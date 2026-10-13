فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كيفية مشاهدة سباق فيرستابن في مواجهة فالنتينو روسي في تحدي جي تي العالمي في بورتيماو مجانًا: البث المباشر والمواعيد

سيتشارك سائق ريد بُل مهام قيادة سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3" التابعة لفريق فيرستابن ريسينغ مع بن بارنيكوت وكريس لولهام.

أحمد مجدي

تم التحرير: 13-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

بعد عطلة نهاية أسبوع ناجحة في سنغافورة، يستعد ماكس فيرستابن لخوض أسبوع نادر بعيدًا عن الفورمولا 1، لكن خلف مقود سيارة مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3". ويبدو أن جدول الفورمولا 1 لا يشكل ضغطًا كافيًا على السائق الهولندي، الذي سيشارك في سباق بورتيماو بالبرتغال ضمن الجولة الختامية لموسم 2026 من تحدي جي تي العالمي. إليكم كيفية متابعة السباق وأماكن مشاهدته.

ويصل سائق ريد بُل إلى هذه المشاركة بعد فوزه على حلبة مارينا باي في سنغافورة، وكذلك انتصاره في ماليزيا ضمن جائزة البحرين الكبرى التي نُقلت إلى هناك. وربما يتمكن من مواصلة هذا الزخم في منطقة ألغارف البرتغالية.

وقال فيرستابن عند الإعلان عن مشاركته: "ستكون الأسابيع السبعة المقبلة مزدحمة، لكنني سأستمتع بها".

ومن المقرر أن ينطلق السباق، الذي يمتد لثلاث ساعات، يوم السبت 17 أكتوبر، عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، على أن ينتهي عند الساعة الثامنة مساءً.

ماكس فيرستابن، مرسيدس جي تي3

سباق تحمّل بمشاركة 61 سيارة

سينضم بن بارنيكوت وكريس لولهام إلى فيرستابن في سيارة فريق فيرستابن ريسينغ رقم 3. أما دانيال جونكاديلا وجول غونون، اللذان يقودان السيارة عادةً، فسيشاركان في بطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في عطلة نهاية الأسبوع نفسها، ما يستدعي مشاركة السائق الاحتياطي الموهوب للفريق.

وستكون هذه أول مشاركة لفيرستابن في سباقات جي تي منذ سباق نوربورغرينغ 24 ساعة في وقت سابق من العام الجاري. ولم تكن تلك المشاركة موفقة، بعدما انسحبت سيارته بسبب عطل تقني، لكنه يأمل في تعويض ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. وقد يمنحه السباق الأقصر فرصة أفضل لتحقيق النجاح.

لكن حلبة بورتيماو أصغر نسبيًا، وقد تتسبب مشاركة 61 سيارة على مساحتها في ازدحام على الحلبة، إلى جانب الكثير من المنافسة والإثارة.

وسيشهد السباق كذلك مشاركة أسطورة الموتو جي بي، فالنتينو روسي، الذي ومنذ اعتزاله سباقات الدراجات النارية في نهاية عام 2021، شارك في كأس تحدي جي تي العالمي الأوروبي، وسلسلة سباقات الـ 24 ساعة جي تي للتحمل، وبطولة العالم للتحمل.

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موعد السباق وكيفية مشاهدته

اليوم

الحصة

التوقيت بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة، 16 أكتوبر

التجارب الحرة الأولى

10:45 صباحًا

الجمعة، 16 أكتوبر

التجارب الحرة الثانية

2:45 ظهرًا

الجمعة، 16 أكتوبر

التصفيات

7:55 مساءً

السبت، 17 أكتوبر

سباق كأس تحدي جي تي العالمي للتحمل

7:00 مساءً

السبت، 17 أكتوبر

نهاية السباق

10:00 مساءً

تُقام التصفيات يوم الجمعة من الساعة 7:55 مساءً حتى 9:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ينطلق السباق يوم السبت عند الساعة 7:00 مساءً، ويُرفع العلم الشطرنجي عند الساعة 10:00 مساءً.

ويمكن متابعة تحدي جي تي العالمي مجانًا عبر قناة البطولة على يوتيوب عبر هذا الرابط:

https://www.youtube.com/@GTWorld

مع توفر البث بعدة لغات. وتبدأ التغطية المباشرة يوم الجمعة مع التجارب الحرة الأولى عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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