كولابينتو كان جاهزًا في انتظار فرصة الفورمولا 1 مع ويليامز

قال فرانكو كولابينتو ناشئ ويليامز أنه بالرُغم من أن قرار استدعائه ليحل مكان لوغان سارجينت لم يكن متوقعًا، لكنه أكّد بأنه "دومًا ما كان مستعدًا" لهذه الخطوة.

كان الأرجنتيني الشاب يتحضّر لجولة مونزا مع فريق ام بي موتورسبورت في الفورمولا 2 نهاية هذا الأسبوع، لكنه علم بأنه سيصعد للمشاركة في الفورمولا 1 مكان سارجينت ضمن صفوف ويليامز.

وقاد كولابينتو سيارة ويليامز خلال التجارب الحرة الأولى في جائزة بريطانيا، حيث حل بالمركز الـ 18 بقارق 0.4 ثانية خلف زميله بالفريق أليكس ألبون، فيما كان ضمن المركز السادس في ترتيب السائقين خلال أولى مواسمه في الفورمولا 2.

وقد اعترف كولابينتو بأن جهوده في حصة التجارب الحرة تلك قد وضعته في الحسبان لفرصة تعويض سارجينت لما تبقى من هذا الموسم.

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حيث قال: "كنت على جهاز المحاكاة مع فريق أم بي يوم الاثنين أتحضّر لسباق الفورمولا 2 هنا في مونزا، لذلك يمكنكم تخيّل كيف كان القرار في وقت متأخر للغاية".

وأضاف: "لا أعلم متى كانوا يفكرون في ذلك، لكنه فرصة لطالما كنت دومًا مستعدًا لها وأنتظرها بفارغ الصبر".

وتابع: "لم أتوقع حدوث ذلك بصراحة. ولا يمكنني وصف مدى سعادتي بالتواجد هنا مع ويليامز. لقد دعموني كثيرًا وتلك الفرصة التي منحوني إياها جنونية. أنا مستعد دومًا، فقد كنت سائقًا لهم خلف الكواليس لفترة وخضت معهم تلك التجارب في سيلفرستون وقمت بعمل جيد هناك. كانوا سعداء جدًا بأدائي وأعتقد بأنني كنت في حسبانهم من قبل ذلك".