كيف أخفى عدم استخدام "دي آر اس" وكميّات الوقود العالية تقدّم ألبين في التجارب

حظي فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون بأسبوعٍ خافتٍ في برشلونة، وذلك قبل أن ينتهي برنامجهما مبكّرًا بسبب مشكلة هيدروليكيّة في اليوم الأخير.

لكن بالرغم من أنّ الفريق لم يتواجد قرب صدارة جدول الأزمنة مطلقًا، يعتقد ألبين أنّ تشكيلة من العوامل تعني أنّ الإمكانيّات الحقيقيّة للسيارة لم تظهر مطلقًا.

ويعود أحد العوامل الأساسيّة وراء ذلك في قرار الفريق عدم تفعيل نظام "دي آر اس" في التجارب، والذي يُعادل تقريبًا سبعة أعشارٍ من الثانية في اللفّة، لكنّ الفريق اختار كذلك إكمال طلعاته بكميّات وقود عالية في التجارب بالمقارنة مع المعتاد.

وبعد أن توصّل الفريق أخيرًا إلى إعدادات جيّدة على سيارته في صباح اليوم الأخير، وهو ما ساعد ألونسو على تقديم أسرع أزمنته في التجارب، فإنّ برنامجه انتهى مبكّرًا بعد مشكلة هيدروليكيّة تسبّبت في اشتعال السيارة.

وقال ألان بيرماين المدير الرياضيّ للفريق أنّ عدم استخدام نظام "دي آر اس" والوقود العالي حدّا من أزمنة الفريق، لكنّه يعتقد بأنّ الحقيقة أنّ الفريق حظي بأسبوعٍ أفضل ممّا بدا من الخارج.

وأضاف: "لا أريد أن أبدو كما لو أنّني أقدّم الأعذار، ولست أقول بأنّنا سنتغلّب على مرسيدس وريد بُل، لكنّني أعتقد بأنّنا في موقعٍ جيّد".

وأكمل: "لفّة فرناندو هذا الصباح، بالرغم من أنّها كانت اللفّة الوحيدة، إلّا أنّها كانت قريبة من لفّة ماكس فيرشتابن في ذات الوقت، بالرغم من أنّ فيرشتابن كان يستخدم نظام دي آر اس".

وواصل شرحه بالقول: "لو نظرنا إلى نظام جي بي اس، وهو ما يُمكننا فعله مع الأنظمة التي لدينا من فيا، فإنّ الأثر شبه متطابقٍ تقريبًا، ما عدا الخطوط المستقيمة التي نخسر فيها الكثير من الوقت".

ثمّ تابع: "كان فرناندو سعيدًا جدًا بالسيارة. وجدنا بعض الأمور على صعيد الإعدادات في الليل، وتمكّنا من تهدئة القسم الخلفي من السيارة. لو وضعنا إطارات سي3 في تلك النقطة، لكسبنا ثلاثة أو أربعة أعشارٍ من الثانية، ولبدا الوضع متقاربًا أكثر فجأة".

وأردف: "لا أريد القول بأنّ كلّ شيء على ما يرام ونحن مرتاحون بالكامل. بالطبع نحن قلقون. لكن من المستحيل أنّنا في قاع الترتيب. أشعر بأنّنا سنكون أقرب قليلًا على الصدارة ممّا كنّا عليه العام الماضي".

وجاء قرار ألبين ذلك بعدم استخدام نظام "دي آر اس" نتيجة بعض المخاوف حيال الأحمال الانسيابيّة على السرعات العالية.

وقال في هذا الصدد: "لم نكن مرتاحين حيال ذلك. سأكون صادقًا معكم، يتعلّق ذلك بالسرعة القصوى والأحمال. كنّا حذرين فحسب".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أنّه ليس بوسعنا فعل ذلك، أو أنّنا خائفون أو قلقون حيال أيّ شيء، أو نعتقد بأنّ الجناح سينكسر. بل كنّا حذرين".