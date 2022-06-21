كيف أبقى التماسك الأفضل فيرشتابن أمام ساينز

أحرز فيرشتابن فوزه السادس في موسم 2022 والفوز السادس على التوالي لريد بُل بعد أن صدّ هجمات كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري خلال اللفّات الـ 16 الأخيرة في مونتريال.

وبدا فيرشتابن متّجهًا للتغلّب على ساينز المعتمد على استراتيجيّة التوقّف الوحيد عبر اللحاق به من خلال استراتيجيّة التوقّفين، لكنّ دخول سيارة الأمان منح فيراري فرصة إجراء توقّفٍ ثانٍ.

وبالرغم من تمتّعه بإطارات أجدد بخمس لفّات إلى جانب الاستفادة من نظام "دي آر اس" طوال اللفّات المتبقية، لم يكن ساينز قادرًا على الاقتراب بما فيه الكفاية لمحاولة تجاوز فيرشتابن.

وكانت السرعة القصوى على الخطوط المستقيمة من أبرز سمات سيارة "آر.بي18"، لكنّ هورنر يعتقد بأنّ التماسك الأفضل عند الخروج من المنعطفات كان يعني قدرة فيرشتابن على الإبقاء على ساينز خلفه.

وقال البريطاني: "كان المقطع الأوّل حرجًا. وكان التماسك بالخروج من المنعطف العاشر حيويًا".

وأضاف: "لم يقترب أكثر من 0.6 ثانية. كان الفارق 0.7 إلى 0.8 ثانية على الدوام ولم يتمكّن ماكس من الخروج مطلقًا".

وأكمل: "كانت سيارة فيراري تعبر على الحفف بشكلٍ مكثّف، كان سريعًا عليها. ومع نظام دي آر اس على الخطّ المستقيم الخلفي، فقد أبقى عليه ذلك في المنافسة".

وعبر فيرشتابن خطّ النهاية بفارق 0.993 ثانية عن ساينز في النهاية، ليُعزّز أفضليّته في صدارة الترتيب العام إلى 46 نقطة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تكتيكاته في المراحل الأخيرة من عمر السباق، قال فيرشتابن أنّه ركّز على إتقان المقطع الأوّل وتوسيع الفارق بما فيه الكفاية قبل منطقة "دي آر اس" الأولى.

وقال: "دائمًا ما عليك التأكّد من معرفتك بأماكن ’دي آر اس’، والحصول على خروجٍ جيّد من المنعطف الذي يسبق كلّ واحدة منها".

وأردف: "تمحور الأمر حول كيفيّة الدفع نحو الحدود القصوى وعدم ارتكاب الأخطاء بشكلٍ عام. علمت أنّه حتى في المقطع الأوّل، لو ارتكبت أيّ خطأ طفيف فإنّ كارلوس سيكسب عشرًا من الثانية، وكان ذلك ليكون كافيًا ليسمح له بالاقتراب أكثر في منطقة ’دي آر اس’ الأولى ومن ثمّ الثانية".

وأكمل: "كان تسابقًا حقيقيًا، ضغطًا حقيقيًا. أعني أنّني واجهت بعض اللحظات التي انزلقت فيها السيارة قليلًا، ومن ثمّ نظرت في المرآة ورأيت كارلوس يُواجه أمورًا مماثلة".

واختتم بالقول: "كنت على الحدود القصوى حقًا، لكن من الجيّد مشاهدة ذلك".