يعتقد دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق أن كارلوس ساينز بدأ بالفعل بالنظر إلى خياراته المستقبلية بعيدًا عن ويليامز، بعد البداية الصعبة التي عاشها فريق غروف مع قوانين 2026 الجديدة.

وكان ساينز قد انتقل إلى ويليامز في صفقة لافتة عام 2025 بعد أن حل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، مكانه في فيراري.

وبعد دراسة جميع الخيارات المتاحة أمامه، قرر ساينز الالتزام بالمشروع طويل الأمد في ويليامز، بينما يعمل جايمس فاولز مدير الفريق على إعادة الفريق إلى أمجاده السابقة التي شهدت تحقيقه لبطولات العالم.

لكن ويليامز عانت من بداية صعبة مع قوانين 2026. إذ غاب الفريق عن التجارب الخاصة في برشلونة، ووصل إلى اختبارات ما قبل الموسم في البحرين بسيارة تعاني من زيادة الوزن.

ورغم التحسن الذي حققه الفريق منذ ذلك الحين، فإنه يحتل حاليًا المركز الثامن في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة.

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وخلال حديثه في بودكاست "أب تو سبيد"، أشار كولتارد، الفائز بـ13 سباق جائزة كبرى، إلى أن واقع انتقال ساينز من فريق كان ينافس على منصات التتويج إلى فريق يصارع في مؤخرة الترتيب بدأ يفرض نفسه على السائق الإسباني.

حيث قال: "يمكنك أن ترى الإحباط لدى السائقين بوضوح، وربما بشكل أكبر لدى أليكس، الذي احتفل مؤخرًا بأنه أصبح أكثر سائق خاض سباقات مع ويليامز. ربما هذه العبارة لا تبدو منطقية باللغة الإنجليزية، فأنا في النهاية اسكتلندي".

وأضاف: "لقد خاض عددًا أكبر من سباقات الجائزة الكبرى مع ويليامز أكثر من أي سائق آخر في تاريخ الفريق. لذلك فهو جزء متجذر من هذا الفريق. إنه جزء من الحمض النووي للفريق وقدم مستويات ثابتة باستمرار".

وتابع: "لذلك أعتقد أن مستوى إحباطه أكبر من كارلوس، لأنه وبصراحة، كارلوس يراقب بالتأكيد أين ستكون فرصته المقبلة، لأنه انتقل من فيراري التي كانت تفوز بالسباقات إلى ويليامز التي تصبح سعيدة بمجرد تسجيل النقاط".

وأردف: "هو يريد العودة إلى هناك مجددًا. لكن رحلة ويليامز نحو القمة ستستغرق عدة سنوات. أعتقد أننا يجب أن نمنح الفريق التقدير على التقدم الذي أحرزه، لكن في النهاية هذا اسم ويليامز، وهذا الاسم وحده يجعلنا نتوقع المزيد".

من جانبه، لم يلمّح ساينز في أية مناسبة إلى أنه يبحث عن فريق آخر. بل على العكس، جدد السائق البالغ من العمر 31 عامًا التزامه بمشروع ويليامز مؤخرًا.

حيث سبق وقال: "السيناريو المثالي بالنسبة لي، والطريق المثالي للمضي قدمًا، كان دائمًا مع ويليامز، وكان دائمًا يتمثل في رؤية تقدم هذا الفريق ومواصلة مساعدته ليصبح فريقًا قادرًا على المنافسة".