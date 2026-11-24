ثقافة

كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

كاد كيانو ريفز يسقط أثناء تقمصه شخصية الشرير على كرسي توتو وولف، بينما كان مدير فريق مرسيدس يضحك عند مدخل الغرفة.

راهان ماجومدار

منشور: 24-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

كيانو ريفز يقود سيارة الليموزين المخصصة للمنصة.

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

حتى بالنسبة إلى فريق في الفورمولا 1 اعتاد بريق هوليوود في شارع لاس فيغاس، نجحت مرسيدس في تقديم واحدة من أفضل الإطلالات الشرفية في البادوك خلال عطلة نهاية الأسبوع، من دون ظهور أي سيارة سباق في المشهد.

ففي مقطع قصير نشرته مرسيدس خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026، استولى نجم فيلمي "ذا ماتريكس" و"جون ويك" كيانو ريفز على مكتب مدير الفريق توتو وولف في منطقة الضيافة لتقديم مشهد كوميدي حركي سريع.

وحمل المقطع تعليقًا جاء فيه: "تخيل أنك الشرير، لكن الكرسي مال إلى الخلف أكثر بكثير مما توقعت"، حيث ظهر ريفز مرتديًا قبعة صوفية سوداء ووشاحًا وسترة داكنة، وظهره إلى المكتب، قبل أن يستدير ببطء نحو الكاميرا واضعًا أطراف أصابعه قبالة بعضها بعضًا.

وقال ريفز بنبرة متمهلة، على الطريقة الكلاسيكية للأشرار في الأفلام: "حسنًا، حسنًا، حسنًا".

لكن الجاذبية تدخلت حينها. فبينما كان ريفز يميل إلى الخلف لإضفاء المزيد من التأثير الدرامي على ظهوره، فوجئ بأن كرسي وولف الدوار يميل إلى الخلف أكثر بكثير مما توقع، ليحرك ذراعيه بصورة عشوائية للحظات تفاديًا للسقوط إلى الخلف.

وبعدما استعاد جلسته المستقيمة وألقى نظرة مرتبكة خارج إطار الكاميرا، ساد صمت قصير قبل أن تتجه عدسة الكاميرا نحو مدخل الغرفة، لتكشف عن وولف مرتديًا معطفًا أسود طويلًا خاصًا بفريق مرسيدس، وهو يطل من خلف إطار الباب ويضحك على المشهد بأكمله.

لماذا أصبح كيانو ريفز من الوجوه المألوفة في بادوك الفورمولا 1؟

اختتمت تلك اللحظة الطريفة عطلة نهاية أسبوع حافلة في لاس فيغاس بالنسبة إلى الممثل البالغ من العمر 62 عامًا، والذي تتجاوز علاقته بالفورمولا 1 بكثير مجرد الظهور العابر للمشاهير.

فبعد سباق مساء السبت الفوضوي، الذي امتد على مدار 50 لفة، تولى ريفز قيادة سيارة ليموزين لنقل الفائز بالسباق ماكس فيرستابن، إلى جانب سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، إلى مقابلاتهم الإعلامية عقب السباق واحتفالات منصة التتويج في بيلاجيو.

كما حمل جلوس ريفز على كرسي وولف دلالة تاريخية لافتة في عالم رياضة المحركات. فقد قدم ريفز السلسلة الوثائقية التي حظيت بإشادة واسعة على منصة ديزني بلس عام 2023، بعنوان "برون: قصة الفورمولا 1 المستحيلة"، والتي وثقت المسيرة الإعجازية لفريق برون جي بي نحو إحراز اللقب عام 2009، قبل أن يتحول الفريق مباشرة إلى فريق مرسيدس المصنعي بصورته الحديثة في عام 2010.

كيانو ريفز يقود سيارة الليموزين المخصصة للمنصة.

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وعاد ريفز إلى البادوك هذا الموسم لتقديم سلسلة وثائقية جديدة تتابع الموسم الأول لكاديلاك في الفورمولا 1، إلى جانب امتلاكه خبرته الخاصة في عالم السباقات، بعدما سجل مشاركته الاحترافية الأولى في كأس تويوتا جي آر على حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي عام 2024.

وبالنسبة إلى مرسيدس، قدم المقطع الطريف فرصة مرحبًا بها لالتقاط الأنفاس عقب أمسية سبت قاسية على الحلبة. فقد أدت الأخطاء في المراحل الأخيرة من السباق إلى تراجع أندريا كيمي أنتونيللي، المتوج حديثًا بلقب بطولة العالم لعام 2026، إلى المركز الرابع، وجورج راسل إلى المركز التاسع بعد احتكاكه بالحاجز في اللفة الـ48.

لكن مع ضمان لقبي موسم 2026 بالفعل قبل جولتي قطر وأبوظبي، كانت لدى وولف أسباب كثيرة لمواصلة الابتسام عند مدخل الغرفة.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق مراجعة الإعلان التشويقي: ماذا ينتظرنا في الموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

راهان ماجومدار





ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030





ردة فعل فيرستابن الباردة والساخرة على فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



ردة فعل فيرستابن الباردة والساخرة على فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1





حجار: عطل الجناح الأمامي في لاس فيغاس "أفسد متعتي" .. بعد انهيار فرصته للصعود إلى منصة التتويج



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



حجار: عطل الجناح الأمامي في لاس فيغاس "أفسد متعتي" .. بعد انهيار فرصته للصعود إلى منصة التتويج

المزيد من

توتو وولف





وولف يطالب بإجابات بعد إخفاق راسل في انتزاع قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس رغم موقعه "المثالي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



وولف يطالب بإجابات بعد إخفاق راسل في انتزاع قطب الانطلاق الأول في لاس فيغاس رغم موقعه "المثالي"





صحفي في الديلي ميل: "توتو وولف أراد منعي من دخول بادوك الفورمولا 1 مدى الحياة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



صحفي في الديلي ميل: "توتو وولف أراد منعي من دخول بادوك الفورمولا 1 مدى الحياة"





اعتراف براندل بشأن وولف: "كان مستاءً للغاية من تعليقي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



اعتراف براندل بشأن وولف: "كان مستاءً للغاية من تعليقي"

المزيد من

مرسيدس





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



2 س



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





فيرستابن يواصل هجومه على راسل ويصف موسم سائق مرسيدس بأنه "كارثة على كل الأصعدة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فيرستابن يواصل هجومه على راسل ويصف موسم سائق مرسيدس بأنه "كارثة على كل الأصعدة"





انتقام ماكس فيرستابن من جورج راسل: "الكارما قاسية!"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



انتقام ماكس فيرستابن من جورج راسل: "الكارما قاسية!"

أحدث الأخبار





كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي



ثقافة



ثقافة 2 دقيقة



كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي





غضب إسحاق حجار في لاس فيغاس .. ماذا حدث بالفعل عبر رسائل الراديو مع ريد بُل؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



13 دقيقة



غضب إسحاق حجار في لاس فيغاس .. ماذا حدث بالفعل عبر رسائل الراديو مع ريد بُل؟





ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030





لماذا انسحبت بيجو من فئة هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"؟



دبليو إي سي



WEC دبليو إي سي 1 س



لماذا انسحبت بيجو من فئة هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك