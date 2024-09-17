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كولابينتو: مصافحة هاميلتون بعد سباق باكو كانت "اللحظة الأفضل طوال اليوم"

نشر فرانكو كولابينتو سائق ويليامز، صورة على قنوات التواصل الاجتماعي، كشف خلالها عن تهنئة لويس هاميلتون له على تأديته في سباق جائزة أذربيجان الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
غوانيو جو، كيك ساوبر وألكسندر ألبون، ويليامز وفرانكو كولابينتو، ويليامز ولويس هاميلتون، مرسيدس

لم ينجح كولابينتو - الذي يقود مع ويليامز بديلاً عن لوغان سارجنت - بالوصول للقسم الثالث من تصفيات باكو وحسب، بل أكمل السباق بالمركز الثامن مسجلاً النقاط من ثاني مشاركة له على الإطلاق.

وأنهى الأرجنتيني السباق بمركز واحد أمام هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات.

وبعد السباق، نشر كولابينتو صورة على منصة "إنستاغرام" وهو يهنئه، واصفاً إياها بأنها اللحظة الأفضل طوال اليوم.

حيث كتب معلّقاً على الصورة: "اللحظة الأفضل طوال اليوم".

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وأكمل: "مصافحة لويس هاميلتون بعد السباق أمر جنوني حقاً! لقد تحقق أكبر أحلامي منذ الطفولة! واو!".

وضمن معرض كلامه بعد السياق، أثنى هاميلتون على تأدية كولابينتو وكذلك أوليفر بيرمان، واصفاً وتيرتهما "بالرائعة حقاً".

وأضاف: "كان يوماً صعباً، لكن من الرائع رؤية هذين الناشئين وهما يقدمان تأدية جيدة للغاية، وأن نرى هاتين الموهبتين الرائعتين بالمستقبل الباهر الذي ينتظرهما".

واختتم: "كان من الجميل حقاً خوض السباق معهما".

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