كورونيل: على بوتاس الاعتزال فهو يخرّب المسيرة المهنية للسائقين اليافعين
يرى توم كورونيل سائق السباقات الهولندي أنه يجب على فالتيري بوتاس سائق ساوبر الاعتزال وترك الفورمولا واحد.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: إريك جونيوس
لم يتمكن بوتاس، الذي بدأ مسيرته المهنية مع ويليامز وانتقل إلى مرسيدس ليحرز معها 10 انتصارات، من تحقيق النتائج التي كان يرغبها بعد انضمامه إلى ساوبر.
ودخل الفنلندي في محادثات مع عدة فرق هذا الموسم بسبب الخبرة التي يمتلكها، لكنه يواجه احتمال الخروج من الفورمولا واحد إن لم يتوصل لاتفاق مع ساوبر.
لكن كورونيل، يرى أن بوتاس لا يمتلك مكاناً في البطولة.
حيث قال في تصريح لمجلة الفورمولا واحد، بعد تقييم أدائه بـ 4.5: "تتوقع المزيد من سائق مثل بوتاس".
وأكمل: "من الصعب دوماً الانتقال من الفريق الأفضل إلى الأسوأ، لكنني أفضل منح الفرصة لمواهب شابة".
وأضاف: "يجب على بوتاس التوقف، لقد انتهى المشوار! لم يسجل أية نقطة!".
وأردف: "أعلم أنه لا يمتلك الأدوات التي تساعده، لكن هذا كان خياره. شخصياً، أعتقد أن الوضع الحالي مُهين بالنسبة له".
واستكمل: "يجب عليه التوجه للقيام بأمور أخرى. أن يعود إلى فنلندا والقيام بأمور ممتعة وتصوير فيديوهات مضحكة".
واسترسل: "يجب عليه منح ذلك المقعد لسائق بحاجة لاكتساب الخبرة والتحسّن".
وتابع: "إنه يخرّب المسيرة المهنية للسائقين اليافعين. على سبيل المثال، لماذا لا يتواجد فيليبي دروغوفيتش في الفورمولا واحد؟".
واختتم: "بوتاس غير قادر على فعل أي شيء. هذا ما نصفه بأنه التقدم في العمر".
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