم تكن كذلك على الإطلاق.

وقال: "خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، كنت مرعوبًا فحسب، مرعوبًا تمامًا، منذ البداية وحتى النهاية، كان الوضع سيئًا للغاية. والعالم بأسره ينظر إليك، تدخل وترى نظرات الجميع، وكأنهم يحاولون معرفة مدى توترك. إنه أمر لا يُصدق".

وألقت الضغوط بظلالها على سائق مرسيدس، الذي كان يجد صعوبة في النوم لأكثر من ساعتين في الليلة الواحدة، رغم استعانته بطبيب متخصص في النوم وتقنيات التأمل.

وعلق على ذلك بالقول: "كان الأمر مروعًا. قلبك ينبض بسرعة طوال الليل، والأدرينالين يتدفق في جسدك. وعندما تنام لساعتين، تدخل في دوامة، لأنك تفكر: عليّ القيادة بعد ساعتين فقط من النوم. وهكذا يزداد الوضع سوءًا باستمرار، ويصاب الشيطان بالجنون، وتنام لفترة أقل حتى".

وعندما كان روزبرغ مستيقظًا، لم يكن تناول الطعام أسهل حالًا، إذ اعترف قائلًا: "لم أعد قادرًا حتى على تناول الطعام بصورة طبيعية، كنت خائفًا للغاية".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي كنت قادرًا على تناوله هو طعام مرتبط بذكريات طفولتي، وهو حبوب فروستيز. لم أتناول فروستيز منذ 20 عامًا، لأنها ليست صحية حقًا، وليست جيدة للغاية. لكنها كانت الشيء الوحيد الذي كان عقلي يقول لي بشأنه: نعم، ستتمكن من ابتلاع هذا. حاولت تناول المعكرونة، لكنني لم أتمكن من ابتلاعها، لم يكن بوسعي تناولها حرفيًا. لذا، كنت أعيش على حبوب فروستيز، وهذا ليس جيدًا أيضًا، لأنها ليست طعامًا يوفر لك التغذية الكافية لتقديم الأداء المطلوب طوال عطلة نهاية الأسبوع".

ونتيجة لذلك، لم يكن روزبرغ في الحالة المثالية للمنافسة، كما اتضح خلال لفات خروجه من منطقة الصيانة في التجارب الحرة، حيث قال: "كنت أشعر بالغثيان داخل السيارة، لأنني كنت أعيش على حبوب فروستيز. الغثيان! هل يمكنكم تصديق ذلك؟ لم أشعر بالغثيان داخل سيارة سباق طوال حياتي. ثم يقول لك الشيطان: لا يمكنك قيادة سيارة سباق إذا كنت تشعر بالغثيان. ولحسن الحظ، زال ذلك الشعور، ولا أعلم كيف!".

"لقد كان تحضيري وموهبتي الفطرية هما ما ساعداني بطريقة ما على اجتياز عطلة نهاية الأسبوع. فرغم أنني لم أكن حاضرًا ذهنيًا على الإطلاق، فإنني كنت لا أزال قادرًا على تقديم أداء مقبول، بل وجيد للغاية. إنه أمر مذهل. وحتى يومنا هذا، لا أعلم كيف كان ذلك ممكنًا".

وتفوق هاميلتون على روزبرغ في حصص التجارب الحرة الثلاث جميعها، وانتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.303 ثانية عن زميله في الفريق. ولم يتغير ترتيب السائقين عند الانطلاقة، وعمد البريطاني إلى إبقاء مجموعة السيارات متقاربة، على أمل أن يتراجع منافسه خارج مراكز منصة التتويج، وهو ما كان ضروريًا لمنح هاميلتون فرصة إحراز اللقب.

نيكو روزبرغ، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

ودخل كلا السائقين إلى منطقة الصيانة في وقت مبكر للغاية، في اللفتين السابعة والثامنة. لكن توقف روزبرغ استغرق وقتًا أطول مما كان مخططًا له، إذ حرص الميكانيكيون على تفادي إطلاق سيارته بصورة غير آمنة، ليعود إلى الحلبة مباشرة خلف فيرستابن، الذي لم يكن قد أجرى توقفه بعد، إثر دوران سيارته حول نفسها في اللفة الأولى. واستغرق روزبرغ 12 لفة لإيجاد طريقة لتجاوز سيارة ريد بُل.

