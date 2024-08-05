كولتارد يؤكّد هوية الفريق الذي لن ينتقل إليه نيوي
أكّد دايفيد كولتارد سائق الفورمولا واحد السابق الشكوك حول الفريق الذي لن ينتقل إليه آدريان نيوي عبقري التصميم، رغم الشائعات الأخيرة.
أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يتجه نيوي للخروج من صفوف ريد بُل نهاية الموسم المقبل، وهذا ما أدى لتصاعد التكهنات بشكل هائل حيال هوية وجهته المقبلة.
ودخل إيدي جوردان مع دايفيد كولتارد مؤخراً في نقاش حول هذه التكهنات ضمن برنامج "Formula For Success" الإذاعي عبر الإنترنت.
حيث قال كولتارد مؤكداً: "لن ينتقل نيوي إلى فيراري".
حينها ردّ جوردان قائلاً: "ما الذي يدفعك لقول ذلك؟ أودّ أن أعلم!".
ليجيب كولتارد: "لأن مصدراً موثوقاً جداً أخبرني بذلك".
وأضاف: "لن يتجه إلى مكلارين كذلك".
وتابع: "لماذا تودّ جلب آدريان إلى فريق يعمل بشكل جيد بطبيعة الحال؟ لقد وجدت مكلارين طريق التطوير الصحيح الخاص بها".
لكن جوردان عبّر عن عدم اتفاقه مع هذا، حيث قال: "ما تقوله خيال كامل. لو كنت تذكر ما قلتُ أنا وآدريان: الأمور لم تتضح بعد".
وأخيراً، أضاف جوردان: "هناك من يرى أنه يجب على ريد بُل حلّ المشاكل معه وإعادته. لكنني أعتقد أن الأوان قد فات الآن".
وأردف: "الحقيقة أن آدريان يستفيد بشكل أكبر من وقت فراغه. فقد أمضى كل لحظة من حياته يعمل ليلاً نهاراً منذ أن كان بعمر 19 عاماً".
واختتم: "إنه في منتصف الستينات من عمره وهو يستمتع بوقته، وقد تزوجت ابنته وهو يقوم بأمور لم يعتقد يوماً أنه قادر على القيام بها من قبل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ريد بُل تجهز منشآت جديدة للهيكل والمحرك استعداداً لموسم 2026
فيلنوف: مستوى بيريز لم ينخفض لكن مستوى فيرستابن تحسّن
فيرستابن يريد المزيد من الانتصارات في النصف الثاني للموسم
فينياليس: وضع أبريليا "يزداد سوءًا" في الموتو جي بي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات