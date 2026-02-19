تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

تجارب البحرين الثانية: نوريس يتصدر أمام فيرستابن وفيراري تكشف جناحًا خلفيًا مبتكرًا في الفترة الصباحيّة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين الثانية: نوريس يتصدر أمام فيرستابن وفيراري تكشف جناحًا خلفيًا مبتكرًا في الفترة الصباحيّة

"فيا" تُواصل تجارب انطلاقات الفورمولا 1 مع دعم مكلارين لـ"تغييرات منطقية"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
"فيا" تُواصل تجارب انطلاقات الفورمولا 1 مع دعم مكلارين لـ"تغييرات منطقية"

تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين: مرسيدس تتفوق على مكلارين بفارق 0.01 ثانية وأربع فرق تواجه مشاكل

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

يرى دايفيد كولتارد السائق السابق في الفورمولا 1 أن أداء لويس هاميلتون قد تراجع بنحو 0.05 ثانية مقارنة بالماضي، وهو ما جعله غير قادر على فرض تفوقه على زملائه كما كان يفعل سابقًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

طوال مسيرته، تفوق لويس هاميلتون بوضوح على الغالبية العظمى من زملائه في الفريق، خاصة خلال حقبة المحركات الهجينة عندما كان يتسابق مع فريق مرسيدس إيه.إم.جي بتروناس.

لكن في عصر سيارات التأثيرات الأرضية، واجه البريطاني صعوبة في فرض أفضليته داخل الفريق أمام كلٍ من جورج راسل وشارل لوكلير.

وكان ذلك واضحًا بشكل خاص الموسم الماضي مع سكوديريا فيراري، حيث كان لوكلير أسرع من هاميلتون في كثير من الأحيان سواء في التجارب التأهيلية أو على صعيد وتيرة السباق، وهو أمر كان نادر الحدوث خلال سنوات السائق البريطاني مع مكلارين ومرسيدس.

وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، قال دايفيد كولتارد مستندًا إلى تجربته الشخصية: "عرفت ذلك عندما توقفت ساعة التوقيت عن التحدث إليّ، عندما لم تعد الأزمنة التي أريدها تتحقق. تفقد تلك الحدة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لست من عشاق كرة القدم كثيرًا، لكن لوضعها في إطار كروي، الأمر يشبه فقدان خطوة من السرعة. لا تستطيع مواكبة الكرة".

وتابع: "أتساءل إن كان لويس قد فقد ذلك التفوق بنصف عُشر الثانية الذي كان يملكه على زملائه. لأنه خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يتمكن من فرض نفس الهيمنة التي كان يحققها على زملائه خلال الخمسة عشر عامًا السابقة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة
المقال التالي وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هاميلتون يشعر بارتباط كبير مع سيارة فيراري لموسم 2026

الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
الفورمولا 1 ومصنّعو وحدات الطاقة يصوّتون على اختبارات إضافية للمحركات وسط الجدل الأخير
المزيد من
شارل لوكلير

تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تحليل تقني: سرّ الجناح الأمامي المتحرك لدى فيراري يكمن في هيكل السيارة

وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وتيرة السباق القوية لسيارة فيراري الجديدة تجذب انتباه عالم الفورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

فيراري تفاجئ بادوك الفورمولا 1 في البحرين بجناح جديد خلف عادم سيارة "إس.إف26"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري تفاجئ بادوك الفورمولا 1 في البحرين بجناح جديد خلف عادم سيارة "إس.إف26"

فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فاسور: قطعنا أكثر من 4500 كيلومتر

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كولتارد: لويس هاميلتون فقد سرعته القديمة

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد