فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟

ستكون جولة ساو باولو فرصة جديدة أمام السهام الفضية لحسم لقب موسم 2026.

منشور: 04-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بعدما أحرز كيمي أنتونيللي لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى، بات بإمكان مرسيدس إضافة لقبها التاسع في بطولة الصانعين إلى سجلها القياسي في البرازيل.

وحققت السهام الفضية الفوز في 12 سباقًا من أصل 19 أُقيمت حتى الآن هذا الموسم، ما جعلها تتصدر البطولة بفارق مريح. ولا يزال فيراري الفريق الوحيد القادر حسابيًا على اللحاق بها، لكن المهمة تبدو صعبة للغاية في ظل تأخره بفارق 126 نقطة.

وأتيحت أمام مرسيدس فرصة أولى لحسم اللقب في المكسيك، لكن ذلك كان يتطلب تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني، مقابل عدم حصول فيراري على أكثر من أربع نقاط. أما هذه المرة، فيعني الفارق الحالي أنّ الفريق المتمركز في براكلي يحتاج فقط إلى التفوق على الحصان الجامح بفارق ثلاث نقاط على الأقل في ساو باولو.

بعض السيناريوهات التي يمكن أن تمنح مرسيدس لقب بطولة الصانعين في جائزة البرازيل الكبرى

إنهاء سيارتي مرسيدس السباق ضمن مراكز النقاط، وكلتاهما أمام سيارتي فيراري.

تحقيق مرسيدس ثنائية المركزين الأول والثاني، أو الأول والثالث، أو الأول والرابع.

إنهاء مرسيدس السباق في المركزين الثاني والثالث، أو الثاني والرابع، مع عدم فوز فيراري.

إنهاء سيارتي مرسيدس السباق ضمن المراكز الخمسة الأولى، من دون صعود أي سائق من فيراري إلى منصة التتويج.

إنهاء أنتونيللي أو راسل السباق ضمن المراكز الثمانية الأولى، مع انسحاب سيارتي فيراري.

وخلال الجولات التسع عشرة الأولى من الموسم، وباستثناء السباقات القصيرة، تفوقت مرسيدس على فيراري بفارق ثلاث نقاط أو أكثر في عشر مناسبات.

أنتونيللي يخلف هاميلتون بوصفه بطل مرسيدس الجديد

يمثل موسم 2026 المرة الأولى منذ عام 1955 التي تحرز فيها مرسيدس ألقاب العالم من دون لويس هاميلتون، بعدما تولى الشاب أنتونيللي مسؤولية قيادة الفريق نحو القمة.

وقال مدير الفريق توتو وولف: "كانت البطولات التي حققناها مع لويس مذهلة ومجزية للغاية. شعرت بأننا جميعًا كنا جزءًا من تاريخ لويس، ومن مسيرة أعظم بطل، وأننا سننظر إلى الوراء بعد سنوات طويلة ونقول: لقد أصبحنا أبطالًا للعالم مع لويس هاميلتون. وهذا أمر لا يزال يشغل تفكيري كثيرًا. فهو أحد أولئك الذين حافظوا على حضورهم وتأثيرهم، ولا يزال يتمتع بأهمية ثقافية كبيرة تتجاوز حدود الفورمولا 1".

وأضاف: "لذلك، كانت تلك البطولات مميزة للغاية، وستظل جزءًا مني طوال حياتي. أما هذا اللقب فهو مختلف. وكما قلت سابقًا، لا يزال كيمي بالنسبة إليّ ذلك الطفل الذي لم يتغير مظهره كثيرًا حتى الآن".

وأكمل: "إنه أمر يبعث على الانتعاش حقًا. حاولت التواصل معه قبل بضعة أسابيع وسألته: أين كيمي؟ فوجدته يحتفل بعيد ميلاده في مدينة للألعاب المائية. رائع! وطالما أننا جميعًا قادرون على مساعدته في الحفاظ على هذه الروح، فإنه سيظل مرتبطًا بمرسيدس، ومن الرائع أيضًا رؤية ذلك".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



16 دقيقة



كيف تستطيع مرسيدس حسم لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى؟





لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



21 دقيقة



لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"





فيرستابن يحتاج إلى "محادثة" مع محرك ريد بُل بعد مشكلات "عشوائية" في كبح المحرك



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



26 دقيقة



فيرستابن يحتاج إلى "محادثة" مع محرك ريد بُل بعد مشكلات "عشوائية" في كبح المحرك





ستيلا يشرح كيف دمّرت التصفيات سباق مكلارين في جائزة المكسيك الكبرى: "دفعنا ثمن ذلك"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



3 س



ستيلا يشرح كيف دمّرت التصفيات سباق مكلارين في جائزة المكسيك الكبرى: "دفعنا ثمن ذلك"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك