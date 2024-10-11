كيف تركت قواعد الإنفاق في الفورمولا 1 يد ريد بُل مكبلة حيال رحيل كبار موظّفيها

كشفت ريد بُل عن كيف أن الحقائق المالية للفورمولا 1 لعبت دورًا في خسارتها لأعضاء رئيسيين في الفريق مثل جوناثان ويتلي وويل كورتني هذا العام.

يمر الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له بفترة إعادة هيكلة تنظيمية، حيث قبل عدد من كبار شخصياته عروض عمل في أماكن أخرى ويستعدون للرحيل.

كبير موظفيه التقنيين أدريان نيوي يغادر إلى أستون مارتن، والمدير الرياضي جوناثان ويتلي سيصبح مدير فريق في ساوبر/أودي، بينما سيتولى رئيس الاستراتيجية ويل كورتني منصبًا في مكلارين كمدير رياضي.

وجذبت هذه المغادرات رفيعة المستوى العناوين الرئيسية في موسم شهد فيه الفريق تحديات داخل وخارج الحلبات.

وبينما أشار البعض إلى هذه المغادرات الرئيسية كعلامة على وجود مشكلة في الفريق، فإن مثل هذه التحركات ليست غير عادية، حيث من الشائع أن تقدم الفرق المنافسة عروضًا مغرية لسرقة الموظفين ذوي الخبرة.

تقول ريد بُل إن ما تغير هو أن القدرة على تقديم عروض مضادة قد تلاشت منذ فترة طويلة، وذلك بسبب سقف الإنفاق في العصر الحالي للفورمولا 1، حيث تكون المصاريف محدودة للغاية.

جوناثان ويتلي، المدير الإداري لفريق ريد بُل ريسينغ وأدريان نيوي، المدير التفني لفريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: مارك ساتون

عند الحديث عن التحديات في الاحتفاظ بالموظفين الكبار في الفورمولا 1 الحالية، قال مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر: "لا يمكنك امتلاك غالاكتيكوس لأنك لا تستطيع تحمل تكاليفه. عليك أن تبحث عن القيمة مقابل المال، وهذا يجبرك على اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية".

وأكمل: "الأمر صعب. كان جوناثان مديرًا رياضيًا جيدًا جدًا، ولكنه كان أصلًا مكلفًا. لذا عليك أن توازن الأمور.عندما حصل على فرصة الانتقال إلى أودي، كان القرار: ‘هل تعلم ماذا؟ أعتقد أنه يجب عليك الذهاب لذلك بسبب اللوائح الحالية. لدينا حدود في ما يمكننا فعله من أجلك هنا".

وأردف: 'لذا، إذا كانت لديك فرصة للتقدم وتحقيق دخل أكبر بكثير، اذهب لذلك.’"

وقال هورنر إنه يتفهم تمامًا دوافع أعضاء الفريق الكبار للانتقال – خاصة إذا كانت الظروف تسمح لهم بتولي مناصب غير متاحة في ريد بُل، بالإضافة إلى زيادة في الأجور.

مع ذلك، لا تعتبر هذه المغادرات سلبية كلها، لأنها تمنح الفرصة لأشخاص آخرين داخل الفريق للارتقاء إلى مناصب أكبر – مما يوفر لهم التقدم المهني الذي يمنعهم من الشعور بالحصار والحاجة إلى البحث عن فرص في مكان آخر.

وأضاف هورنر: "كان جوناثان هنا لفترة طويلة، وحصل على فرصة ليصبح مدير فريق. لم يكن هذا متاحًا له هنا، وكان دوره يصبح يومًا بعد يوم أكثر تحديدًا لأنه كان دائمًا على الحلبات".

