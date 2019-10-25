كوبتسا ينفي وجود توتر بينه وبين ويليامز

بعد سباق جائزة روسيا الكبرى، عبّر كوبتسا بوضوح عن إحباطه بعد أن طلب منه الانسحاب بسيارة سليمة من السباق، وذلك بهدف الحفاظ على قطع الغيار.

في اليابان، أراد البولندي الإبقاء على الجانح الأمامي الجديد والذي شعر معه براحة أكبر يوم الجمعة.

لكن، اختار الفريق استعمال الخصائص الأقدم للتصفيات والسباق.

وتعرض كوبتسا لحادثة قوية في القسم الأول للتصفيات، مشيراً إلى أن ذلك التغيير قد ساهم في ذلك.

لكن، نفى سائق ويليامز تشكيكه بقرارات الفريق الأخيرة، مشيراً إلى أنه أراد فرصة المناقشة معهم.

فقال: "لم أشكك مطلقاً في الفريق، بل في طريقة تقرير الأمور. في بعض الأحيان يكفي الكلام حيال الأمور".

وأكمل: "أعتقد أننا جميعاً على نفس الموقف. أعتقد أنني أظهرت هذا عدة مرات، ليس فقط هذا الموسم، أعتقد أنني الشخص الذي يفهم هذه الرياضة بشكل جيد جداً ليس فقط من وجهة نظر السائق".

وتابع: "شعرت ببعض الأمور التي كان بوسعي التعامل معها بشكل مختلف بمجرد الكلام، بدلاً من اتباع طريقة أخرى".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال علاقته الحالية مع الفريق، كشف كوبتسا أن حادثة واحدة لا تؤثر على العلاقة بين الطرفين.

فقال: "أعتقد أنه لا وجود للتوتر. الوضع ليس سهلاً، لكن تجمعني علاقة طيبة مع الفريق، وبالتأكيد فإن حادثة واحدة لن تؤثر على علاقتي مع الأشخاص الذين أعمل معهم".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع يفهم وضعنا، بالرغم من امتلاكنا أحياناً لوجهات نظر مختلفة".

بالمقابل، أوضح كوبتسا أنه لا يعلم إن كان سيشارك بالجانح الأمامي الجديد في المكسيك.

فقال: "بصراحة، لم أسأل. أعتقد أننا سنرى كيف ستسير الأمور ومن ثم سنقرر. لا أود الخوض في الكثير من التفاصيل، هذا كل ما هنالك".

وأكمل: "الشعور أفضل خلف المقود وذلك كان مفاجئاً لأننا لم نتوقع أن يكون أفضل. من الغريب أن تحصل أمور لا تتوقعها وبالشكل الأفضل".

واختتم: "لكننا على الأغلب سنعيد التجربة وربما سنستعمله. أنا أتعامل مع كل يوم بيومه. وذلك هو الحل الأفضل".