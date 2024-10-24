كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1

سلّط الاهتمام التقني بجهاز تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية على سيارة ريد بُل الضوء على قوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1.

لم يكن الجانب الأساسي في القضية المتعلقة بريد بُل أن لديهم جهازًا داخل السيارة يمكنه رفع أو خفض مقدمة الأرضية، بل بما إذا كان الفريق قد استخدمه بالفعل لإجراء تغيير في السيارة خلال القيود المفروضة في خط الحظائر المغلق، والتي تبدأ من بداية التصفيات وحتى السباق.

تعتقد بعض الفرق المنافسة أن الأمر قد يكون بسيطًا بالنسبة لأحد ميكانيكيّ ريد بُل أن يتسلل إلى قمرة القيادة باستخدام أداة لإجراء هذا التعديل خفية.

ولكن ريد بُل تنفي هذه الادعاءات وتؤكد أنه كان من المستحيل القيام بشيء كهذا دون أن يتم رصده من قبل "فيا"، حيث عرضت أداة طولها قدمين قالت إنها استُخدمت لإجراء التعديلات في التجارب.

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كل طرف في جانبي الجدل يبدو متشبثًا برأيه في الوقت الحالي. ولكن من منظور "فيا"، فإن مراقبة قوانين خط الحظائر المغلق صارمة للغاية.

تنظّم اللوائح الرياضية قواعد خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1، والتي تسمح بشكل أساسي فقط بالصيانة والتعديلات المتعلقة بالسلامة، سواء كان ذلك لإصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث، أو إصلاح الأجزاء التالفة، أو التعديلات لتحسين راحة السائق.

التعديلات في ضبط السيارة محدودة بشدة، والعنصر الوحيد المتعلق بالأداء الذي يمكن تغييره هو زاوية الجناح الأمامي، إذ لا يمكن للفرق إضافة أو إزالة أو استبدال أجزاء من هيكل السيارة.

إذا كان هناك أي أجزاء ترغب الفرق في استبدالها، فيجب عليها تقديم طلب خطي إلى "فيا" والتأكد من أن الأجزاء الجديدة مشابهة في التصميم والوزن والوظيفة للأصلية. كما يتم الاحتفاظ بالأجزاء التي تتم إزالتها من السيارة من قبل فيا لإجراء فحوصات إضافية إذا لزم الأمر.

مندوبو فيا يفحصون سيارة ماكس فيرستابن، ريد بُل آر.بي20 الصورة من قبل: آندريا بايل

عين ساهرة

للتأكد من التزام الفرق بالقوانين، تمتلك فيا نظامين – أحدهما بشري والآخر إلكتروني.

العنصر الأول هو استخدام المفتشين التقنيين الذين يتم تعيينهم لكل سيارة طوال فترة نهاية الأسبوع، للتأكد من الامتثال للقوانين.

كما أوضح مانويل ليال نائب الموفد التقني لدى فيا قائلًا: "لدينا 20 مفتشًا يراقبون كل عملية تُجرى على السيارة ويدونونها لنا للتحقق لاحقًا".

وأضاف: ""في بداية الموسم، يجب على الفرق تقديم قائمة بالعمليات التي سيجرونها عادة في خط الحظائر المغلق وفقًا للوائح، ونحن نوافق عليها أو نرفضها. كما أن كل سيارة مختلفة، لذلك قد يقولون إنه للتحقق من غرفة الاحتراق، يحتاجون إلى إزالة شمعات الإشعال، ولإزالة شمعات الإشعال، يحتاجون إلى إزالة شيء آخر. تُعطى هذه القائمة للمفتشين ليتابعوا ما يحدث".

وبالإضافة إلى تسجيل المفتش لكل ما يقوم به الفريق، هناك كذلك كاميرات داخل المرائب أيضًا.

حيث أوضح ليال هذا الجانب قائلًا: "لدينا كاميرا فوق كل سيارة يتم مراقبتها وتسجيلها. والتي تشبه إلى حد كبير كاميرات المراقبة سي سي تي في التي تديرها أي شركة أمنية. نراقب في الوقت الفعلي، وهناك أشخاص يراقبون باستمرار، ويمكننا مشاهدة أي شيء يحدث للسيارة".

أوراق الضبط

هناك طرق إضافية لدى فيا لضمان عدم قيام الفرق بإجراء تعديلات خفية على سياراتها بما يخالف اللوائح.

"تحتاج الفرق إلى تقديم ورقة ضبط لكل سيارة قبل التصفيات. وهذا يتضمن زوايا الإطارات والأوزان الجانبية وما إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا تعرضت السيارة لحادث واضطروا إلى إعادة تجميعها، فسوف نتأكد من أنهم يقومون فقط بإصلاح الضرر وليس تغيير الإعدادات" قال ليال.

وأكمل: "نحتاج إلى رؤية نفس زوايا الإطارات ونفس ضبط المقود وسنرغب في إجراء فحص لضبط السيارة. إذا احتاج شيء ما إلى استبداله، مثل مستشعر على نظام التعليق، يجب علينا رؤية دليل على العطل، وإذا كان مرتبطًا بنقطة أداء حيوية، مثل توزيع الوزن أو إعدادات نظام التعليق أو الانسيابية - باستثناء الجناح الأمامي - فسيكون هناك شخص من فيا للتأكد من أنه نفس الشيء."

سيارة أستون مارتن أيه.أه.آر24 في المرآب الصورة من قبل: أندريا بايل

تركيب الأختام

تعلم فيا أن هناك إمكانية للفرق لإجراء تعديلات داخلية في السيارة قد تغير الإعدادات، ولهذا السبب توجد طرق إضافية لضمان الامتثال.

يتم ذلك من خلال وضع الأختام على الأجهزة التي يمكن أن تغير الإعدادات – وهو ما حدث مع جهاز تعديل ارتفاع مقدمة الأرضية على سيارة ريد بُل في أوستن.

حيث يقول ليال: "المحركات وعلب التروس مغلقة بالطبع، لكن لدينا الحق في وضع الأختام على أي جزء نريد تتبعه. لذلك إذا كان هناك شيء يقلقنا ويصعب رؤيته حتى بالكاميرات، فإننا نضيف ختمًا عليه".

وأردف: "على الأقل نقوم بختم علب التروس، وحدات الطاقة، أنظمة استعادة الطاقة، الألواح الهيكلية، مقعد السائق، ولكن يمكننا وضع الأختام في أي مكان نراه ضروريًا. أعتقد أنه خلال الموسم، نطلب استخدام ما يصل إلى 40,000 ختم، وهذا يعطي مؤشرًا على مدى صرامة فحوصاتنا".

يمكن للفرق العمل على سياراتها لمدة ساعتين بعد التصفيات، ثم يجب تغطيتها وتركها مؤمنة حتى اليوم التالي.

تتم إزالة هذه الأغطية قبل خمس ساعات من بداية لفة التحمية لإجراء أي عمل إضافي.

ولتأكيد الامتثال بشكل أكبر، تقوم فيا بإجراء فحوصات منتظمة للسيارات في صباح يوم السباق بفريقها الخاص للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

"يقوم موظفو فيا عادة بفحوصات لضبط المواصفات والأجزاء صباح الأحد، للتأكد من أن المفتشين لم يفوتوا شيئًا، وهو أمر نادر" قال ليا.

واختتم: "لكنه مجرد مستوى إضافي من المراقبة لضمان التزام الفرق باللوائح، وأن لدينا ساحة منافسة عادلة، وأننا ندخل السباق بالسيارات بنفس الحالة التي كانت عليها في التصفيات".