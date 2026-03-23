كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
فترة التوقف "المفاجئة" في أبريل قد تكون "عائقاً" أمام ريد بُل

فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فاسور: علاقتنا مع هاميلتون أصبحت أقوى مع الوقت
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

حذّر دايفيد كولتارد من أن الصراع داخل فريق مرسيدس بين جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي قد يتحول سريعًا إلى مواجهة "شرسة" في سباق لقب موسم 2026.

خلدون يونس
منشور:
جورج راسل،مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

يأتي هذا التوقع بعد بداية قوية للفريق الألماني، حيث فاز راسل بسباق أستراليا الافتتاحي وسباق الصين القصير، بينما حقق أنتونيللي أول انتصار له في الفورمولا 1 من بوابة سباق جائزة الصين الكبرى.

ويرى كولتارد أن التهديد أصبح واضحًا داخل الفريق، خاصة وأن راسل يدرك ذلك بالفعل.

حيث قال: "الوضع واضح الآن. لأن جورج يعرف أنه يواجه تهديدًا حقيقيًا على هذا اللقب".

وأشار إلى تجارب سابقة داخل الفرق الكبرى.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس تكشف أنيابها وفيراري تحاول الضغط.. موسم كارثي لـ فيرستابن وتقلبات أستون مارتن!

مضيفًا: "كما رأينا مع لاندو (نوريس) وأوسكار (بياستري) العام الماضي، الأمور تتغير عندما تمنحك مكلارين سيارة قادرة على الفوز بالبطولة". 

وأردف: "لقد كادوا أن يخسروا اللقب أمام ماكس بفارق بسيط جدًا".

وأكد أن هذه الفرصة قد تكون نادرة.

حيث تابع: "قد تكون هذه الفرصة الوحيدة لمرسيدس في هذه الحقبة الجديدة لمنح كيمي وجورج أفضلية بهذا الشكل". 

 

وأكمل: "لذلك، تأكدوا أنه خلف صورة ‘أحسنت يا كيمي’، يسعى جورج للحصول على كل أفضلية ممكنة ضده في سوزوكا وما بعدها".

كما شدد على أن العلاقة بين زملاء الفريق غالبًا ما تكون خادعة.

ليضيف: "يجب أن يفعل كيمي الأمر نفسه. مصطلح ‘زميل الفريق’ مضلل. فهو ليس صديقك". 

وأردف: "من الجيد أن تكون العلاقة جيدة خارج الحلبة، لكن نجاحه هو فشلك، ونجاحك هو فشله".

ومن المنتظر أن تستمر هذه المعركة خلال جائزة اليابان الكبرى على حلبة حلبة سوزوكا بين 27 و29 مارس، قبل دخول البطولة في توقف يمتد خمسة أسابيع بسبب إلغاء سباقي البحرين والسعودية، على أن تعود المنافسات في ميامي مطلع مايو.

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً
المزيد من
جورج راسل

كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مرسيدس تعيّن برادلي لورد نائبًا لمدير فريق الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مرسيدس تعيّن برادلي لورد نائبًا لمدير فريق الفورمولا 1

أحدث الأخبار

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

ميزة

اكتشف محتوى برايم

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
شاهد المزيد