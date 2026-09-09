انطلق فرانكو كولابينتو من المركز السابع، وتقدم إلى المركز الرابع بفضل احتكاكات في اللفات المبكرة وهجوم قبل رفع العلم الأحمر. وقدم السائق الأرجنتيني انطلاقة رائعة في اللفة الثانية، متجاوزًا بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن عند أول منعطف، ليتقدم إلى المركز الثالث.

لكن فيرستابن استعاد مركزه في الخط المستقيم التالي. وبعد هذه المناورة مباشرة، فقد كولابينتو السيطرة على سيارته عند أحد المنعطفات وخرج إلى المنطقة الحصوية، ليتراجع إلى المركز السادس عشر.

ولم يتمكن كولابينتو من حبس دموعه أثناء حديثه إلى الصحافة بعد السباق، معبرًا عن حزنه قائلًا: "كانت لدي فرصة رائعة ولم أتمكن من استغلالها. لذلك أنا آسف جدًا جدًا".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون سباقًا رائعًا، لكنني ارتكبت خطأً فادحًا. لقد أهدرت فرصة مهمة جدًا بالنسبة إليّ وإلى فريقي. ومن الصعب جدًا التعلم من هذا".

فرانكو كولابينتو، ألبين وسيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: صور غيتي

وأشار السائق الشاب، الذي أُعلن الأسبوع الماضي عن تجديد عقده مع ألبين لموسم 2027، في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" إلى أنه لا يزال تحت تأثير الصدمة بسبب الحادث.

حيث قال: "أنا آسف جدًا. فقدت الجزء الخلفي من السيارة في المنعطف، وحدث الأمر في لحظة. عندما تنافس الفرق الكبرى، تشعر بحافز كبير بشكل مفاجئ، لكن خطأً واحدًا يمكن أن يبدد كل شيء".

وتابع: "دخلت المنطقة الحصوية بسرعة كبيرة، وتعرضت السيارة لأضرار جسيمة. واعتقدت أنني سأضطر إلى الانسحاب. لكننا تمكنا من مواصلة السباق، وأجرينا بعض التعديلات الصغيرة لاستعادة التوازن، وتمكنا من تسجيل النقاط".

كما علق كولابينتو على معركته جنبًا إلى جنب مع فيرستابن، مشددًا على أن الإمكانات التي أهدرها كانت مؤلمة، قائلًا: "عندما تكون داخل السيارة، لا تفكر كثيرًا في هوية منافسك، لكن التسابق إلى جانب الفرق الكبرى كان رائعًا".

واختتم: "وهذا بالضبط ما أعنيه. فرصة المنافسة في المقدمة لا تأتي كل يوم. وإهدار مثل هذه الفرصة مؤلم جدًا. أعتذر للفريق، وآمل أن نتمكن من تقديم أداء أفضل بكثير في مدريد".