كوماتسو: لدى جين هاس الحق في الشعور "بالإحراج" من نتائج الفريق في الفورمولا واحد

على ضوء موسم 2023 المنصرم الصعب في الفورمولا واحد، تذيّل فريق هاس ترتيب بطولة المصنعين، ومن ثم لم يتم تجديد عقد المدير، غونتر شتاينر.

حيث استلم كوماتسو بديلاً عنه، وبدأ بمراجعة سريعة لكيفية سير العمليات ضمن الفريق استعداداً للموسم المقبل.

ورغم أن تصريحات جين هاس أثارت بعض الاستغراب، لكن كوماتسو يعتقد بأنها مبررة.

حيث قال: "حالياً، يريد جين الابتعاد عن موقع آخر الفرق. رأينا وسمعنا عن استيائه. بالطبع، من سيكون مسروراً بالمنافسة في آخر الترتيب؟ ذلك محرج. محرج حقاً".

وأكمل: "أعتقد أنه من الإيجابي ألا يكون جين مسروراً من المركز الحالي. إن كان طاقم الفريق يرى بأننا في موقع متأخر ومدير الفريق لم يقل شيئاً، حينها سيعتقدون بأنه مسرور بالاكتفاء بالرقم 10؟ لكن الواقع ليس كذلك".

وأضاف: "إنه في الحقيقة محفّز للجميع هنا. جين شخص جاد، يريد تحسين الفريق".

رغم أن مدير الفريق لا يتواجد في جميع السباقات، لكنه يتواجد في الاجتماعات حين يقوم بزيارة الفريق، ويعير انتباهاً خاصاً للمسائل التقنية.

كما أن لديه مقاربة مباشرة في دفع الفريق نحو المزيد من التحسن، وذلك أمر يرحب به كوماتسو.

فقال: "إنه شخص متحفز جداً. قد لا يفهم بالضرورة جميع تفاصيل الفورمولا واحد، لكنه على الأقل يمنحني اتجاهاً واضحاً حيال ما يريده من الفريق".

وأكمل: "كيفية تحقيق ذلك، هذا هو عملي مع بقية أفراد الطاقم. لا يمكنني القيام بذلك لوحدي. أحتاج لجهود الجميع".

تصوير: صور موتورسبورت جين هاس مالك ومؤسس فريق هاس

كما يرى كوماتسو بأن اهتمام هاس بأداء الفريق، أفضل مما كان عليه الحال حين كان يعمل سابقاً مع لوتس/رينو، حين لم يكن هناك اهتمام بالفريق من قبل الإدارة.

فقال: "من الجيد أنه مهتم ومتحمس. ذلك أحد جوانب الاختلاف عن الفريق الذي عملت معه سابقاً، لم يكن المالكون مهتمين على الإطلاق. بل كان مجرد مشروع استثماري لهم".

واختتم: "لم يهتموا بالسباقات مطلقاً. وذلك كان محبطاً جداً. لكن جين، شغوف بها".