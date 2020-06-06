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كوفالاينن: رهان هاميلتون في منعطف "أو رووج" أثبت أنه السائق الأفضل على الإطلاق

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كوفالاينن: رهان هاميلتون في منعطف "أو رووج" أثبت أنه السائق الأفضل على الإطلاق
06-06-2020

كشف هايكي كوفالاينن زميل لويس هاميلتون السابق، أن رهاناً فاز به البريطانيّ حيال مدى السرعة التي يمكنه بها عبور منعطف "أو رووج" الشهير في أول لفة له بعد منصة الصيانة خلال التجارب، كان إثباتاً على موهبته الاستثنائية.

تعقيباً على الفترة التي أمضاها كزميل لبطل العالم ستّ مرات في الفورمولا واحد ضمن صفوف مكلارين موسمَي 2008 و2009، كشف كوفالاينن أنه دائماً ما كان يضطرّ "للضغط" على نفسه لمحاولة مجاراة البريطانيّ.

إذ يرى أن المثال الأوضح على قدرات هاميلتون الاستثنائية يتمثل بالرهان الذي كان بينهما قبيل جائزة بلجيكا الكبرى 2009.

حيث قال ضمن آخر حلقات برنامج الفورمولا واحد الإذاعي الرسمي عبر الإنترنت "بيوند ذا غريد": "كنا في سبا، وكانت التجارب الأولى على وشك الانطلاق، وأعتقد أن لويس جاء إليّ وقال: ’هل تودّ المراهنة، فقط على لفة الخروج من المنصة، أيّ منا سيكون الأسرع في أو رووج؟’".

وأكمل: "في تلك الأيام، لم يكن من السهل عبور المنعطف وأنت تضغط على دواسة الوقود إلى الحد الأقصى مباشرةً صباحَ يوم الجمعة. قلتُ ’نعم، نعم، لنراهن!’ من ثم خرج بالإعدادات المناسبة وعبر المنعطف بالسرعة القصوى من اللفة الأولى. أما أنا رفعتُ قدمي عن الدواسة قليلاً وخسرت الرهان. لكنّ تلك هي ميزته… كنتُ أعلم نوعاً ما أنني سأخسر الرهان. لم أكن لأفوز. لذا… نعم، إنه يمتلك روحاً قتالية لا تصدق".

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من جهة أخرى، كشف كوفالاينن عن شعوره بأن هاميلتون كان أسرع منه قليلاً خلال الفترة التي أمضياها معاً، لكنه أشار إلى أنه كان قادراً على الاقتراب منه لو ضغط نفسه بشكل أكبر. لكن ذلك في نهاية المطاف كان متعباً بالنسبة له.

فقال: "كان أسرع مني قليلاً وطوال الوقت، وكان علي ضغط نفسي، في كل حصة. بدءاً من التجارب الشتوية كنتُ أضطر لضغط نفسي كي أجاريه أو أتفوق عليه. لكن وبعد عام ونصف من ذلك الضغط… انتهت طاقتي".

وأردف: "خلال النصف الثاني من موسم 2009 مع مكلارين، من العدل القول أنني كنتُ أقود أقل من مستوايَ. بدلاً من التركيز على سباقي ونتائجي ومحاولة الاقتراب من لويس، بدأتُ ارتكب الأخطاء. ازداد إحباطي، وفي الحقيقة بات الفارق أكبر، وازدادت الأخطاء".

وأكمل: "أعتقد أن السبب فيما حصل خلال النصف الثاني من 2009 كان يتمحور حول محاولتي الضغط على نفسي طوال الوقت. وعندما تضغط على نفسك طويلاً، فإنك تنتهي بطريق مسدود في مرحلة ما".

واسترسل: "أعتقد أن المسألة تتعلق بوتيرته التي كانت أسرع مني قليلاً، لكن بشكل ثابت. لا مشكلة لدي بالاعتراف بذلك. إنه أحد أعظم السائقين، إن لم يكن أعظمهم. وأنا مسرور لأنني زاملته".

واختتم: "لكن في مرحلة ما حاسمة من مسيرتي المهنية. كنتُ أمتلك الزخم، لكنني لم أكن قادراً على الحفاظ عليه لمجاراة لويس كزميل لي".

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