كيف أظهرت موناكو لمحات من قدرات ويليامز القادمة؟

بذلت ويليامز جهداً هائلاً لخفض 14 كيلوغراماً من سيارتها مقارنة بسيارة العام الماضي، لكن الفريق ما زال بحاجة إلى خفض وزن الهيكل قريباً من الحد الأدنى المسموح بالقوانين والبالغ 798 كيلوغراماً.

ويمكن للوزن الزائد أن يكلف الفرق ما يقارب نصف ثانية على حلبات متطلبة مثل إيمولا، بالتالي فإن ذلك قد يغطي على أية تحسينات أخرى.

لكن في موناكو، سجل أليكسندر ألبون أولى نقاط ويليامز لموسم 2024 بالمركز التاسع في التصفيات والسباق.

وتأهل ألبون إلى القسم الثاني من التصفيات أمام آربي وألبين، وكذلك أمام سيارتي أستون مارتن، ليتأهل بفارق 7 أعشار الثاني عن شارل لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول.

وعلى حلبة ضيقة لا يؤثر فيها وزن السيارة، أظهرت ويليامز لمحات من مقدراتها.

حيث قال ألبون: "نظرياً، هذه الحلبة أقل الحلبات تأثراً بالوزن. أعتقد أن مونزا هي الأكثر وموناكو هي الأقل".

وأكمل: "لقد تغيرت سيارتنا كثيراً منذ العام الماضي. وربما فإن الحلبات منخفضة السرعة مع منعطفات ضيقة تناسبنا، وهذه هي صفات موناكو بالضبط".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت النتيجة في موناكو تعطي لمحة حول إمكانيات السيارات حين ينجح الفريق بخفض وزنها، أجاب: "نعم. لكن مشكلة الوزن ليست سهلة الحل. على الأقل بالنسبة لنا".

لوغان سارجانت، ويليامز الصورة من قبل: إريك جونيوس

وأكمل: "علينا العمل لحلها. لكننا نعلم ذلك. علينا إصلاح بعض النواحي ومحاولة التحكم بالوزن لأن ذلك قد يمنحنا لمحات من مثل هذا الأداء (في موناكو)".

لكن ورغم أن هناك بعض التفاؤل حيال إمكانية تحسين الأداء هذا الموسم، لكن دايف روبسون كبير قسم أداء المركبة لدى الفريق، أبدى حذره من صعوبة التفوق في التطوير على أقرب المنافسين، خاصة مع التأخير في إنتاج القطع وأضرار الحوادث.

فقال: "من موقعنا الحالي، تلك مسألة صعبة للغاية. من المؤسف أننا لم نقدم التحديثات أبكر لتحسين وتيرة السيارة منذ بداية الموسم".

وأكمل: "أعتقد أننا قادرون ربما على منافسة ساوبر أغلب الأوقات. ستصبح السيارة أخف وزناً مع الوقت إضافة إلى بعض التحديثات الميكانيكية المقبلة".

واسترسل: "لكن من الصعب التوقع بأننا سنتفوق في التطوير على تلك الفرق، لأنهم بدؤوا بفارق كبير أمامنا".

واستطرد: "سنجلب التحديثات وسنحاول بالتأكيد التقدم أكثر".

واختتم: "هدفنا محاولة منافسة ألبين وهاس".