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كيف تجّنبت الفورمولا واحد الموسم الأكثر تكلفة لها على الإطلاق؟

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كيف تجّنبت الفورمولا واحد الموسم الأكثر تكلفة لها على الإطلاق؟
من قبل:
, رئيس التحرير
27-03-2020

وضع فيروس "كورونا" بطولة الفورمولا واحد في منطقة مجهولة تمامًا، حيث تُواجه تحديّاتٍ لم يسبق لها مثيل.

تمّ إغلاق المصانع مع تواجد الموظفين ورؤساء الفرق في منازلهم خلال الحجر الصحي، وتوقعاتٍ بأن تواجه الفرق بعض المشاكل المالية نتيجةً لتقلّص الجوائز والعوائد المالية وانخفاض الرعاية.

وكما أشار مدير فريق مكلارين أندريا سايدل هذا الأسبوع "لا مفرّ من شدّة الضغوط التي تعترض طريق الرياضة في الوقت الحالي".

ولكن هناك فرص قائمة في كُلّ أزمة، إذ لا يرى مدير فريق ألفا تاوري بأنّ الوضع سلبيٌّ بالكامل حاليًا.

"هناك وجهان لكل عملة" قال توست في مقابلةٍ حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

ويأتي تصريحه هذا نظرًا لتأجيل اعتماد التغييرات الكبيرة في القوانين التقنية من العام 2021 إلى الموسم الذي يليه.

وهذا يعني بأنه سيتمّ اعتماد السيارات الحالية (2020) في الموسم المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليها بما يتماشى مع القوانين.

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ستكون هناك من دون أدنى شكّ عواقب وخيمة على مستقبل الفورمولا واحد لم يتطرق إليها الخبراء حتى الآن، ولكن على المدى القصير، يُرحّب توست بتأجيل اعتماد هذه القوانين.

وقال "الأمر الجيد حيال فيروس ’كورونا’ هو أنه لا يتعيّن علينا إجراء تطويرات مزدوجة لهذا العام. لا يُمكننا تطوير سيارة 2022 حتى بداية العام 2021. وهذا يعني بأنّ تطوير سيارة 2021 سيخضع أيضاً للقانون الجديد المتعلق بخفض النفقات".

وأضاف "هذه نقطة مهمة للغاية كونها تُوفّر الكثير من المال. التطوير المزدوج مع تكاليف باهظة لم يعد ضروريًا".

كان من المخطط اعتماد سقف النفقات الجديد في العام 2021 مع حدٍّ أقصى يبلغ 175 مليون دولار من أجل تصميم وتطوير السيارات الجديدة. ما يعني بطبيعة الحال أنه كان من الممكن تطوير سيارات 2021 خلال موسم 2020 – أي بدون سقفٍ للنفقات. وقد أثار ذلك قلق البعض بأنّ الموسم الحالي سيشهد عملية تطوير قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ البطولة.

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وقد تحدث مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر العام الماضي عن مخاوفه من الإنفاق غير المقيّد في عام 2020 قبل اعتماد سقف للنفقات في 2021، إذ رأى بأنه سيكون من الأفضل اعتماد قانون الإنفاق الجديد قبل البدء بتطوير السيارات الجديدة وليس في الوقت عينه.

"لقد فوّتنا فرصة مهمة" قال هورنر خلال جائزة المكسيك الكبرى العام الماضي، ثم تابع "كان سيكون من الأفضل اعتماد سقف للنفقات 2021 ومنحنا الوقت من أجل صقل القوانين".

ولكن تمّ تمزيق كُلّ شيء الآن، وما بدا مستحيلاً العام الماضي أصبح الآن واقعيًا حيث تتحرّك بطولة الفورمولا واحد من أجل ضمان تواجد الفرق الكبيرة والصغيرة على شبكة الانطلاق.

وتعليقًا على التطورّات الأخيرة، أضاف توست "سيتمّ اعتماد نفس الهيكل والأجزاء الميكانيكية للسيارات على غرار أنظمة التعليق في الموسم المقبل".

وأضاف "الأمر الوحيد الذي من الممكن تحسينه هو الانسيابية وهذا يعني الجناحين الأمامي والخلفي، جوانب السيارة، الأرضية، والناشر.."

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وعلى الرغم من أنّ هذه القوانين ستُساعد الفرق ذات الميزانيات المتواضعة بكُلّ تأكيد، هناك مخاوف موجودة حيال قيام البعض بتجاوز الحدود من أجل الحصول على أفضلية مسبقة للعام 2022.

فعلى سبيل المثال: إذا تمّ السماح بمواصلة العمل على نفق الهواء، مع تطوير الانسيابية، كيف سيكون بمقدور الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" معرفة العمل الذي تقوم به الفرق؟ كون بعضها قد يبدأ العمل بالفعل على سيارات 2022 في وقتٍ مبكّر.

ولكن توست يشرح ذلك قائلاً "يقوم الاتحاد الدولي للسيارات بالتحكم بنفق الهواء والحصول على تسجيلات فيديو وصور له. وهذا يعني بأنك لا تستطيع وضع سيارة 2022 في نفق الهواء كونها ستبدو مختلفة بالكامل، سيكون من السهل ملاحظة ذلك على الفور".

واختتم "لا يُريد أيّ فريق العبث مع الهيئة الحاكمة للبطولة".

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الكاتب خضر الراوي

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