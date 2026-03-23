يأتي هذا التوقع بعد بداية قوية للفريق الألماني، حيث فاز راسل بسباق أستراليا الافتتاحي وسباق الصين القصير، بينما حقق أنتونيللي أول انتصار له في الفورمولا 1 من بوابة سباق جائزة الصين الكبرى.

ويرى كولتارد أن التهديد أصبح واضحًا داخل الفريق، خاصة وأن راسل يدرك ذلك بالفعل.

حيث قال: "الوضع واضح الآن. لأن جورج يعرف أنه يواجه تهديدًا حقيقيًا على هذا اللقب".

وأشار إلى تجارب سابقة داخل الفرق الكبرى.

مضيفًا: "كما رأينا مع لاندو (نوريس) وأوسكار (بياستري) العام الماضي، الأمور تتغير عندما تمنحك مكلارين سيارة قادرة على الفوز بالبطولة".

وأردف: "لقد كادوا أن يخسروا اللقب أمام ماكس بفارق بسيط جدًا".

وأكد أن هذه الفرصة قد تكون نادرة.

حيث تابع: "قد تكون هذه الفرصة الوحيدة لمرسيدس في هذه الحقبة الجديدة لمنح كيمي وجورج أفضلية بهذا الشكل".

وأكمل: "لذلك، تأكدوا أنه خلف صورة ‘أحسنت يا كيمي’، يسعى جورج للحصول على كل أفضلية ممكنة ضده في سوزوكا وما بعدها".

كما شدد على أن العلاقة بين زملاء الفريق غالبًا ما تكون خادعة.

ليضيف: "يجب أن يفعل كيمي الأمر نفسه. مصطلح ‘زميل الفريق’ مضلل. فهو ليس صديقك".

وأردف: "من الجيد أن تكون العلاقة جيدة خارج الحلبة، لكن نجاحه هو فشلك، ونجاحك هو فشله".

ومن المنتظر أن تستمر هذه المعركة خلال جائزة اليابان الكبرى على حلبة حلبة سوزوكا بين 27 و29 مارس، قبل دخول البطولة في توقف يمتد خمسة أسابيع بسبب إلغاء سباقي البحرين والسعودية، على أن تعود المنافسات في ميامي مطلع مايو.