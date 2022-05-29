كيف أنقذت فيراري لوكلير من عقوبة منطقة الوزن

استُدعي أصيل موناكو للتوجّه إلى منطقة تفقّد وزن السيارة قرب نهاية القسم الثاني من التصفيات، لكنّه لم يرَ الإشارة وواصل السير في خطّ الحظائر.

ولو وصل إلى مرآب فريقه فيراري وعمل الميكانيكيون على سيارته، حتى بمجرّد تغيير الإطارات، لكان ذلك كافيًا لتلقيه عقوبة لخرق القوانين.

لكنّ فيراري لاحظت سريعًا طلب التوجّه إلى منطقة الوز وطلبت من لوكلير التوقّف فورًا.

وهرع الميكانيكيون حينها لدفع سيارته إلى الخلف نحو منطقة الفحص، حيث اجتازه من دون مشاكل.

وقال: "العلامة مخادعة هما، لأنّنا نصل إلى خطّ الحظائر ولا نعلم أصلًا أين يوجد ذلك اللوم، هل هو إلى اليمين أم إلى الشمال. لكنّه بعيدٌ جدًا إلى اليمين أو إلى اليسار، لذا لا تنظر عادة نحو تلك الوجهة".

وأضاف: "لم أرَ مطلقًا أنّه تمّ استدعائي إلى منطقة الوزن. لكن لحسن حظّي فقد لاحظ الفريق الإشعار وطلب مني التوقّف فورًا وتمّ دفع سيارتي إلى الخلف. لم يكن ذلك رائعًا كوني عدت حينها إلى المسار ضمن ذات التسلسل مع الآخرين، لكنّنا خرجنا من وضعٍ صعبٍ في النهاية".

وتُعتبر قوانين الفورمولا واحد صارمة في ما يتعلّق بإخفاق السائقين في التوجّه إلى منطقة الوزن وعمل الفرق على السيارات.

إذ تعيّن على بيير غاسلي الانطلاق من خطّ الحظائر في جائزة باكو الكبرى 2018 بسبب خطأ مشابه في التجارب الحرّة، حيث عمل فريقه ريد بُل آنذاك على السيارة، في حين حدث الأمر ذاته مع سيرجيو بيريز خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في ذات العام.

وتُشير القوانين إلى أنّ العقوبات لقاء خرق قوانين الوزن صارمة.

إذ جاء في بقيّة المادة 35.1 بي: "في حال حدوث خرقٍ لوزن السيارات فقد يُمكن أن يتراجع السائق عددًا من المراكز على شبكة الانطلاق في حال اعتبر المراقبون ذلك مناسبًا، أو يُمكن شطبه من حصّة سباقٍ قسير أو السباق الرئيسي".

ولا يُعدّ إفلات لوكلير المناسبة الأولى التي يُعوّل فيها سائقٌ على فريقه لإنقاذ نفسه من العقوبة.

إذ سبق وأن أطاح تصميم موناكو المخادع بالعديد من السائقين، وتحديدًا لوكلير، وبيريز ونيكو هلكنبرغ في واقعة شهيرة في تصفيات 2019، لكنّ فرقهم لاحظت ذلك فورًا وأنقذت الموقف.