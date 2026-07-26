كيف تسبب عطل في نظام الأعلام الزرقاء في "كابوس" خلال جائزة المجر الكبرى؟

تطور نظام الإشارات في الفورمولا 1 مع تطور التكنولوجيا. ففي الماضي، كانت الأعلام تُلوح يدويًا فقط على جانب الحلبة، قبل أن تُضاف لاحقًا الألواح الضوئية الأكثر وضوحًا، بينما أصبح السائقون اليوم يرون أيضًا إشعارات الأعلام الزرقاء الخاصة بهم على شاشة المقود.

لكن خلال سباق الأحد في هنغارورينغ، ظهرت الأعلام الزرقاء بصورة عشوائية، ومن دون عرض أرقام السيارات على شاشة المقود، وهو ما أدى إلى عدد من المواقف الخطيرة، بل وأسفر في بعض الحالات عن حوادث.

وقال إستيبان أوكون: "لم تكن لدينا أي إشعارات على شاشة المقود داخل السيارة".

وأضاف: "كانت لدينا فقط الألواح الخاصة بالأعلام الزرقاء، لكنها لم تكن تعرض أرقام سياراتنا."

وأكمل: "على سبيل المثال، كنت أتنافس مع إسحاق حجار عند الخروج من خطّ الحظائر، لكنني كنت متأخرًا عنه بلفة ولم أكن أعلم ذلك. وربما أعقته لثلاثة منعطفات. لكن بحلول الوقت الذي أخبرني فيه المهندسون: 'أنت لا تتسابق معه'، يكون من المستحيل أن تعرف، لأن الأعلام الزرقاء كانت تومض طوال اللفة. لذلك لم يكن الأمر واضحًا إطلاقًا."

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات كان على علم بالمشكلة المستمرة، ولذلك اعتمد على الأعلام اليدوية واللوحات الضوئية التقليدية.

لكن ذلك لم يمنع حدوث ارتباك على الحلبة، وكان أبرز مثال على ذلك احتكاك كارلوس ساينز بأوسكار بياستري عند الخروج من منعطف هاميلتون (المنعطف الثاني)، وهو الحادث الذي ساهم في خسارة سائق مكلارين للصدارة لصالح زميله لاندو نوريس، أثناء محاولته تجاوز سيارة ويليامز بفارق لفة.

وقال ساينز: "في تلك اللحظة، لم يكن لدي أي فكرة أنني كنت على وشك أن يتمّ تجاوزي بلفّة، وفوق ذلك كنت أخوض معركة قوية مع فرناندو ألونسو، محاولًا تجاوزه بالكبح المتأخر عند المنعطف."

وأضاف: "لم أكن أتوقع وجود أوسكار هناك. وحتى لو كنت أتوقعه، فقد كان في النقطة العمياء بالنسبة لي، لذلك كان من المستحيل، بصراحة، أن أتجنب الاحتكاك."

وأردف: "ربما كان التواصل الأفضل سيساعد، لكن في الوقت نفسه، هذه أمور تحدث أحيانًا في السباقات."

ورغم ذلك، تلقى ساينز عقوبة خمس ثوانٍ، إذ اعتبر المراقبون أن وجود سيارة مكلارين في النقطة العمياء لسائق ويليامز يُعد ظرفًا مخففًا، بينما لم يعتبروا مشكلة الأعلام الزرقاء عاملًا مخففًا، ولهذا لم تُخفض العقوبة من عشر ثوانٍ إلى خمس بسبب العطل نفسه.

وتعرض أوليفر بيرمان لعقوبة مماثلة، بعدما فشل سائق هاس في احترام الأعلام الزرقاء أثناء تجاوزه بفارق لفة من قبل حجار.

واعترف السائق البريطاني بأنه شعر بالأسف، مؤكدًا أن الظروف جعلت الموقف أشبه بـ"الكابوس".

وقال: "أشعر بالسوء بسبب عقوبة الأعلام الزرقاء مع حجار، لأن الوضع كان أشبه بالكابوس."

وأضاف: "في الجزء الداخلي من الحلبة، لا يكون لديك وقت للنظر إلى المرايا، وخلال كل لفة تقريبًا كانت تظهر إشعارات الأعلام الزرقاء. لكنها لم تكن تعمل بشكل صحيح في هذا السباق، لذلك كان من الصعب معرفة ما إذا كانت تخصك أنت، أو السيارة التي خلفك، أو التي أمامك، أو أي سيارة أخرى."

وأكمل: "من الواضح أن الأمر لم يكن متعمدًا. أنا متأخر بلفة، ولست أحاول إفساد سباق أي شخص، لكنني أشعر بالسوء إذا كنت قد أثرت على سباق أي سائق."

وأوضح بيرمان أكثر قائلًا: "في بداية السباق، بدأت أتلقى إشعارات الأعلام الزرقاء بعد ست لفات فقط، فقلت لنفسي: 'هذا غريب، لسنا بطيئين إلى هذه الدرجة حتى يتم تجاوزنا بفارق لفة بعد ست لفات'".

وأضاف: "ومنذ اللفة السادسة وحتى اللفة السبعين تقريبًا، كانت تظهر أعلام زرقاء في كل لفة، لذلك كان من الصعب جدًا معرفة أيها حقيقي، وأيها غير حقيقي، وأيها يخصني وأيها لا يخصني، لأن المعتاد هو أن يظهر رقم سيارتك، أما هذه المرة فلم يكن يظهر سوى اللون الأزرق."

واختتم قائلًا: "وكما قلت، لم يكن هناك أي سوء نية، ولذلك اضطررت للاعتماد بشكل كامل على الفريق لمساعدتي في التعامل مع الأعلام الزرقاء".