كولتارد يؤكّد هوية الفريق الذي لن ينتقل إليه نيوي

يتجه نيوي للخروج من صفوف ريد بُل نهاية الموسم المقبل، وهذا ما أدى لتصاعد التكهنات بشكل هائل حيال هوية وجهته المقبلة.

ودخل إيدي جوردان مع دايفيد كولتارد مؤخراً في نقاش حول هذه التكهنات ضمن برنامج "Formula For Success" الإذاعي عبر الإنترنت.

حيث قال كولتارد مؤكداً: "لن ينتقل نيوي إلى فيراري".

حينها ردّ جوردان قائلاً: "ما الذي يدفعك لقول ذلك؟ أودّ أن أعلم!".

ليجيب كولتارد: "لأن مصدراً موثوقاً جداً أخبرني بذلك".

وأضاف: "لن يتجه إلى مكلارين كذلك".

وتابع: "لماذا تودّ جلب آدريان إلى فريق يعمل بشكل جيد بطبيعة الحال؟ لقد وجدت مكلارين طريق التطوير الصحيح الخاص بها".

لكن جوردان عبّر عن عدم اتفاقه مع هذا، حيث قال: "ما تقوله خيال كامل. لو كنت تذكر ما قلتُ أنا وآدريان: الأمور لم تتضح بعد".

وأخيراً، أضاف جوردان: "هناك من يرى أنه يجب على ريد بُل حلّ المشاكل معه وإعادته. لكنني أعتقد أن الأوان قد فات الآن".

وأردف: "الحقيقة أن آدريان يستفيد بشكل أكبر من وقت فراغه. فقد أمضى كل لحظة من حياته يعمل ليلاً نهاراً منذ أن كان بعمر 19 عاماً".

واختتم: "إنه في منتصف الستينات من عمره وهو يستمتع بوقته، وقد تزوجت ابنته وهو يقوم بأمور لم يعتقد يوماً أنه قادر على القيام بها من قبل".