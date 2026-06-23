وكان الرئيس التنفيذي لمكلارين قد بعث في وقت سابق برسالة إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" طالب فيها بوضع قيود أكثر صرامة على نماذج الملكية التي تسمح بامتلاك أكثر من فريق، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر على نزاهة المنافسة ويجب التخلص منه تدريجيًا.

واستشهد براون في رسالته بعدة أمثلة رأى أنها تعكس تعاونًا متبادلًا بين ريد بُل وريسينغ بولز، في إشارة إلى ما يعتبره تضاربًا في المصالح داخل البطولة.

لكن كولتارد يرى أن النقاش لا ينبغي أن يتجاهل الدور الذي لعبته ريد بُل في تطوير الفريق الذي كان يُعرف سابقًا باسم ميناردي.

فمنذ استحواذ الشركة النمساوية على الفريق وتحويله إلى منصة تابعة لها، تغيرت مكانته بالكامل داخل البطولة. فبعد أن كان معتادًا على التواجد في مؤخرة الترتيب، أصبح ينافس باستمرار على النقاط ويظهر بانتظام في المراحل الأخيرة من التجارب التأهيلية.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان فريق ريسينغ بولز أن يعمل يومًا ما بعيدًا عن ملكية ريد بُل، قال كولتارد خلال بودكاست "أب تو سبيد": "نعم، هذه بالتأكيد نوعية التصريحات التي سمعناها علنًا من زاك براون في مكلارين".

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وأضاف: "أعتقد أن توتو وولف أشار أيضًا إلى الاستقلالية وأهمية أن تكون الفرق مستقلة، لذلك من الواضح أن هناك نوعًا من الزخم يتشكل في هذا الاتجاه".

وتابع: "لكنني لا أعتقد أنه كانت هناك أية توجيهات رسمية بهذا الشأن، ولم يتم الإعلان عن أي شيء. لذلك، من وجهة نظر ريد بُل، فهي تمتلك منذ فترة طويلة فريقين في الفورمولا 1 وحلبة سباقات للفورمولا 1".

وأكمل: "إذا نظرت إلى الأمر، فقد ساعدت ريد بُل ما كان فريقًا صغيرًا في وسط الترتيب على أن يصبح فريقًا قادرًا على المنافسة ضمن المراكز العشرة الأولى. لم يكن كذلك أبدًا عندما استحوذت عليه ريد بُل".

كما أشار كولتارد إلى أن ريد بُل استفادت من الفريق الثاني كمنصة لإعداد المواهب الشابة، حيث شق عدد من السائقين طريقهم إلى الفورمولا 1 عبره، من بينهم ماكس فيرستابن وكارلوس ساينز.

ويرى السائق الاسكتلندي السابق أن أي قرار مستقبلي قد يجبر ريد بُل على بيع الفريق سيمنحها مكاسب مالية هائلة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فرق الفورمولا 1 خلال العقدين الماضيين.

فقال: "أعتقد أنه إذا نظرت إلى لحظات معينة فقط فقد تصل إلى استنتاج مختلف. لكن إذا نظرت إلى الصورة الأكبر، فستجد أنهم استثمروا كثيرًا، وإذا اضطروا يومًا إلى البيع، فبفضل العمل الذي قامت به الفورمولا 1 وليبرتي ميديا والجميع، سيحققون عائدًا ضخمًا على استثماراتهم".

واختتم: "لقد انتقلت قيمة الفرق من أرقام مشابهة لما بيع به فريق ويليامز - أقل من 200 مليون دولار - إلى ما قد يصل الآن إلى ثلاثة مليارات دولار، أو أي رقم آخر يمكنك تخيله".