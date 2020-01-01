كوبتسا ينضمّ إلى ألفا روميو في دور السائق الاحتياطي لموسم 2020

عاد كوبتسا إلى الفورمولا واحد مع ويليامز في موسم 2019، وذلك عقب غياب دام لسنوات عن سباقات الجائزة الكبرى بسبب الحادثة المميتة التي تعرّض لها في أحد أحداث الراليّات قبل ثمانية أعوام.

وقد سجّل صاحب الـ 35 عامًا نقطة ويليامز اليتيمة في الموسم المنصرم ضمن عام كارثي على الحظيرة البريطانية، حيث تمّ استبدال البولندي بالناشئ نيكولا لاتيفي ليجاور جورج راسل في 2020.

وارتبط اسم كوبتسا بفرق أمثال هاس وريسينغ بوينت ضمن دور سائق المُحاكاة، لكنّه سينضمّ إلى ألفا روميو عوضًا عن ذلك في دور السائق الاحتياطي.

ويأتي ذلك الدور الجديد عقب إبرام صفقة شراكة لعدّة أعوام بين ألفا روميو وشركة البترول البولندية "بي كاي ان أورلين" التي سيرتبط اسمها بالفريق السويسري الذي سيخوض الموسم المُقبل تحت اسم "ألفا روميو ريسينغ أورلين".

وتعقيبًا على ذلك قال كوبتسا: "أنا سعيد للغاية بأن أستهلّ ذلك الفصل الجديد في مسيرتي مع انضمامي لألفا روميو ريسينغ أورلين".

وأضاف: "يحمل ذلك الفريق مكانة خاصّة في قلبي، إذ أنّني مسرور برؤية بعض الوجوه التي ما تزال هنا منذ الأعوام التي أمضيتها في هينويل. الوقت والظروف مختلفة الآن بكلّ تأكيد، لكنّني واثق بأنّني سأجد ذات الإصرار والتعطّش للنجاح. أتطلّع لمساعدة ألفا روميو ريسينغ أورلين على تحقيق الخطوة التالية للأمام".

وقاد كوبتسا لصالح الفريق الذي أسسه بيتر ساوبر في الفورمولا واحد بين 2007 و2009، عندما شارك مع دعم مصنعي من "بي ام دبليو".

وخلال هذه الفترة، فاز البولندي بسباق جائزة كندا الكبرى موسم 2008 وسجّل أفضل نتائجه الشخصية بحلوله رابعًا في ترتيب بطولة السائقين.

جديرٌ بالذكر أنّ فريق ألفا روميو قد حافظ على تشكيلته من السائقين المتألفة من كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي لموسم 2020، فيما أكّد الفريق أن مقاتلته للموسم المُقبل ستكون تحت اسم "سي39".

من جهته، علّق فريدريك فاسور مدير الفريق على قرار ضمّ كوبتسا قائلًا: "نحن سعداء كذلك بأن نرحّب بروبرت في منزله من جديد، إذ لا نطيق الانتظار كي نبدأ العمل معه".

وأكمل: "إنّه سائق لا يحتاج إلى تقديم، فهو أحد أبرع السائقين في جيله، كما أظهر لنا المعنى الحقيقي للإصرار البشري في معركته للعودة من جديد إلى السباقات بعد حادثته المروعة في الراليّات. بياناته لنا ستكوت قيمة للغاية بينما نضغط من أجل دفع الفريق للأمام في ترتيب البطولة".