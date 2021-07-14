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كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

من قبل:
, محرر

يرى دايفيد كولتارد سائق الفورمولا واحد السابق أن لويس هاميلتون يستمتع حقاً بالتحدي الذي تفرضه معركة اللقب في مواجهة ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

صرّح الفائز بـ 13 سباقاً أنه يرى "لويس مختلفاً في هذا التحدي" معبراً عن اعتقاده بأن سائق مرسيدس "متحفز جداً" لمعركة اللقب.

وتتصدر ريد بُل ترتيب بطولة المصنّعين مع 286 نقطة مع الوصول إلى سيلفرستون، بفارق 44 نقطة أمام مرسيدس، بينما يتقدم فيرشتابن مع 182 نقطة على هاميلتون، وبفارق 32 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ويرى كولتارد أن فيرشتابن وفريقه ريد بُل قد "أطالا" مسيرة هاميلتون المهنية في الفورمولا واحد.

حيث قال على هامش جائزة بريطانيا الكبرى: "مما لاحظته، لو نظرنا إلى السباقات الأخيرة التي خسرها، أنه كان هادئاً وغير منزعج من الهزيمة".

وأكمل: "في بعض الأحيان، عندما كان يهزمه نيكو روزبرغ، زميله السابق، كان يعبر عن انزعاجه وسخطه بطريقة طفولية أحياناً، سائق سباقات ثريّ!".

وتابع: "لكنني لم أرَ ذلك التصرف مؤخراً. بل ما رأيته كان رصانة، ثقة وشخصية مختلفة من لويس ضمن هذا التحدي".

واسترسل: "لذا، أعتقد أنه يستمتع حقاً بالتحدي. بالطبع إنه يريد الفوز باللقب. بالطبع. لكنه حقق الكثير من الانتصارات بالفعل".

واستكمل: "أعتقد أنه ومع توقيعه لموسمين إضافيين، فإنه متحمس للغاية لهذا التحدي".

واستطرد: "أعتقد أن ماكس وريد بُل قد أطالا مسيرته، هذا ما أعتقده حقاً، لأنه إن لم يحرز لقب هذا الموسم، فلا أعتقد أنه سيحزن بعمق نتيجة لذلك".

وأضاف: "أعتقد أن ردة فعله ستكون ’كفريق، لم نقدم ما يجب، ويمكننا القيام بعمل أفضل الموسم التالي’. أعتقد أنه سائق تنافسي بالفطرة. أعتقد أنه يحب عمله، هذا ما أعتقده حقاً".

وأردف: "أعتقد أن حقيقة عدم مواصلة تحقيقه للانتصارات قد أطالت مسيرته المهنية في البطولة".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: أليسيو مورغيز

بالمقابل، يرى كولتارد أنه على مرسيدس تقديم المزيد في سيلفرستون، وكذلك الحال مع هاميلتون، بعد فوز فيرشتابن بالسباقات الثلاثة الماضية.

فقال: "يخامرني الفضول حقاً، لأنه من الواضح أن توتو واثق من أداء السيارة".

وتابع: "قام الفريق بالكثير من التحليلات لفهم مواضع القوة والتنافسية في السيارة، وكذلك سيجرون محاكاة طويلة وسيدرسون بدقة كل شيء، مع أخذ الظروف الجوية وغير ذلك من المتغيرات بعين الاعتبار، بهدف تقديم الأداء المتوقع".

واسترسل: "لذا، أشعر أنه على مرسيدس تقديم المزيد في هذه الجولة، وكذلك لويس، لأن ماكس لم يعد خائفاً من أي شيء بعد الآن، إنه فائز بالفطرة، ولديه الزخم المرتفع الآن، ولن يتراجع مطلقاً".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن لويس يستجيب جيداً لسباق الموطن، كما كان يفعل نايجل مانسل، وأعتقد حقاً أن هذا يمنحه زخماً إضافياً".

واختتم: "أعتقد أن هذه الجولة مهمة للغاية لمعركة اللقب".

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