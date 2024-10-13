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كولتارد: أنتونيللي الناشئ "الأكثر استعداداً" لظهوره الأول في موسم 2025

يرى دايفيد كولتارد سائق الفورمولا 1 السابق أن السائق الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي "مستعد جيداً" لخوض أول سباق له مع فريق مرسيدس في العام المقبل.

خلدون يونس
خلدون يونس
أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي انتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تم الإعلان أن أنتونيللي، البالغ من العمر 18 عاماً، سيكون خليفة لويس هاميلتون ضمن فريق مرسيدس بدءاً من موسم 2025، وذلك خلال جائزة إيطاليا الكبرى الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن أنتونيللي لم يشارك في منافسات السيارات أحادية المقعد إلا لموسم واحد فقط، إلا أن أداءه الملفت في بعض المواقف أظهر تفوقه على سائق فيراري الشاب أوليفر بيرمان، الذي سينضم إلى فريق هاس في الموسم المقبل.

وخلال حديثه ضمن بودكاست "Formula for Success"، أوضح كولتارد سبب استعداد أنتونيللي الجيد لهذه الخطوة الكبيرة في مسيرته.

حيث قال: "أنتونيللي ربما هو الناشئ الأكثر استعداداً لأنه أكمل العديد من التجارب على متن سيارات سابقة، وحصل على فرصة لمراقبة بطل العالم سبع مرات عن كثب".

وأضاف: "يجب أن يكون جاهزاً للانطلاق. بالطبع سيكون تحدياً كبيراً له أن ينافس بجانب جورج راسل، الذي يعتبر الأسرع في مرسيدس هذا العام على صعيد اللفة الواحدة".

وفي السياق نفسه، أضاف المعلق الرياضي أليكس جاك: "إذا تجاوز كيمي أنتونيللي زميله جورج راسل، فإن أنظار الجميع ستلتفت إليه بسرعة هائلة".

وأشار إلى توقعه بأن الموسم القادم سيشهد العديد من القصص المثيرة، حيث سيكون السائقون الجدد جزءاً كبيراً منها.

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