فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كولينز: "هاميلتون لا يثق بفيراري"

ترى بيرني كولينز، الاستراتيجية السابقة في الفورمولا 1 والمعلّقة لدى شبكة "سكاي سبورتس"، أن عدم التزام لويس هاميلتون بتعليمات فيراري بشأن التوقف في منطقة الصيانة خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى يشير إلى وجود مشكلة في الثقة بين الطرفين.

خلدون يونس

منشور: 18-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

يقترب سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي من حسم لقب بطولة السائقين، في حين هيمن ماكس فيرستابن على مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة سنغافورة الكبرى.

أما لويس هاميلتون، فقد أخفق في استغلال فرصة مهمة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في السباق.

وكان هاميلتون، الذي أجرى توقفه الأول في منطقة الصيانة في اللفة 19، قادرًا على إجراء توقف ثانٍ بخسارة زمنية أقل خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 40، بعدما أوقف سائق أستون مارتن لانس سترول سيارته على الحلبة بسبب مشكلة في القابض.

واستدعت فيراري هاميلتون إلى منطقة الصيانة بعد زميله شارل لوكلير. لكن بطل العالم سبع مرات اختار البقاء على الحلبة، في محاولة للالتزام باستراتيجية التوقف الواحد.

وعانى هاميلتون مع إطاراته القديمة في المرحلة الأخيرة من السباق، لينهي بالمركز السادس.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Clive Mason / Getty Images

وخلال حديثها في برنامج "سكاي سبورتس للفورمولا 1"، رأت بيرني كولينز أن ما حدث أظهر تراجع ثقة هاميلتون بفريق فيراري.

وقالت كولينز: "سائق مثل لويس لا ينسى التوقف في منطقة الصيانة. لذا، لنفترض أنه قرر عدم التوقف، أو أن التعليمات لم تصله في الوقت المناسب، أو أن شيئًا آخر قد حدث".

وأكملت: "لكنني أعتقد أن ذلك كان قرارًا حاسمًا في تلك المرحلة من السباق، وكان من الممكن أن يؤثر في النتيجة النهائية".

وأضافت: "إذا عدنا إلى ماليزيا قبل أسبوع، فقد شاهدنا النوع نفسه من انعدام الثقة".

وتابعت: "بدؤوا السباق بإطارات الطقس الجاف، ثم جاءت التعليمات بالانتقال إلى الإطارات المخصصة للأجواء الماطرة. فقال لويس: ’هذا قرار خاطئ. علينا مواصلة السباق بهذه الطريقة من الآن فصاعدًا’".

وأردفت: "تحدث مع الفريق، واختار البقاء على الحلبة باستخدام إطاراته الحالية، وكانت النتيجة في نهاية السباق مشابهة إلى حد كبير لما حققه شارل لوكلير".

واختتمت قائلة: "لكنني أعتقد أن هذا يشير إلى مشكلة أعمّ: لويس لا يثق بفريق فيراري، وهو يشكك في قرارات الفريق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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