كولابينتو بعد باكو: آمل أنني أثبتُ استحقاقي لمقعد في الفورمولا واحد

ما حققه كولابينتو عبر التأهل للوصول إلى القسم الثالث من التصفيات وتحقيق المركز الثامن في سباق باكو، لهو أمر عجز عنه سارجنت طوال فترته مع فريق ويليامز.

وكان كولابينتو قد تقدم للمركز العاشر في السباق بعد تجاوز نيكو هلكنبرغ سائق هاس، لكنه كسب مركزين إضافيين بعد الحادثة التي جمعت سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز وأقصت كلاً منهما.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد سباق باكو، أشار الأرجنتيني إلى الثقة التي منحه إياها الفريق.

فقال: "لقد منحوني الكثير من الثقة عبر حصولي على المقعد. اعتقد الكثيرون أن هذا القرار غير منطقي".

وأكمل: "لكنني آمل أنني أثبتُ استحقاقي لمقعد في الفورمولا واحد. لقد ساعدتني الفرصة التي منحني إياها جايمس فاولز على إظهار ذلك".

وأردف: "أنا أعمل بشكل كبير للتعلم بسرعة. أعتقد أن تسجيل النقاط في ثاني مشاركة لي مع خبرة قليلة على متن السيارة، لهو أمر إيجابي حقاً وجيد للغاية".

وتابع: "قمنا بعمل رائع كفريق. لقد تقدم الفريق ضمن ترتيب بطولة المصنعين وأنا مسرور جداً من النتيجة".

واختتم: "أنا مسرور جداً بما حققناه معاً، وعلينا مواصلة العمل في المستقبل".