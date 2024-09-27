كولتارد يقارن نوريس بـ شوماخر وسينا

فاز نوريس في سنغافورة منطلقاً من المركز الأول، حيث أكمل السباق بفارق قارب 21 ثانية أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وهذا هو ثالث انتصار يحققه البريطاني الشاب في 2024، والثاني له الذي يتصدر فيه السباق بفارق أكثر من 20 ثانية أمام ملاحقيه.

"لقد تألق كأستاذ في ملامسة تلك الحواجز دون رفع قدمه عن دواسة التسارع في تلك المنعطفات على متن السيارة" قال كولتارد في تصريح لـ "القناة 4".

وأكمل: "هذا يُظهر أنه وصل للمستوى المثالي".

وأردف: "ما فاجأني حقاً أنه وبعد التعرض لقفل في نهاية اللفة، أعتقد أنه لمس الحاجز في المنعطف 14".

وأضاف: "ما عدا ذلك، كان سباقه مثالياً. يا له من أداء! لقد كانت السيارة مع السائق في تناغم مثالي".

ويرى كولتارد أن تأدية نوريس مماثلة لما كان يقدمه مايكل شوماخر الأسطورة الألمانية وبطل العالم سبع مرات، وكذلك لويس هاميلتون بطل العالم السباعي، إضافة إلى البرازيلي الراحل الأسطورة إيرتون سينا.

فقال: "لاندو متواضع جداً جداً. إنه لا يدرك بعد ضخامة تأديته التي قدمها".

وأكمل: "أعتقد أنه بوسعنا وضعها إلى جانب أفضل التأديات كتلك التي كان يقدمها سينا، شوماخر وهاميلتون".

واختتم: "بوسعنا جميعاً الفوز بالسباقات ببعض الحظ، لكن ما حصل في سنغافورة كان تأدية مذهلة".