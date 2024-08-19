كورونيل: على ريكاردو اعتزال السباقات والعمل كمعلّق
قال توم كورونيل سائق السباقات، أنه لم يعد هناك مكان لـ دانيال ريكاردو ضمن الفورمولا واحد، وأن عليه اختيار طريق آخر لمسيرته المهنية.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تكلم توم كورونيل، المعلّق والمحلل الهولندي، عن دانيال ريكاردو سائق ريد بُل سابقاً، مشيراً إلى أنه يجب عليه ترك السباقات والتوجه لعالم التعليق.
كما يرى أن مواصلته القيادة لصالح آربي، ليست بالقرار المنطقي، مؤكداً أنه يتوجب على الأسترالي أن يكون صريحاً مع نفسه.
وكان ريكاردو قد ترك مكلارين نهاية موسم 2022، وأمضى فترة قصيرة خارج الحلبات كسائق ريد بُل الاحتياطي.
ومن ثم عاد للسباقات مع آربي شهر يوليو 2023. لكنه لم ينجح بتسجيل النقاط سوى أربع مرات خلال 22 سباقاً منذ عودته.
حيث قال: "سيكون معلق سباقات مثالياً".
وأكمل: "إنه سريع البديهة، يمتلك الشخصية المناسبة، وبوسعه التعامل مع أيّ وضع بشكل جيد".
وتابع: "الفورمولا واحد رياضة يتنافس فيها أفضل 20 سائقاً من جميع أنحاء العالم".
واختتم: "ريكاردو لم يعد جزءاً من هذه المجموعة، منذ زمن بعيد!".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
آربي: هناك أكثر من شخص يتخذ قرارات السائقين ضمن الفريق
ريكاردو يكشف عن نقطة الضعف التي لم تعالجها تحديثات آربي الأخيرة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريكاردو لم يتوقّع أن تحقق مكلارين هذا القدر من التقدم
ماركو يلمّح إلى تغييرات ضمن صفوف ريد بُل في 2025
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
القصص التي تجب متابعتها مع عودة الفورمولا 1 من العطلة الصيفيّة
نوريس: "يريدون افتعال المشاكل" في علاقتي مع فيرستابن
حصري: ما الذي كان وراء تغيير قوانين المكابح غير المتماثلة في الفورمولا 1
ريد بُل تعترف بأنّها قد تكون بلغت سقف أداء تصميمها الحالي في الفورمولا 1
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات