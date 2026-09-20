كولتارد يشيد باعتراف جورج راسل الصريح بشأن مستوى كيمي أنتونيللي
أشاد دايفيد كولتارد بجورج راسل بسبب اعترافه علنًا بأن زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي يتفوق عليه حاليًا مع ابتعاد لقب 2026 عن متناوله.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي
أشاد سائق الفورمولا 1 السابق دايفيد كولتارد بجورج راسل بسبب اعترافه بأن زميله في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم الحالي كيمي أنتونيللي يقدم أداءً أفضل منه.
حقق أنتونيللي فوزه الثامن هذا الموسم في النسخة الافتتاحية من جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ الجديدة، ليوسع صدارته في الترتيب إلى 81 نقطة أمام راسل، الذي يحتل المركز الثاني. أما راسل، فتمكن من إنقاذ المركز الخامس.
وكان السائق البريطاني قد وصل إلى جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم باعتباره أحد المرشحين للقب. لكن بعد فوزه في ملبورن وسباق الصين القصير الذي تلاه، شاهد آماله في المنافسة على اللقب تتلاشى مع مواصلة أنتونيللي حصد الانتصارات.
وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، أشاد كولتارد، الفائز بـ 13 سباقًا في الجائزة الكبرى، براسل لكونه صريحًا خلال المقابلات الإعلامية بشأن حقيقة أن زميله في الفريق يقدم أداءً أفضل منه حاليًا.
ديفيد كولتارد
الصورة من قبل: صور غيتي
حيث قال: "أعتقد أن ما نراه الآن يشبه إلى حد ما ما حدث مع لويس هاميلتون مقارنةً بشارل لوكلير، إذ إن سيارة هذا العام ناسبت لويس أكثر، وقد حدث تحول في مستوى أدائهما مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: "أوسكار (بياستري) تراجع مستواه مقارنة بلاندو (نوريس)، بعدما كان يتصدر بطولة العالم حتى باكو العام الماضي. إنها مسألة مد وجزر في هذه الحقبة من القوانين".
وتابع: "كيمي بدأ في إظهار أفضل مستوياته، بينما جورج يتعرض للضغط. لكن إنصافًا لجورج، أعتقد أنه تقبل الأمر. إنه يواجه وسائل الإعلام مباشرة ويجيب عن الأسئلة".
وأردف: "أجرى مقابلة مع مارتن براندل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال فيها: انظروا، كيمي يقدم أداءً أفضل مني حاليًا. أعتقد أن الاعتراف بذلك علنًا يتطلب رجلًا ناضجًا".
واختتم: "كلنا كنا سنفكر في الأمر نفسه، لكن سائقي السباقات أحيانًا يدفنون رؤوسهم في الرمال، ولا يقدمون سوى عذر تلو الآخر. لكنني أؤمن بجورج. أشعر بالتعاطف معه. إنها بطولة تسير بعيدًا عنه، لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة بما يكفي من مسيرته ليحظى بفرصته في المستقبل".
شارك أو احفظ هذه القصّة
روزبرغ: من المثير للإعجاب أن راسل يسعى باستمرار إلى تطوير نفسه
مرسيدس تكشف "الشفرة السرية" وراء قرار استدعاء أنتونيللي خلال سيارة الأمان الافتراضية للفوز في مدريد
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
زافناور يشيد بوولف بعد نجاح مغامرة ترقية أنتونيللي إلى الفورمولا 1
روزبرغ يحذّر مرسيدس: "أنتونيللي قد يصبح أكثر توترًا وذعرًا في صراع اللقب"
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
أحدث الأخبار
فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"
ريد بُل مستعدة لمناقشة تعديلات نظام ADUO المتعلقة بهوندا: "سنناقش القوانين"
موتو جي بي: أكوستا يتفوق على خورخي مارتن وينهي انتظاره لتحقيق فوزه الأول
لوكلير بصدد التعرّض لعقوبة تراجع على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات