أشاد سائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد بجورج راسل بسبب اعترافه بأن زميله في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم الحالي كيمي أنتونيللي يقدم أداءً أفضل منه.

حقق أنتونيللي فوزه الثامن هذا الموسم في النسخة الافتتاحية من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ الجديدة، ليوسع صدارته في الترتيب إلى 81 نقطة أمام راسل، الذي يحتل المركز الثاني. أما راسل، فتمكن من إنقاذ المركز الخامس.

وكان السائق البريطاني قد وصل إلى جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم باعتباره أحد المرشحين للقب. لكن بعد فوزه في ملبورن وسباق الصين القصير الذي تلاه، شاهد آماله في المنافسة على اللقب تتلاشى مع مواصلة أنتونيللي حصد الانتصارات.

وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، أشاد كولتارد، الفائز بـ 13 سباقًا في الجائزة الكبرى، براسل لكونه صريحًا خلال المقابلات الإعلامية بشأن حقيقة أن زميله في الفريق يقدم أداءً أفضل منه حاليًا.

ديفيد كولتارد الصورة من قبل: صور غيتي

حيث قال: "أعتقد أن ما نراه الآن يشبه إلى حد ما ما حدث مع لويس هاميلتون مقارنةً بشارل لوكلير، إذ إن سيارة هذا العام ناسبت لويس أكثر، وقد حدث تحول في مستوى أدائهما مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف: "أوسكار (بياستري) تراجع مستواه مقارنة بلاندو (نوريس)، بعدما كان يتصدر بطولة العالم حتى باكو العام الماضي. إنها مسألة مد وجزر في هذه الحقبة من القوانين".

وتابع: "كيمي بدأ في إظهار أفضل مستوياته، بينما جورج يتعرض للضغط. لكن إنصافًا لجورج، أعتقد أنه تقبل الأمر. إنه يواجه وسائل الإعلام مباشرة ويجيب عن الأسئلة".

وأردف: "أجرى مقابلة مع مارتن براندل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال فيها: انظروا، كيمي يقدم أداءً أفضل مني حاليًا. أعتقد أن الاعتراف بذلك علنًا يتطلب رجلًا ناضجًا".

واختتم: "كلنا كنا سنفكر في الأمر نفسه، لكن سائقي السباقات أحيانًا يدفنون رؤوسهم في الرمال، ولا يقدمون سوى عذر تلو الآخر. لكنني أؤمن بجورج. أشعر بالتعاطف معه. إنها بطولة تسير بعيدًا عنه، لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة بما يكفي من مسيرته ليحظى بفرصته في المستقبل".