كولتارد: يجب على راسل التفوق على أنتونيللي في برشلونة لإنقاذ آماله في لقب الفورمولا 1

دخل أنتونيللي التاريخ يوم الأحد بعدما أصبح أصغر فائز على الإطلاق بجائزة موناكو الكبرى. وتمكن السائق البالغ من العمر 19 عامًا من تجاوز انطلاقة فوضوية للسباق، وفترة سيارة أمان متأخرة، ثم إعادة الانطلاق، ليحوّل انطلاقه من قطب الانطلاق الأول إلى فوزه الخامس تواليًا هذا الموسم.

في المقابل، عانى راسل، الذي كان يحتل المركز الثاني في بطولة السائقين قبل موناكو، من عدة عقوبات وأنهى السباق خارج مراكز النقاط في المركز الثالث عشر.

ونتيجة لذلك، تراجع البريطاني إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة بعدما تجاوزه لويس هاميلتون.

وخلال حديثه في بودكاست "آب تو سبيد"، قال كولتارد: "يجب أن يُظهر أنه قادر على تحقيق قطب الانطلاق الأول في برشلونة، وبافتراض أن السيارة سريعة بما يكفي بالطبع، فعليه ببساطة أن يتفوق على كيمي".

وأضاف: "لنكن صريحين. إذا لم يتفوق على كيمي، فالأمر انتهى. لا بطولة عالم".

من جانبه، أضاف مقدم "اف1 تي في" السابق والشريك في تقديم البودكاست ويل باكستون: "يمكنك أن تكرر ما تشاء: 'كل ما أحتاج إليه هو السيارة. كل ما أحتاج إليه هو الفرصة'. حسنًا، لديك السيارة الآن. ولديك الفرصة. ومع ذلك تتعرض للهزيمة".

ورغم أن الموسم لا يزال في بدايته نسبيًا، فإن راسل يتأخر حاليًا بفارق 68 نقطة عن زميله في الفريق بعد الجولات الست الأولى.

وكان السائق البريطاني قد فاز بجائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، كما فاز بسباق الصين القصير، لكنه لم يحقق أي انتصار منذ ذلك الحين.

كما واجه مشاكل تقنية خلال التصفيات في جائزة الصين الكبرى، وتأثرت استراتيجيته بسبب سيارة الأمان في جائزة اليابان الكبرى، واضطر إلى الانسحاب من صدارة جائزة كندا الكبرى بسبب مشاكل في السيارة.

ولذلك فإن تراجع نتائج السائق البالغ من العمر 28 عامًا لا يعود بالكامل إلى نقص في الأداء، لكن بينما يواجه صعوبة في إضافة النقاط إلى رصيده، يواصل أنتونيللي توسيع فارقه في الصدارة، ليعزز مكانته كأصغر سائق يتصدر بطولة العالم في تاريخ الفورمولا 1.