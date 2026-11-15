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فورمولا 1

كيف تعمل إسطنبول على تحديث حلبتها لضمان بقائها ضمن روزنامة الفورمولا 1 لسنوات طويلة؟

ستعود حلبة إسطنبول بارك إلى روزنامة الفورمولا 1 في العام المقبل. ورغم أن تصميم الحلبة، الذي يحظى بإعجاب السائقين، سيبقى من دون تغيير، فإن المنظمين يعتزمون الاستفادة من تجارب الماضي لإعادة تطوير الحدث بصورة شاملة.

رونالد فوردينغ

منشور: 15-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: أوزان كوسي





موتورسبورت.كوم "برايم"



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إعداد وترجمة / خلدون يونس

غالبًا ما يشكل تحقيق التوازن المناسب تحديًا في عالم الفورمولا 1 الحديث. وينطبق ذلك على اللوائح التقنية، إذ يتعين إيجاد صيغة تجمع بين تلبية تطلعات السائقين وعشاق الرياضة التقليديين من جهة، وتقديم العرض الترفيهي الذي تسعى الفورمولا 1 إلى توفيره لجمهور الشباب من جهة أخرى، مع تدفق مستمر للمناورات الهجومية، بما يناسب، إن صح التعبير، جيل تيك توك.

لكن معادلة التوازن هذه تنطبق أيضًا على روزنامة البطولة والوجهات التي تزورها. فكثير من الوجهات التي أضيفت مؤخرًا تعتمد على حلبات مؤقتة في مواقع فاخرة مثل ميامي ولاس فيغاس ومدريد، لكنها ليست بالضرورة الحلبات التي تثير حماسة عشاق الرياضة المتحمسين.

لكن العام المقبل سيشهد عودة سباق إلى الروزنامة، يمتلك القدرة على الجمع بين أفضل ما في العالمين. فإسطنبول مدينة عالمية، تمثل جسرًا بين أوروبا وآسيا، ولذلك تُعد من نوعية الوجهات التي ترغب الفورمولا 1 في وجودها ضمن روزنامتها. لكن الحلبة الواقعة في الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور تحظى أيضًا بإعجاب السائقين والجماهير، خصوصًا بفضل منعطفها الثامن الشهير.

وقبيل عودة جائزة تركيا الكبرى، جلس موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع إرين أوتشيرتوبراجي، رئيس الاتحاد التركي لرياضة السيارات (توسفيد). وهو يتبنى طموحًا يجمع بين الجانبين، من خلال تنظيم حدث يواكب معايير الفورمولا 1 الحديثة، مع الحفاظ على حلبة يستمتع بها عشاق الرياضة المتحمسون.

وقال أوتشيرتوبراجي: "نعم، أعتقد الأمر نفسه. فمن وجهة نظر الجماهير، نكون دائمًا أكثر حماسة لمشاهدة السباقات على الحلبات التقليدية، ولذلك من الجيد أن الفورمولا 1 وافقت على مقترحنا وأننا عدنا إلى الروزنامة. جميعنا يفتقد السباقات القديمة، لكننا نحتاج في نهاية المطاف، من الناحية التجارية، إلى سباقات مثل مدريد أيضًا. نحن بحاجة إلى النوعين معًا، أي الحلبات الحضرية الحديثة وحلبات مثل إسطنبول ومونزا وسيلفرستون".

الانطلاقة

الصورة من قبل: Lars Baron / Getty Images

ومع ذلك، يتعين على جميع الحلبات الدائمة التكيف مع متطلبات الفورمولا 1 الحديثة، سواء من حيث المنشآت أو الصورة العامة للحدث. وسيبقى تصميم حلبة إسطنبول من دون تغيير، لكن الكثير من الأمور المحيطة بها ستشهد تعديلات كبيرة.

وأوضح أوتشيرتوبراجي: "ستشهد الحلبة تحديثات كبيرة. سنعمل على تطويرها لتواكب المستوى الذي وصلت إليه الفورمولا 1 حاليًا. ونعمل بالطبع على الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية. وسنحاول تغطية معظم المدرجات، كما سنعمل على إنشاء مناطق مخصصة للجماهير، واتخاذ كل ما يلزم لتوفير أفضل تجربة ممكنة لهم".

وتشكل هذه النقطة الأخيرة ركيزة أساسية في الخطط. فقد كانت حلبة إسطنبول بارك مفضلة لدى السائقين في الماضي، لكن أوتشيرتوبراجي يرى أن التحدي الأكبر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي مدة العقد الجديد، يتمثل في جعلها حلبة مفضلة لدى الجماهير أيضًا، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل.

وقال: "كانت دائمًا حلبة مفضلة لدى السائقين، لكننا نحاول الآن جعلها حلبة مفضلة لدى الجماهير أيضًا. ويبدأ ذلك من تنظيم حركة المرور وإدارة الحشود. فقد أُعيد إنشاء الطرق المحيطة بالحلبة بالفعل بطريقة جديدة، بحيث أصبحت هناك طرق مخصصة للدخول وأخرى للخروج. وستتحسن حركة المرور لتصبح تجربة الوصول إلى الحلبة ومغادرتها أفضل".

جيانكارلو فيزيكيلا، رينو

الصورة من قبل: Bryn Lennon - Getty Images

وتكتسب النقطة الأخيرة أهمية خاصة، بعدما اتسمت حركة المرور خلال النسخ السابقة من جائزة تركيا الكبرى بالفوضى إلى حد كبير. وهي مشكلة يدركها أوتشيرتوبراجي جيدًا.

