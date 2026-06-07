كيف تدهور سباق راسل التعيس في موناكو مع اتساع الفارق في لقب البطولة

في الوقت الذي كان فيه كيمي أنتونيللي يحظى بالثناء على فوزه الأكثر إبهارًا له حتى الآن، ظل جورج راسل في حالة من الذهول، حيث شهدت نهاية عطلة نهاية الأسبوع المروعة في مونتي كارلو تراجعه إلى المركز الثالث في البطولة، مما تركه بفارق يبدو مستحيلاً عن زميله في الفريق. وإليكم كيف كانت أحداث عطلة نهاية أسبوع راسل.

التصفيات - احتلال المركز السادس بعد المعاناة من درجات حرارة الإطارات

قال راسل مساء السبت بعدما شاهد أنتونيللي يحتل الصدارة بينما لم يتمكن هو إلا من إنهاء التصفيات في المركز السادس: "بصراحة، لا أعلم ما الذي يحدث حقًا". وتابع قائلاً: "من الواضح أن شيئًا في قيادتي لا يدعم السيارة حاليًا. يكمن الفارق في أنّ أسلوب قيادة كلٍ منّا يؤثر بشكل كبير على الإطارات. إنّه يُوصل الإطارات ببساطة إلى مجال عملها المثالي أفضل مني، توازن أوضح طوال اللفّة ويأتي الأداء أسهل بالنسبة له. لا أعلم سبب ذلك".

الفترة الافتتاحيّة - التعثّر خلف إسحاق حجار

فشل راسل في تحقيق أي تقدم يذكر في بداية السباق، حيث استفاد الجميع من تعثر ماكس فيرستابن على شبكة الانطلاق. وبذلك، وجد البريطاني نفسه عالقًا خلف حجار سائق ريد بُل، الذي أحبط البريطاني بأدائه الأقل سرعة بسيارة ريد بُل "آر.بي22"، وكان هذا البطء ناتجًا عن تراكم الأشلاء على إطاراته ومشاكل في تشغيل محرّك الفرنسي الثائر.

اللفّة 32 - دخول راسل لمنطقة الصيانة لكنّه يتجاوز السرعة القانونيّة

بما أن استراتيجية التوقف في خطّ الحظائر كانت الطريقة الوحيدة الممكنة للتجاوز في موناكو، بحث فريق مرسيدس عن فرصة للتقدّم على حجّار عبر تنفيذ راسل لمناورة التوقّف الأبكر. وفي نهاية اللفّة الـ 31، دخل راسل لإجراء توقف سريع، لكن سرعان ما تبيّن أنه كان واحدًا من السائقين الذين تم إيقافهم بسبب تجاوز السرعة في منطقة الصيانة. ومن الغريب أن ثلث المتسابقين عوقب لارتكاب مخالفة مشابهة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب وجود هذا العدد الكبير من المخالفات الهامشية.

بعد ذلك، أبطأه لاندو نوريس عندما حاول سائق مكلارين مساعدة زميله في الفريق على بناء فجوة أمامه، لكن نوريس سرعان ما خفّض السرعة ودخل منطقة الصيانة بسبب مشكلة في البطارية، مما حرر راسل بينما تلقى البريطاني عقوبة 5 ثوانٍ لقاء خرقه السابق.

اللفّة 58 – أنتونيللي يتقدّم على راسل بلفّة كاملة

خسر راسل الكثير من الوقت بسبب الزحام، حتى واجه إهانة أن يتجاوزه زميله في الفريق بلفّة كاملة. وبينما كان أنتونيللي يستمتع بسباق خالٍ من العوائق في المقدمة، عاد الشاب الإيطالي ليسبق راسل في اللفّة 58، وكانت هناك ثلاث سيارات فقط متبقية ضمن لفّة الصدارة في تلك المرحلة.

اللفّة 61 - سيارة الأمان

دخلت سيارة الأمان بسبب حادث لانس سترول سائق أستون مارتن وهو ما أدّى إلى الكثير من الحركة في منطقة الصيانة، ولكن بينما كان راسل يدخل لإجراء وقفته، فشل في تنفيذ عقوبة الثواني الخمس بشكل صحيح، الأمر الذي جعل يومه يمر من سيّئ إلى الأسوأ. لكن أتيحت له ولآخرين فرصة العودة إلى لفّة الصدارة.

اللفّة 73 - عقوبة العبور من خطّ الحظائر

بعد حادث شارل لوكلير في نفس مكان حادثة سترول عند استئناف السباق، قرّرت إدارة السباق رفع العلم الأحمر لإصلاح المسار المتضرر عند المنعطف 19. كان راسل رابعًا عند الاستئناف، ولكن بسبب عدم تنفيذه لعقوبة تجاوز السرعة في منطقة الصيانة بشكل صحيح، فقد تمّ تسليط عقوبة إضافية وهي العبور من خطّ الحظائر. ومع اختيار إدارة السباق إجراء إعادة انطلاقة ثابتة، فقد كان لذلك نتيجة كارثية عليه، حيث تراجع إلى مؤخرة المجموعة الرائدة ليحتل المركز الرابع عشر. ثم أصبح في المركز الثالث عشر بعد عقوبة الوقت الممنوحة لنيكو هولكنبيرغ، لكنه بذلك ضمن أن ينهي يومه دون حصد أي نقاط.

وبفوز أنتونيللي بالسباق الخامس على التوالي، ارتفع الفارق بينهما إلى 68 نقطة، حيث يحتل راسل المركز الثالث بفارق نقطتين عن لويس هاميلتون.