كوماتسو يكشف مستقبل فريق هاس المالي

بعد أربعة مواسم لم ينجح فيها الفريق بالوصول إلى منصة التتويج مع 52 نقطة فقط، ترك غونتر شتاينر مدير الفريق السابق وسيمون ريستا المدير التقني، صفوف العلامة الأمريكية.

وتم استبدال شتاينر بـ كوماتسو، مهندس المسار السابق، بينما استلم أندريا دي زوردو مكان ريستا.

وجاءت هذه التغييرات الإدارية وسط إحباط واضح من قبل جين هاس مالك الفريق بسبب النتائج السيئة.

ورغم أن ذلك ألقى بظلال الشكّ على مستقبل الفريق، لكن كوماتسو كشف بأن هاس أكد له التزامه واهتمامه بالبقاء في الفورمولا واحد ومواصلة الاستثمار في الفريق مع مقرّ متنقل جديد وفتح باب التوظيف مجدداً.

حيث قال: "استلمت عملي الجديد في 10 يناير، ومنذ اليوم الأول كلمني جين وأكد لي بوضوح كامل: أن المال موجود وأنه مستعدّ للاستثمار".

وأكمل: "لكن علينا الإثبات له بأننا سنستعمل ذلك المال بمسؤولية وكفاءة".

وأردف: "لا يريد إضاعته. هذا سبب كونه مليارديراً، صحيح؟ إنه لا يحب إضاعة المال".

واسترسل: "حين نظرت للأمر، وجدت الكثير مما يمكن تحسينه. لهذا السبب لست قلقاً كثيراً حيال ما يريده".

كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، أكد كوماتسو أنه يحاول استعادة ثقة هاس مجدداً، موضحاً أن المقرّ المتنقل الجديد تم الاتفاق عليه قبل بداية موسم 2024، وأنه علامة على أن موقف جين هاس لم يتغير.

ويحتل فريق هاس المركز السابع حالياً ضمن ترتيب البطولة، لكن التوقعات بأنه سيعاني للحفاظ على المركز في مواجهة آربي، ويليامز، ساوبر وألبين.

حيث أكد كوماتسو أنه سيتم تخطي الفريق "بالتأكيد" من قبل المنافسين، عندما يتعلق الأمر بجلب التحديثات ووتيرة تقديمها، لكنه سيركز على تقديم تحديثات نوعية بانتظار وصول الموظفين الجدد بنهاية العام.