وقال: "نعرف ما يتعين علينا القيام به. لقد بدأنا بالفعل التخطيط للبنية التحتية، كما نعمل على توسيع منطقة الصيانة. وستتضاعف السعة الاستيعابية، وسيُعاد تنفيذ البنية التحتية من الصفر. وإلى جانب ذلك، سنطور مرافق الضيافة والاستقبال، بما في ذلك الاستفادة من منعطفنا الثامن الشهير".

ومن أبرز الجوانب اللافتة في عملية تطوير الحدث أن تنظيم جائزة تركيا الكبرى سيختلف بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة مقارنة بالنسخ السابقة. فالاتحاد التركي لرياضة السيارات لا يقتصر دوره على كونه الهيئة المشرفة على رياضة السيارات في البلاد، بل أصبح الآن الجهة المنظمة للحدث أيضًا، وهو ما يفترض أن يوفر قنوات اتصال مباشرة أكثر، وقدرة أكبر على تحويل الطموحات إلى خطوات عملية هذه المرة.

وقال أوتشيرتوبراجي: "أُسندت إدارة الحلبة إلى الاتحاد التركي لرياضة السيارات، وهذا يخلق آلية جديدة لإنجاز الأمور بصفتنا الجهة المنظمة. ستكون جميع الأمور تحت إشرافي، وبدعم من الدولة، وسنحاول القيام بكل ما هو ضروري".

وأضاف: "تكمن المشكلة الأكبر في أن الحلبة، قبل تولينا إدارتها، كانت تُدار من قبل شركة خاصة، ولم تكن أولوياتها الرياضة أو الجماهير أو الفورمولا 1. ولذلك، واجهنا للأسف مشاكل في تجربة الجماهير، وهذا هو السبب وراء إعطائنا هذه التجربة الأولوية في الوقت الحالي".

كيف تخطط حلبة إسطنبول بارك لتجنب تكرار مشاكل إسفلت المسار؟

لقطة جوية لحلبة سباقات الفورمولا 1 في "إسطنبول بارك"

الصورة من قبل: Miragest

إلى جانب ذلك، يدرك أوتشيرتوبراجي أن الأساسيات يجب أن تكون سليمة أيضًا. فلن يتغير تصميم الحلبة، لكن سطح الإسفلت يحتاج إلى أن يكون في حالة أفضل. إذ شكلت حالة السطح مشكلة خلال الزيارات الأخيرة للفورمولا 1، ودفع ذلك عددًا من السائقين إلى وصف القيادة عليه بأنها أشبه بـ"القيادة على الجليد"، خصوصًا عندما هطلت الأمطار في عام 2020، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي حسم فيها لويس هاميلتون لقبه العالمي السابع.

واعترف أوتشيرتوبراجي قائلًا: "نعم، كانت هناك مشكلة في الإسفلت آنذاك، وأنا أتفق معك تمامًا في ذلك".

وأضاف: "لم نكن من مؤيدي إعادة تعبيد الطبقة السطحية قبل فترة قصيرة جدًا من موعد السباق. وكان جزء من المشكلة يعود إلى عدم إقامة أي سباقات على الحلبة، إذ لم يُنظم أي سباق قبل وصول الفورمولا 1، وهذا أدى إلى مشكلة في سطح الحلبة".

وليس من المستغرب أن يحرص المنظمون في إسطنبول على تجنب تكرار تلك المشاكل في عام 2027.

وتابع قائلًا: "نعمل حاليًا بتعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للسيارات وخبراء الحلبة. وبالطبع، سنحتاج إلى تغيير الحواجز الجانبية للمنعطفات وما إلى ذلك، لكن تصميم الحلبة سيبقى كما هو. وأعتقد أننا لن نغير طبقة الإسفلت هذه المرة".

وأضاف: "ستبقى كما هي، ونحن ننظم حاليًا فعاليات تجريبية في إسطنبول بارك لمدة 30 أسبوعًا على الأقل سنويًا. وبعد أعمال التجديد والتطوير، سنبدأ مجددًا في استضافة سباقات محلية ودولية قبل وصول الفورمولا 1".

ومن المفترض أن يمنع ذلك سائقي الفورمولا 1 من مواجهة مفاجأة غير سارة مرة أخرى فيما يتعلق بمستويات التماسك على الحلبة.

هل تستطيع جائزة تركيا الكبرى البقاء ضمن الروزنامة بعد عام 2031؟

آخر سباق جائزة كبرى في تركيا، في عام 2021

الصورة من قبل: Mark Sutton / Sutton Images via Getty Images

تُنفذ جميع هذه الخطط في البداية ضمن إطار العقد الممتد لخمس سنوات، لكن أوتشيرتوبراجي يريد أن تبقى إسطنبول على الروزنامة بعد انتهاء الاتفاق الأولي أيضًا، ما يعني أن الاستثمارات تستهدف المستقبل على المدى الطويل.

وقال: "نتطلع إلى فترة أطول. ولهذا السبب، فإن المشاريع التي نعمل عليها حاليًا لتطوير الحلبة ستمتد إلى ما بعد السنوات الخمس. ونجري مناقشات داخلية ومع الدولة حول كيفية توسيع هذا المشروع من دون مغادرة الروزنامة مجددًا".

ويدرك أوتشيرتوبراجي جيدًا ما يتطلبه تحقيق ذلك، وهو الوفاء بالوعود التي سبق ذكرها. وإذا تحقق ذلك، فإنه يعتقد أن بقية الأمور ستأتي بصورة طبيعية.

واختتم قائلًا: "بالتأكيد، يقتصر التزامنا في البداية على خمس سنوات، لكن إذا قدمنا المعايير التي تبحث عنها الفورمولا 1، فسيكون ذلك مفيدًا للطرفين. وطالما أننا نفذنا الالتزامات التي تعهدنا بها، وإذا كانت الجماهير سعيدة خلال السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن استمرار إسطنبول على الروزنامة سيكون مفيدًا للطرفين".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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