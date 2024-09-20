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كيف تأمل فيراري أن يسمح لها جناحها الأماميّ الجديد بقلب الطاولة؟

اختارت فيراري الإقدام على خطوة غير مألوفة عبر جلب جناحٍ أمامي جديد إلى حلبة شوارع سنغافورة.

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تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري

تفاصيل الجناح الأمامي لسيارة فيراري

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

موتورسبورت.كوم "برايم"

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وصلت فيراري إلى سنغافورة مع جناحٍ أمامي معدّل تأمل أن يُساعدها على استخراج المزيد من الأداء من سيارتها "اس.اف-24".

كان الصانع الإيطاليّ أكثر تنافسيّة في السباقات القليلة الأخيرة نتيجة الأرضيّة الجديدة التي قدّمها ضمن جائزة إيطاليا الكبرى، ويأمل أن تُساعده تغييراته على الجناح الأماميّ المزيد من خيارات الإعدادات لتحسين توازن السيارة.

ويُعدّ تغيير الجناح الأماميّ على حلبة شوارع أمرًا غير معتاد، وشرح جوك كلير مهندس الأداء في فيراري سبب إقدام الفريق على ذلك.

وقال حيال ذلك: "سنغافورة ليست بطابع حلبة الشوارع الذي تجلب له تحديثات انسيابيّة. إنّها عالية الجرّ، وعالية الارتكازيّة".

وأضاف: "لذا لا يُعدّ هذا الجناح خاصا بهذه الحلبة، بل يدفع الطاقة إلى القسم الداخلي أكثر".

وأردف: "لو نظرتم عن كثب، فسترون أنّ القسم الداخلي أكثر عدائيّة، لذا يُغيّر ذلك الديناميكيّة قليلًا".

وأكمل: "يسمح لنا ذلك بزيادة بعض الارتكازيّة، وهو أمرٌ ترغب بأن يكون بأقصى مستوى في القسم الخلفي هنا، لذا تريد الحصول على توازنٍ جيّد".

وواصل شرحه بالقول: "التوازن هو كلّ شيء هنا، وكنّا محشورين في زاوية في بعض الحلبات عالية الارتكازيّة، لأنّنا لم نتمتّع بمقدّمة قويّة بما فيه الكفاية. لذا فإنّ المقدّمة الأفضل والأكثر كفاءة بقليل تمنحنا مجالًا أكبر".

الجناح الأمامي الجديد هو تطور لسابقه، حيث تم الاحتفاظ بالعديد من ميزات التصميم، ولكن مع توجه أكثر دقة في النهج.

ففيما يتعلق بالتغييرات التصميمية الفعلية للجناح، وبصرف النظر عن التغييرات الواضحة في هندسة الرفرفات، تم تعديل تصميم الانتقال على شكل ملعقة من مركز السطح الرئيسي. هذا التعديل سيؤدي بدوره إلى استجابة ديناميكية هوائية مختلفة من تجميع الأنف.

الجناح الأمامي القديم لسيارة فيراري اس.اف-24
الجناح الأمامي الجديد لسيارة فيراري اس.اف-24

في الوقت نفسه، تمت إعادة تصميم القسم الخارجي من الرفرفات حيث تتصل باللوحة الجانبية، وذلك بهدف تعزيز تأثير التدفق الخارجي وتغيير الاستيقاظ الهوائي الناتج عن تجميع العجلات والإطارات خلفه.

أطراف الرفرفات الجديدة أكثر انحناءً بشكل ملحوظ، وتم التخلي عن الهياكل المعدنية الداعمة التي كانت مستخدمة سابقًا، مما سيؤثر على سلوكها الديناميكي كنتيجة.

وستستفيد فيراري بلا شك من جناح مصمم لاستغلال المرونة الهوائية بشكل أكبر، نظرًا لموافقة "فيا" على الحلول التي قدمها منافسوها في السباقات الأخيرة.

القدرة على تخفيف الضغط على الرفرفات تحت الحمل، على سبيل المثال، ستسمح للفريق بضبط السيارة بمزيد من الارتكازيّة، مع العلم أنه لن يعاقب بسبب مقاومة الهواء التي تحدث عادة.

هذا يعتبر فوزًا مزدوجًا، حيث سيساعد ليس فقط في تحسين توازن السيارة، ولكن أيضًا في تقليل تآكل الإطارات خلال السباق.

كل هذه التعديلات ستساعد في التوافق مع التحديثات التي تم تقديمها في الأرضية في مونزا. سيساهم هذا في توسيع نطاق تشغيل السيارة بشكل أكبر، ويؤدي إلى منصة ديناميكية هوائية أكثر استقرارًا وتحكمًا أكثر توقعًا.

أرضية سيارة فيراري اس.اف-24

أرضية سيارة فيراري اس.اف-24

الصورة من قبل: جورجيو بيولا

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