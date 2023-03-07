كيف تسبّبت تغييرات قوانين الأرضيّة في متاعب مكلارين

اتّفقت الفرق و"فيا" الصيف الماضي على رفع حافة الأرضيّة بـ 15 ملم كجزء من محاولة لمعالجة ظاهرة الارتدادات.

وبعد اختبار الخصائص الجديدة في نفق الهواء، قرّرت مكلارين أنّه سيكون من الصعب استعادة الأداء مع سيارة 2023 من خلال الحزمة التي كانت تختبرها حينها.

لذا قرّر الفريق في سبتمبر الماضي اتّباع وجهة مختلفة تُقدّم إمكانيّات أكبر. لكنّ ذلك القرار كان متأخّرًا للغاية لتجهيز الحزمة الجديدة بشكلٍ كامل للبحرين، لهذا السبب يهدف الفريق لتحقيق قفزة كبيرة عند تقديم التحديثات في باكو.

وقال كي في هذا الشأن: "حدث هذا عندما تمّ اعتماد قرار رفع الأرضيّة بـ 15 ملم. يبدو فارقًا طفيفًا للغاية، لكنّ هذه الأرضيّات حسّاسة جدًا. انظروا إلى قدر الارتكازيّة الذي تولّده، إنّه ضخم. لذا عندما فعلنا ذلك على سيارتنا، فقد تسبّب ذلك في خسارة أكبر بكثير من المتوقّع. يبدو أنّ ذلك أثّر على الفرق الأخرى بطرقٍ مختلفة".

وأضاف: "ويبدو أنّ ذلك متّصلٌ بهندسة حافة الأرضيّة التي كنت تستخدمها حينها".

وقال كي أنّ التغيير أضرّ بمكلارين أكثر نتيجة الوجهة الانسيابيّة التي اتّبعتها على سيارة العام الماضي.

وقال: "أدركنا أنّ تلك الوجهة لن تجدي نفعًا عند اعتماد القوانين حوالي سبتمبر من العام الماضي، لذا قرّرنا تغيير الوجهة بالكامل على صعيد هندسة حواف الأرضيّة. كان ذلك تغييرًا كبيرًا، لأنّ هذه المشاريع ضخمة ومعقّدة للغاية".

وأصرّ كي على أنّ الفريق لم يرد التسرّع وجلب حزمة جديدة للسباق الأوّل لأنّه أراد ضمان فهمها وتطويرها بشكلٍ كاملٍ أوّلًا.