وعلق روزبرغ على ذلك بالقول: "كان الأمر مروعًا. مروعًا. ومن المفهوم أنه كان على هاميلتون القيام بشيء ما، لذا حاول تنفيذ شيء ما، وكانت خطته تنجح".

"لقد وضعني خلف ماكس فيرستابن بتلك الاستراتيجية. لم يكن من المفترض أن أكون خلف ماكس فيرستابن على الإطلاق، وفجأة وجدت نفسي خلف ماكس فيرستابن، أسوأ سائق يمكن أن تجد نفسك خلفه. كان ماكس المجنون في ذلك الوقت، وكانت احتمالات وقوع حادثة تبلغ 50 بالمئة إذا حاولت تجاوزه أو القيام بأي شيء من هذا القبيل".

"ربما كانت اللحظة الأكثر تطرفًا في مسيرتي بأكملها عندما تحدث مهندس السباق توني روس عبر اللاسلكي وقال: نيكو، لقب البطولة الذي تسعى إليه بات في خطر. عليك الآن تجاوز ماكس فيرستابن خلال اللفتين المقبلتين. ماذا؟ لا يمكنك ببساطة تجاوز ماكس فيرستابن، فهذا ليس شيئًا يمكنك فعله بهذه السهولة".

"سأظل ممتنًا لماكس إلى الأبد، لأنه تصرف بنزاهة وترك لي المساحة".

نيكو روزبرغ، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"خرجت من تلك المواجهة وبدأت قدمي ترتجف بشدة من الخوف والأدرينالين، لدرجة أنني فقدت القدرة على التحكم بدواسة الوقود. لن يحدث لي ذلك مجددًا في حياتي، ولن أختبر ذلك الشعور مرة أخرى، ولم يسبق لي أن اختبرته من قبل. كانت قدمي بأكملها تنتفض بسبب ماكس. وهكذا، لم أعد قادرًا على الضغط على دواسة الوقود بصورة صحيحة. وبدأ شيطاني مجددًا بالقول: حسنًا، انتهى الأمر، لم تعد قادرًا على القيادة لأنك لم تعد تستطيع التحكم بدواسة الوقود".

"لكن الحظ حالفني، لأن المقطع التالي كان خطًا مستقيمًا طويلًا. فضغطت بساقي بأكملها نحو الأسفل داخل قمرة القيادة، بدءًا من عضلات الأرداف، ما أتاح لي على الأقل الضغط بالكامل على دواسة الوقود. ثم، لسبب ما وبطريقة ما، استعادت قدمي قدرًا ضئيلًا من التحكم مجددًا، فقال لي عقلي: حسنًا، نعم، بدأت تستعيد السيطرة، يُفترض أن تكون الأمور على ما يرام. وهكذا تمكنت من القيادة مجددًا. إنه جنون، جنون مطلق".

"ولم يساعدني كل التدريب الذهني الذي خضعت له على الإطلاق في تلك اللحظة. صفر. جميع تقنياتي، صفر فاصلة صفر. كانت هناك حالة من فقدان السيطرة التام فحسب. لكنني متأكد من أن التحضيرات ساعدتني، لأنني على الأرجح كنت سأفقد السيطرة على نفسي بنسبة إضافية تبلغ واحدًا بالمئة لو لم أحضر نفسي بالطريقة التي فعلتها".

لويس هاميلتون، مرسيدس، نيكو روزبرغ، مرسيدس

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وسرعان ما لحق روزبرغ بهاميلتون، الذي كثف بصورة يائسة تكتيكاته القائمة على إبطاء وتيرة السباق خلال اللفات الأخيرة، لكن من دون جدوى، إذ عبر الألماني خط النهاية أمام فيتيل وفيرستابن ليحرز لقبه الأول في بطولة العالم.

وقال روزبرغ: "الشعور الأول هو الارتياح. الارتياح لأن الأمر انتهى، وحُسم، ونجحت في تحقيقه. ثم تنتابك نشوة عارمة، ويصبح الشعور جنونيًا تمامًا. إنه أقوى شعور يمكن اختباره، ربما باستثناء ولادة طفلك والزواج. يمكن مقارنته بهما إلى حد ما، لكنه مختلف. على أي حال، إنه شعور بالغ القوة ولا يُصدق".

وبعد خمسة أيام، أعلن روزبرغ اعتزاله الفورمولا 1.

إعداد وترجمة / خلدون يونس

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Peter J Fox / Getty Images

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