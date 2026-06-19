كولتارد يتوقع قدرة لوكلير على تحمّل ضغط هاميلتون في معركة فيراري

أصبحت ديناميكية العلاقة داخل فيراري محط أنظار الجميع بعد تحقيق هاميلتون فوزه الأول مع الفريق ضمن جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى. وبينما احتفل البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا بهذا الإنجاز، عاش لوكلير عطلة نهاية أسبوع محبطة بعد حادثه في التصفيات وانسحابه من السباق بسبب مشكلة في نظام التوجيه المعزز.

وفي حديثه ضمن بودكاست "آب تو سبيد"، تطرق كولتارد إلى النقاشات المستمرة حول لوكلير وكيفية تعامله مع الضغوط الجديدة التي يفرضها زميله.

وقال سائق ريد بُل السابق: "أعتقد أنّه يتمتع بالنضج الكافي في هذه المرحلة من مسيرته ليدرك أنّه عندما تتسابق أمام بطل عالم سبع مرات، فمن المؤكد أنك لن تهزمه طوال الوقت".

وأضاف: "ربما وجد الأمر أسهل قليلاً مما كان يتوقع عندما انضم هاميلتون قادمًا من مرسيدس، إذ بقي عمليًا السائق المرجعي داخل الفريق. لكن ما شاهدناه هذا العام، إذا عدنا إلى شنغهاي حيث كانا يتبادلان التجاوزات ويتنافسان بشراسة، فقد كنا نتساءل: هل تتصرف فيراري بالشكل الصحيح بالسماح لسائقيها بالتسابق؟ لكن في الواقع كان ذلك ترفيهًا رائعًا بالنسبة لنا، وكان مؤشرًا مبكرًا على عودة لويس هاميلتون إلى أفضل مستوياته".

وأكمل: "لذلك، سيكون لوكلير محبطًا من أدائه في الجائزتين الكبريين الأخيرتين. لكنه يملك عقدًا طويل الأمد ومضمونًا بملايين الجنيهات الإسترلينية".

وأضاف: "حتى إذا حدث أسوأ سيناريو بالنسبة إليه، واستمر لويس في تحقيق النتائج والفوز بالسباقات وإحراز بطولة العالم، فمن المؤكد أنّ هاميلتون لن يبقى لأكثر من عامين أو ثلاثة أعوام. لا أستطيع تخيل بقائه لخمسة أعوام أخرى، وهو ما أعتقد أنه طول العقد الذي يمتلكه شارل".

ويحتل هاميلتون حاليًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، متأخرًا بفارق 41 نقطة عن المتصدر أندريا كيمي أنتونيللي، بينما يأتي لوكلير رابعًا بفارق 40 نقطة خلف زميله في الفريق.