فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

كولابينتو يردّ على تعليق جيريمي كلاركسون المثير للجدل

مازح كلاركسون قائلًا إن كولابينتو يستحق عقوبة على شبكة الانطلاق لأنه أرجنتيني

منشور: 27-10-2026

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فرانكو كولابينتو، ألبين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

ردّ فرانكو كولابينتو على تعليق جيريمي كلاركسون، الذي قال فيه إنه سيمنح سائق ألبين في الفورمولا 1 عقوبة على شبكة الانطلاق بسبب كونه أرجنتينيًا.

كان كلاركسون ضيفًا لدى فريق ألبين خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وأجرى مقابلة مع قناة سكاي سبورتس إف 1 يوم السبت، قال خلالها مازحًا: "حصل فرانكو على عقوبة على شبكة الانطلاق لأنه أرجنتيني. على الأرجح. حسنًا، كنت سأمنحه عقوبة بسبب ذلك. لكن على أي حال، يعود السبب إلى ما حدث عندما ذهبنا إلى هناك".

وكان كلاركسون يشير إلى العقوبة الفعلية التي تلقاها كولابينتو على شبكة الانطلاق بسبب تجاوز الحصة المسموح بها من مكونات وحدة الطاقة، وعلى الأرجح إلى الحلقة الخاصة بتصوير برنامجه "توب غير" في باتاغونيا عام 2014. وشهدت تلك الفترة تصاعد التوترات بسبب لوحة تسجيل مثيرة للجدل فسّرها محتجون أرجنتينيون على أنها إشارة إلى حرب جزر فوكلاند، ما أدى إلى إنهاء التصوير قبل الموعد المحدد.

وسرعان ما أصدر فريق ألبين بيانًا ردًا على تعليق كلاركسون، جاء فيه: "نحن في ألبين على علم بالتعليقات التي أدلى بها أحد ضيوف الفريق خلال مقابلة تلفزيونية أُجريت مؤخرًا في أوستن. فرانكو هو سائقنا ويحظى بدعمنا الكامل".

وبعد مرور 24 ساعة، طُرح الموضوع على كولابينتو نفسه في المنطقة المخصصة للمقابلات الإعلامية بعد السباق.

وقال: "بالطبع، لا علاقة للأمر بالفريق. لقد أجرى مقابلة بصفته الشخصية، ولا علاقة لذلك بالفريق. أعتقد أنه اعتاد المزاح بهذه الطريقة، فأنا لا أعرفه حقًا، لكنهم أخبروني عنه".

وأضاف: "لم أشاهد الكثير مما قاله، لكنني سمعت أن جيمي كامبل-والتر، مدير أعمالي، نشر شيئًا على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "أعتقد أن علينا فقط التركيز على أنفسنا. أحاول تحسين الوضع بالطبع، لكن الأمر يحتاج إلى مساعدة الكثير من الأشخاص، وليس مني وحدي. سنرى كيف ستنتهي الأمور، لكن نعم، أعتقد أن الوضع ليس مثاليًا".

وانتهى سباق كولابينتو في أوستن مبكرًا إثر اصطدامه بأرفيد لينبلاد عند المنعطف الأول في اللفة 25، بعدما حاول سائق ريسينغ بولز التجاوز من الجهة الخارجية لانتزاع المركز الرابع عشر. وتلامس الجانب الأيسر من سيارة لينبلاد مع الزاوية الأمامية اليمنى لسيارة كولابينتو، ما أدى إلى دوران سيارة ألبين حول نفسها، قبل أن يضطر السائق الأرجنتيني إلى الانسحاب لاحقًا.

وأوضح كولابينتو: "كان بيير غاسلي قد خرج من منطقة الصيانة، وكنت أحاول إبقاء أرفيد خلفي حتى يتمكن بيير من التقدم عليه. كنا نحن الثلاثة جنبًا إلى جنب، وحوصرت بين السيارتين، فتعرّضت سيارتي لأضرار جسيمة. لكن هذه هي طبيعة السباقات".

وأكمل: "تضرر الجانب بأكمله وأرضية السيارة. إنه أمر مؤسف. انطلقت من مؤخرة الترتيب، ثم لم تسر الأمور على ما يرام منذ البداية. اخترت استخدام الإطارات القاسية لأرى إن كان بإمكاننا تحقيق شيء مميز، لكن ذلك لم ينجح".

وأردف: "أتطلع إلى جائزة المكسيك الكبرى لقلب الأمور، وتجنب العقوبات، والعودة إلى إنهاء السباقات".

وانسحب سائق ألبين من ثلاثة سباقات من أصل الجوائز الكبرى الأربع الأخيرة، بعدما تسبب في حادث التصادم المتسلسل في باكو، ثم واجه مشكلة يُشتبه في أنها تتعلق بمنظومة نقل الحركة خلال سباق سنغافورة. ويعادل ذلك عدد مرات انسحابه خلال بقية مسيرته في الفورمولا 1.

ومع ذلك، وصف كولابينتو سرعته خلال السباق بأنها "قوية جدًا"، وهو ما يجعله يأمل في تحقيق نتائج جيدة خلال السباقين المقبلين في أمريكا اللاتينية، في المكسيك والبرازيل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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