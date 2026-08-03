عاد لاندو نوريس، بطل العالم الحالي، الذي عانى من بداية صعبة لموسم 2026 بسبب مشاكل الموثوقية وتأخر أداء سيارته خلف مرسيدس وفيراري، بقوة بعد التحديثات الجديدة التي قدمها فريقه في المجر.

وتمكن السائق البريطاني من تحقيق أول فوز له هذا الموسم، وكذلك أول انتصار لفريق مكلارين في حلبة هنغارورينغ.

وضمن حلقة من بودكاست "أب تو سبيد" خصصها لمراجعة ترتيب البطولة خلال العطلة الصيفية، اختار دايفيد كولتارد تسليط الضوء على نوريس، الذي فاز بسباق عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وكان نوريس قد حسم المركز الأول في التجارب التأهيلية يوم السبت بفارق 0.012 ثانية فقط أمام سائق فيراري لويس هاميلتون، لكنه فقد الصدارة في بداية السباق لصالح زميله أوسكار بياستري.

إلا أنه وبعد اصطدام بياستري بسائق ويليامز كارلوس ساينز خلال إحدى اللفات، ثم اضطر للانسحاب لاحقًا بسبب عطل في علبة التروس، استعاد نوريس الصدارة وسيطر بشكل كامل على السباق حتى رفع العلم الشطرنجي.

أوسكار بياستري، مكلارين، أندريا ستيلا، مكلارين، لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

وعلّق كولتارد على الأداء المميز للسائق البريطاني قائلًا: "يستحق لاندو جولة كبيرة من التصفيق على أدائه الرائع طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "قبل العطلة الصيفية، قدم أداءً يليق ببطل العالم طوال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها".

وتابع: "كان من المضحك رؤية الجميع ينظرون إلى لاندو عندما سُئل السائقون في المؤتمر الصحفي عما سيفعلونه خلال عطلتهم الصيفية".

وأضاف: "لقد اكتسب عمليًا سمعة ’فتى الحفلات’ بين السائقين. أعتقد أن هذا الوصف غير عادل قليلًا، لكنه أصبح كذلك بالفعل".

ومع بداية العطلة الصيفية، يواصل نجم مرسيدس الشاب أندريا كيمي أنتونيللي تصدر الترتيب العام برصيد 219 نقطة. ويأتي خلفه لويس هاميلتون برصيد 169 نقطة، ثم جورج راسل بـ160 نقطة.

ويحتل شارل لوكلير المركز الرابع برصيد 138 نقطة، بينما صعد لاندو نوريس، بعد فوزه في المجر، إلى المركز الخامس برصيد 128 نقطة.