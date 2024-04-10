كيف أصبح بيرني إكليستون الرابح الوحيد من رهان بين هورنر وبيريز في اليابان؟
كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل كيف برز بيرني إكليستون المحظوظ ليكون الرابح الوحيد من رهان بينه وبين سيرجيو بيريز.
مارك ساتون/ صور لات
مع عود بيريز إلى جائزة اليابان الكبرى للمرة الأولى منذ واحدة من أسوأ تأدياته هناك في 2023، كان هورنر تحديدًا متحمسًا حول الكيفية التي سيؤدي بها المكسيكي على حلبة سوزوكا.
لهذا وفي ظل أن أفضل نتيجة تصفيات لبيريز في اليابان كانت المركز الرابع في 2022، فقد عرض هورنر أن يدفع مبلغًا ماليًا كبيرًا إذا ما تمكن سائقه من التأهّل على صف الانطلاق الأول.
وهو ما حققه بيريز كما ينبغي وتأهّل ثانيًا بفارق 0.066 ثانية فقط خلف زميله ماكس فيرستابن.
لكن وعندما أتى هورنر ليدفع قيمة رهانه، اعترف له بيريز بأنه حاول حماية نفسه باتفاق منفصل مع عرّاب الفورمولا واحد السابق إكليستون، لذلك ذهب المبلغ المالي مباشرة إليه.
وبالحديث حول ما حصل، قال هورنر: "جمعني رهان مع سيرجيو إذا ما تواجد على الصف الأول، حيث أن أفضل مركز انطلاق سابق له في اليابان كان الرابع".
وأضاف: "لكن وبطريقة ما، ورغم فوزه بالرهان، إلا أنه أخبرني بأنه يدين بنفس المبلغ تمامًا لبيرني إكليستون. وقد مرر المال إلى بيرني الذي كان المستفيد الوحيد من تأهل تشيكو على الصف الأول".
وتابع: "لذلك فإن عزيزي العجوز بيرني ما يزال يكسب المال حتى وهو غير متواجد هنا!".
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