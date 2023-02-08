كوزوورث: العودة إلى الفورمولا واحد ليست واردة بالرغم من انضمام فورد

أعلنت فورد أنها ستنضم إلى ريد بُل لتعود إلى الفورمولا واحد كشريك تقني للعلامة النمساوية بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

وتعتبر هذه أول عودة لـ فورد منذ 2004، حين كانت تمتلك فريق جاغوار - الذي تحول لاحقاً إلى ريد بُل، مع وضع شعار فورد على محركات كوزوورث ذات العشر أسطوانات.

وتمتلك كوزوورث تاريخاً عريقاً وناجحاً في الفورمولا واحد، حيث تحتل المركز الثالث كأكثر مزودي المحركات تحقيقاً للانتصارات خلف فيراري ومرسيدس.

كما تمتلك في جعبتها عشرة ألقاب للمصنعين، كما أن محركاتها ما بين 1967 و1983 تم تطويرها بالتعاون مع فورد.

وبالرغم من التغييرات في القوانين التي أثارت اهتمام عدد من مزودي المحركات، لكن كوزوورث لا ترى ذلك.

حيث قال هال ريزينغر، المدير التنفيذي لدى كوزوورث، في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ذلك ليس تركيزنا".

وأكمل: "المشاركة في الفورمولا واحد تتطلب إنشاء قسم خاص للتعامل معها، وذلك أمر لا يجذبنا حتى الآن من ناحية الأعمال".

وكانت أحدث مشاركات كوزوورث في الفورمولا واحد خلال حقبة المحركات ذات الثماني أسطوانات، مع ويليامز في 2006 قبل أن تزود أربعة فرق في 2010. لكنها لم تشارك في الفورمولا واحد بعد 2013، حين عملت كمزود لفريق ماروسيا، الذي انتقل لاحقاً لمحركات فيراري مع بداية حقبة المحركات الهجينة سداسية الأسطوانات بداية موسم 2014.

بالمقابل، أشار ريزينغر إلى أنه طُلب من الشركة "استشارات بشكل متكرر" حيال القوانين التقنية المستقبلية، لكن من الصعب تقديم رأي محدد من دون وجود مشاركة فعلية في البطولة.

فقال: "أعتقد أن أولئك الذين يشاركون بالبطولة سيتم أخذ آرائهم بعين الاعتبار".

وأكمل: "لا أقول أن ذلك خاطئ. لكن هذا هو واقع الحال بالفعل".

واختتم: "لكن المسألة تعود في النهاية إلى القرارات التي يتخذها أولئك الذين يشاركون فعلياً. ونحن لسنا منهم".