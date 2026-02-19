كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

طوال مسيرته، تفوق لويس هاميلتون بوضوح على الغالبية العظمى من زملائه في الفريق، خاصة خلال حقبة المحركات الهجينة عندما كان يتسابق مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس.

لكن في عصر سيارات التأثيرات الأرضية، واجه البريطاني صعوبة في فرض أفضليته داخل الفريق أمام كلٍ من جورج راسل وشارل لوكلير.

وكان ذلك واضحًا بشكل خاص الموسم الماضي مع سكوديريا فيراري، حيث كان لوكلير أسرع من هاميلتون في كثير من الأحيان سواء في التجارب التأهيلية أو على صعيد وتيرة السباق، وهو أمر كان نادر الحدوث خلال سنوات السائق البريطاني مع مكلارين ومرسيدس.

وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، قال دايفيد كولتارد مستندًا إلى تجربته الشخصية: "عرفت ذلك عندما توقفت ساعة التوقيت عن التحدث إليّ، عندما لم تعد الأزمنة التي أريدها تتحقق. تفقد تلك الحدة".

وأضاف: "لست من عشاق كرة القدم كثيرًا، لكن لوضعها في إطار كروي، الأمر يشبه فقدان خطوة من السرعة. لا تستطيع مواكبة الكرة".

وتابع: "أتساءل إن كان لويس قد فقد ذلك التفوق بنصف عُشر الثانية الذي كان يملكه على زملائه. لأنه خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتمكن من فرض نفس الهيمنة التي كان يحققها على زملائه خلال الخمسة عشر عامًا السابقة".