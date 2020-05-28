فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟

المشاركات
التعليقات
كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟
28-05-2020

عقب إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية في اللحظات الأخيرة، توجّه بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد إلى الإمارات العربية المتّحدة، وتحديدًا إمارة دبي، حيث أمضى قرابة شهرين بعد تعذّر عودته إلى إيطاليا بسبب إغلاق جميع المطارات هناك في بداية فترة الإغلاق التي شهدها العالم.

يُقيم غاسلي في إيطاليا، لكن وبعد فرض إجراءات حظر السفر وإغلاق المطارات هناك، كان لديه خيار العودة إلى موطنه فرنسا، لكنّه لم يرغب بتعريض والديه لخطر محتمل في ظل تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، لذلك آثر البقاء في دبي رفقة مدرّبه، حيث كانت الإقامة فيها لبعض الوقت خطته الأساسية قبل التوجّه إلى جائزة البحرين التي كان من المقرر إقامتها في 22 مارس/أذار في حال لم يُعلّق موسم الفورمولا واحد.

اقرأ أيضاً:

ولكن كيف استغل الفرنسي تلك الفترة - قبل مغادرته الإمارات العربية المتّحدة الأسبوع الماضي وعودته إلى موطنه فور رفع حظر السفر بشكل مؤقت - وكيف كانت دبي المكان الأمثل له في هذه الفترة من أجل أن يستعد بأفضل طريقة لحين انطلاق الموسم؟

اعترف غاسلي بأنّه أمضى أفضل وقت ممكن في الإمارات بينما كان يبذل أقصى ما في وسعه للحفاظ على لياقته.

حيث قال: "ما جعلني أتّخذ قراري بالبقاء في دبي هو أنّني حظيت هنا بمنشآت أفضل من فرنسا. كنت أتدرّب بجد خلال الشهرين الماضيين. الأمر الجيّد هو أنني كنت مركّز للغاية على تدريباتنا منذ يوم وصولنا إلى هنا".

وقد أشاد غاسلي بطاقم العاملين في فندق نخلة جميرا وكيف بذلوا أفضل ما بوسعهم لتوفير متطلباته هو وزملائه خلال إقامتهم. وذلك في ظل إغلاق المنشآت العامة، مثل النوادي الرياضية في الفندق، حيث جهز طاقم العاملين ناديًا رياضيًا خاصًا في شقة خاصة حتّى يتسنى له مواصلة تدريباته بأمان خلال فترة العزل.

"كنا نتدرّب ستة أيام في الأسبوع، نركّز في ثلاثة منها على تمارين الكارديو والأخرى على التدريبات المعتادة في النوادي الرياضية" قال غاسلي.

وأضاف: "في ذلك الوقت من العام، كنا دومًا نسافر كل ثلاثة أيام، ونتنقل بين المطارات في دول مختلفة، وضمن نطاقات زمنة مختلفة، وعادة ما نكون منهكين للغاية. لكنّني حظيت الآن بالكثير من الوقت للتدرّب ومحاولة تحسين حالتي البدنية، حيث أصبحت أقوى وأكثر جهوزية".

وبينما سيكون 2020 عامًا للذاكرة في ظل تلك الظروف الصعبة غير المسبوقة، لكنّ غاسلي اعترف بأنّه كان محظوظًا لخوضه تجربة عزل إيجابية.

فقال في ختام حديثه: "بصراحة، لقد استمتعت بوقتي هنا خلال الشهرين الماضيين، حيث سأفقتد ذلك على الأرجح، لكنّني أعلم بأنّني سأعود إلى دبي قريبًا، كونني بالفعل أحب ذلك المكان".

جديرٌ بالذكر أنّه وقبل مغادرته دبي وبعد تخفيف الإجراءات الاحترازية هناك، عمد غاسلي مباشرة إلى قطع بعض اللفّات على حلبة دبي أوتودروم، بعد حصوله على تصريح خاص للتواجد على الحلبة.

المقال التالي
تحليل: كيف أوقفت الفورمولا واحد حرب إنفاق المحرّكات "الجنونيّة"

المقال السابق

تحليل: كيف أوقفت الفورمولا واحد حرب إنفاق المحرّكات "الجنونيّة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين بيير غاسلي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

2
فورمولا 1

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

3
فورمولا 1

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟

25د
5
eSports

باتون يشارك بفريقه في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

أحدث ملفات الفيديو

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 01:17
فورمولا 1

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى 04:24
فورمولا 1

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو 01:01
فورمولا 1

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

أحدث الأخبار

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟
F1

كيف استغل غاسلي وقته في دبي التي آثر البقاء فيها عندما تعذّرت عودته إلى إيطاليا؟

تحليل: كيف أوقفت الفورمولا واحد حرب إنفاق المحرّكات "الجنونيّة"
F1

تحليل: كيف أوقفت الفورمولا واحد حرب إنفاق المحرّكات "الجنونيّة"

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد
F1

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021
F1

تعديلات الأرضيّة لإبطاء سيارات الفورمولا واحد في 2021

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد
F1

مكلارين: أمامنا مهمة "ضخمة ومؤلمة" لبلوغ سقف النفقات الجديد في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.