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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

كيف استعانت مكلارين بأرضيات قديمة معاد تصليحها لمعالجة أضرار سيارة نوريس بعد حادثة النمسا

توجه فريق مكلارين في الفورمولا 1 إلى حصيلته من أجزاء السيارة السابق تضررها من أجل إصلاح الأشياء المنكسرة على سيارة نوريس جراء حادثته مع فيرستابن في سباق النمسا.

إنسحاب لاندو نوريس، مكلارين من السباق

إنسحاب لاندو نوريس، مكلارين من السباق

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أصلحت مكلارين سيارة سائقها لاندو نوريس التي قال بأنها "تدمرت" في حادثته مع ماكس فيرستابن في سباق جائزة النمسا الكبرى عبر وضع قطع قديمة معاد تصليحها كانت قد تضررت في بداية موسم 2024.

انسحب نوريس بعد حادثته مع فيرستابن في المراحل الأخيرة من سباق النمسا، حيث ادّعى بعد ذلك بأن السيارة تضررت بشكل أكبر بينما قاد بها مع إطار خلفي منثقب إلى خط الحظائر قائلًا بأن ذلك "دمّر سيارته".

كما صرّح البريطاني بأن الأجزاء المتضررة كانت "الأفضل على السيارة والآن إلى صندوق القمامة" مُضيفًا أن تلك "هي كل الأجزاء التي يحتاجونها" لسباق نهاية هذا الأسبوع في سيلفرستون.

ومع الدخول إلى السباق الأخير ضمن أول جولة ثلاثية في موسم 2024، فقد كشف نوريس أن ذلك كان أمرًا رئيسيًا في جهود مكلارين من أجل محاولة إصلاح سيارته، إذ كان الفريق ينوي بالفعل تخزين القطع القديمة التي تمكن من إصلاحها وإعادة استخدامها في حالة الضرورة ضمن ذلك القسم المزدحم من الموسم.

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وعند سؤاله عن تحديث حول حالة سيارته قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، رد نوريس قائلًا: "كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "المسألة طويلة الأمد أكثر، حيث أثرت الحادثة على أكثر من مجرد نهاية هذا الأسبوع. كانت لدينا بعض الأرضيات الاحتياطية التي كانت قد تضررت من قبل وتمكنا من إصلاحها وتجهيزها".

وتابع: "قام الفريق بعمل رائع من أجل تجهيز هذه القطع، وكنا نعلم أنه ومع 3 سباقات متتالية، يمكن للأمور أن تسير على نحوٍ خاطئ وتتعرض لأضرار بسهولة. كما أنه ليس من الصعب على الإطلاق أن تتضرر أرضية السيارة، يكفي أن تعبر على الحفف الجانبية فقط. لذلك قام الفريق بعمل مدهش لضمان أن يكون لدينا ما يكفي من القطع الاحتياطية ولدينا المزيد لنهاية هذا الأسبوع وبعض القطع المعاد تصليحها".

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