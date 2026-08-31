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كولتارد: "على كيمي أنتونيللي أن يعتاد على الشهرة" مع اقترابه من لقب الفورمولا 1

يرى دايفيد كولتارد أن كيمي أنتونيللي، الذي يقترب من حسم لقب العالم في الفورمولا 1، يجب أن يعتاد على وجوده المستمر تحت الأضواء، وأن يبدأ في التأقلم مع الشهرة المتزايدة التي تحيط به.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: كلايف ماسون صور جيتي

يُعد كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس المرشح الأبرز للفوز بلقب العالم لموسم 2026، بعدما ابتعد بفارق 59 نقطة عن سائق فيراري لويس هاميلتون وزميله في مرسيدس جورج راسل.

ويمتلك أنتونيللي أفضلية أخرى على راسل، إذ حقق السائق الإيطالي سبعة انتصارات مقابل انتصارين لراسل. وفي حال تساوي السائقين في عدد النقاط، يتم اللجوء إلى عدد الانتصارات في السباقات لتحديد الترتيب.

وفي حال أنهى أنتونيللي الموسم بصفته بطل العالم، فسيحطم الرقم القياسي لأصغر بطل للعالم في تاريخ فورمولا 1، إذ سيبلغ من العمر 20 عامًا، متجاوزًا الرقم الذي سجله سيباستيان فيتيل عام 2010 عندما كان يبلغ 23 عامًا.

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ويخوض أنتونيللي موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، لكنه أصبح يحظى بشهرة متزايدة. ويرى دايفيد كولتارد، الفائز بـ 13 سباقًا في الجائزة الكبرى، أن السائق الإيطالي يجب أن يعتاد على كونه "شخصًا مشهورًا".

حيث قال: "أنتونيللي أصبح الآن مشهورًا وتحت أنظار الجمهور. لقد رأيتم ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. كان في ملهى ليلي خلال العطلة الصيفية، واستدعاه منسق الموسيقى إلى المسرح، وكان يفعل شيئًا طبيعيًا تمامًا".

وأضاف: "لكن الناس الآن يصورون مثل هذه الأمور. إنها حالة جديدة بالنسبة إليه، لأنه قبل أن يصبح مشهورًا، لم يكن أي منسق موسيقى ليستدعيه إلى المسرح ويجعله جزءًا من شيء كهذا".

وتابع: "لذلك عليه الآن أن يعتاد على كونه شخصًا مشهورًا، إلى جانب كونه سائق سباقات سريعًا. لكن بعدما تحدثت مع عائلته، أنا واثق تمامًا من أنه سيبقى متواضعًا".

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