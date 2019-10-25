فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
26 سبتمبر
-
29 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كوبتسا ينفي وجود توتر بينه وبين ويليامز

المشاركات
التعليقات
كوبتسا ينفي وجود توتر بينه وبين ويليامز
25-10-2019

أصر روبرت كوبتسا على العلاقة الجيدة التي تجمعه بفريقه ويليامز، بالرغم من بعض المشاكل التي ظهرت على خلفية قلة عدد قطع الغيار للسيارة والتي دفعت بالفريق إلى التضحية بتواجده على المسار.

بعد سباق جائزة روسيا الكبرى، عبّر كوبتسا بوضوح عن إحباطه بعد أن طلب منه الانسحاب بسيارة سليمة من السباق، وذلك بهدف الحفاظ على قطع الغيار.

في اليابان، أراد البولندي الإبقاء على الجانح الأمامي الجديد والذي شعر معه براحة أكبر يوم الجمعة.

لكن، اختار الفريق استعمال الخصائص الأقدم للتصفيات والسباق.

وتعرض كوبتسا لحادثة قوية في القسم الأول للتصفيات، مشيراً إلى أن ذلك التغيير قد ساهم في ذلك.

لكن، نفى سائق ويليامز تشكيكه بقرارات الفريق الأخيرة، مشيراً إلى أنه أراد فرصة المناقشة معهم.

فقال: "لم أشكك مطلقاً في الفريق، بل في طريقة تقرير الأمور. في بعض الأحيان يكفي الكلام حيال الأمور".

وأكمل: "أعتقد أننا جميعاً على نفس الموقف. أعتقد أنني أظهرت هذا عدة مرات، ليس فقط هذا الموسم، أعتقد أنني الشخص الذي يفهم هذه الرياضة بشكل جيد جداً ليس فقط من وجهة نظر السائق".

وتابع: "شعرت ببعض الأمور التي كان بوسعي التعامل معها بشكل مختلف بمجرد الكلام، بدلاً من اتباع طريقة أخرى".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال علاقته الحالية مع الفريق، كشف كوبتسا أن حادثة واحدة لا تؤثر على العلاقة بين الطرفين.

فقال: "أعتقد أنه لا وجود للتوتر. الوضع ليس سهلاً، لكن تجمعني علاقة طيبة مع الفريق، وبالتأكيد فإن حادثة واحدة لن تؤثر على علاقتي مع الأشخاص الذين أعمل معهم".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع يفهم وضعنا، بالرغم من امتلاكنا أحياناً لوجهات نظر مختلفة".

بالمقابل، أوضح كوبتسا أنه لا يعلم إن كان سيشارك بالجانح الأمامي الجديد في المكسيك.

فقال: "بصراحة، لم أسأل. أعتقد أننا سنرى كيف ستسير الأمور ومن ثم سنقرر. لا أود الخوض في الكثير من التفاصيل، هذا كل ما هنالك".

وأكمل: "الشعور أفضل خلف المقود وذلك كان مفاجئاً لأننا لم نتوقع أن يكون أفضل. من الغريب أن تحصل أمور لا تتوقعها وبالشكل الأفضل".

واختتم: "لكننا على الأغلب سنعيد التجربة وربما سنستعمله. أنا أتعامل مع كل يوم بيومه. وذلك هو الحل الأفضل".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
هاميلتون ليس لديه "أيّ اهتمام" بالفورمولا إي

المقال السابق

هاميلتون ليس لديه "أيّ اهتمام" بالفورمولا إي

المقال التالي

نوريس بات "مستاءً أكثر" تجاه ألبون بعد مراجعة حادثتهما في سوزوكا

نوريس بات "مستاءً أكثر" تجاه ألبون بعد مراجعة حادثتهما في سوزوكا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين روبرت كوبتسا
قائمة الفرق ويليامز

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي

2
فورمولا إي

سطح جديد لحلبة الدرعيّة لسباق الفورمولا إي

3
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

4
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد
F1

"فيا" تزيد جهودها لمنع خرق قوانين تدفّق الوقود في الفورمولا واحد

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020
F1

هاميلتون: تقدّم هوندا يؤسس لمعركة ثلاثية على اللقب في 2020

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية
F1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير
F1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل
F1

مستويات الارتكازية لعبت دوراً بتحسين أداء ريد بُل في البرازيل

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.