وأضاف: "لقد رحل، وهذا أتاح للآخرين الفرصة للتقدم. يجب أن تكون هناك تلك التطورات. نفس الشيء مع ويل كورتني والاستراتيجية. لقد كان هنا لمدة 20 عامًا. تحدثنا عن أدوار أخرى داخل الفريق. عُرض عليه دور أكبر مع راتب عالٍ جدًا من مكلارين، وفي تلك اللحظة عليك أن تقول: ‘حظًا سعيدًا. اذهب لذلك.’".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، هذا يتيح الفرصة لهانا شميتز للتقدم، والتي لو لم تحصل على هذه الفرصة، لكانت هدفًا رئيسيًا لأي فريق آخر. في أي منظمة، ستجد دائمًا تطورًا. كان لدينا معدل تغيّر موظّفين أقل من 5% هنا، لذا لدينا ولاء كبير داخل الفريق".

وبينما يسلط الضوء على تحركات الموظفين الكبار، يقول هورنر إن التغير الطبيعي في الفورمولا 1 يعني أن المنظمات تتطور وتتغير باستمرار.

وقال: "عندما جئت هنا في 2005، جمعنا فريقًا رائعًا. إذا نظرت حول المكتب الهندسي، خاصة على الحلبات مقارنة بفترة فوزنا مع سيباستيان فيتيل ومارك ويبر بين 2010 و2013، أعتقد أن هناك ثلاثة أشخاص فقط كانوا هناك حينها من أصل حوالي 25 يتواجدون في الحلبات".

وأكمل: "بول موناغان لا يزال معنا. ومايكل مانينغ لا يزال معنا ويقوم بجميع الانطلاقات. كانت هانا خريجة من جامعة كامبريدج في ذلك الوقت، لكن بقية الفريق: المهندسون، مهندسو التحكم، كل شيء يتطور، ويجب أن يكون ذلك داخل أي منظمة".

نيوي لم يكن يريد مغادرة الفورمولا 1

أعلى مغادرة رفيعة المستوى شهدتها ريد بُل تتمثّل في نيوي، الذي وقع على صفقة كبيرة للانضمام إلى أستون مارتن. وسيبدأ عمله مع الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له في مارس المقبل.

أدريان نيوي، أستون مارتن الصورة من قبل: أستون مارتن ريسينغ

وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة التي قدمها في نجاح ريد بُل على مر السنين، يعتقد هورنر أن شراكتهما كانت تتجه نحو نهايتها الطبيعية على أي حال.

وعند سؤاله عما إذا كانت الفوضى المبكرة في موسم ريد بُل قد أثرت على هذا التغيير، قال هورنر: "أعتقد أنك أمام عاصفة مثالية يسهل القول إن هذا تسبب في ذلك، والعكس صحيح. لكن الحقيقة هي أن كل الأمور غير مرتبطة تمامًا".

وأكمل: "رحيل أدريان عن الفريق كان شيئًا قد بدأ بالفعل في نهاية 2023، حيث بدأ يشعر ببعض التردد في داخله".

ثمّ تابع: "الاتفاق الذي كان لدينا هو أنه بنهاية 2025، كان سيبتعد عن الفورمولا 1 ويكون مجرد مستشار أو مرشد. وإلا كنت سأفقد بقية [التقنيين] لصالح فرق منافسة. لكنه شعر أن وقته في الفورمولا 1 لم ينتهِ بعد، لذا اتخذ قراراته لأسباب مفهومة".

وأكمل: "الصفقة التي حصل عليها من أستون مع الحصة المالية وما إلى ذلك، لم تكن ببساطة متاحة هنا. أستطيع أن أفهم ذلك، يريد أدريان فرصة جديدة في الفورمولا 1، وبصفته شريكًا في الفريق، لا ألومه على ذلك".

ثمّ تابع: "ولكننا نعيش في عالم سقف الإنفاق الآن، حيث الفورمولا 1 مختلفة تمامًا عما كانت عليه حتى قبل خمس سنوات، حيث نركز 90% من وقتنا على: ماذا يمكنك تحمل تكلفته داخل السقف المالي؟"

واختتم بالقول: "مع الـ140 مليون دولار التي لديك لإنفاقها، يجب إنفاق كل قرش بحكمة. وبالطبع، على مر السنين، كانت الفرق الكبيرة أحيانًا تتحمل بعض التكاليف الزائدة. ما دفعه سقف النفقات هو الكفاءة".