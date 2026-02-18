بسبب حالة عدم اليقين التي جلبتها القوانين الجديدة، من المتوقع أن تبقى مرسيدس ومكلارين وريد بُل وفيراري في الصدارة، لكن ترتيب المنافسة لم يتضح بعد.

وحظيت وحدة الطاقة الجديدة لريد بُل المدعومة من فورد بردود فعل إيجابية خلال تجارب برشلونة والبحرين، في حين أنهت مرسيدس أسبوع تجارب البحرين بأسرع زمنين.

والنقطة المهمة هنا لا تتعلق فقط بأداء فريق مرسيدس، بل بالقوة الإجمالية لوحدة الطاقة التي يوفرها المصنع الألماني. ففي موسم 2026، لن تُستخدم وحدة طاقة مرسيدس من قبل فريقها المصنعي فقط، بل أيضًا لدى مكلارين وألبين وويليامز.

وكشف دايفيد كولتارد عن تفاصيل حديثه مع فيرستابن لموقع talkSPORT قائلًا: "تحدثت مع ماكس فيرستابن قبل أيام وسألته: من هم منافسوك؟ فأجابني: كل من يملك محرك مرسيدس".

ويكشف هذا التصريح أن فيرستابن يركز أكثر على أداء المحرك بدلًا من السائقين أنفسهم.

وقد تابع دايفيد كولتارد قائلًا: "هناك أربعة فرق تستخدم محركات مرسيدس: مرسيدس نفسها ومكلارين وألبين وويليامز. ويبدو أن ويليامز متأخرة قليلًا حاليًا. وإذا أردت المراهنة اليوم، فلن يكون اختيار جورج راسل للفوز باللقب خيارًا سيئًا. لكن لا تستهِن أبدًا بماكس".

وفي الوقت نفسه، تشير الأحاديث داخل الحلبة إلى أن فيراري تبدو قوية، خصوصًا في الطلعات الطويلة. وعلّق دايفيد كولتارد على ذلك مازحًا: "قرأت أن فيراري جيدة في الطلعات الطويلة. ربما يجد لويس هاميلتون، الذي وقع في الحب مجددًا، مستواه ويفوز بلقبه الثامن".

ومع إمكانية أن تغيّر القوانين الجديدة موازين القوى بالكامل، يبدو أن التهديد الأكبر في نظر فيرستابن هو السيارات المزودة بمحركات مرسيدس.