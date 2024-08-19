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كورونيل: على ريكاردو اعتزال السباقات والعمل كمعلّق

قال توم كورونيل سائق السباقات، أنه لم يعد هناك مكان لـ دانيال ريكاردو ضمن الفورمولا واحد، وأن عليه اختيار طريق آخر لمسيرته المهنية.

تم التحديث:
دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

تكلم توم كورونيل، المعلّق والمحلل الهولندي، عن دانيال ريكاردو سائق ريد بُل سابقاً، مشيراً إلى أنه يجب عليه ترك السباقات والتوجه لعالم التعليق.

كما يرى أن مواصلته القيادة لصالح آربي، ليست بالقرار المنطقي، مؤكداً أنه يتوجب على الأسترالي أن يكون صريحاً مع نفسه.

وكان ريكاردو قد ترك مكلارين نهاية موسم 2022، وأمضى فترة قصيرة خارج الحلبات كسائق ريد بُل الاحتياطي.

ومن ثم عاد للسباقات مع آربي شهر يوليو 2023. لكنه لم ينجح بتسجيل النقاط سوى أربع مرات خلال 22 سباقاً منذ عودته.

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حيث قال: "سيكون معلق سباقات مثالياً".

وأكمل: "إنه سريع البديهة، يمتلك الشخصية المناسبة، وبوسعه التعامل مع أيّ وضع بشكل جيد".

وتابع: "الفورمولا واحد رياضة يتنافس فيها أفضل 20 سائقاً من جميع أنحاء العالم".

واختتم: "ريكاردو لم يعد جزءاً من هذه المجموعة، منذ زمن بعيد!".

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