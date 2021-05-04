كوبتسا يقود لصالح ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى في برشلونة

قاد كوبتسا - السائق الاحتياطي لألفا روميو لموسم 2021 - سيارة "سي41" بالفعل على حلبة برشلونة ضمن الحدث الاستعراضي قُبيل التجارب الشتوية.

كما فاز البولندي بالسباق الافتتاحي لسلسلة لومان الأوروبية الشهر الماضي على ذات الحلبة.

وسيجلس كوبتسا خلف مقود سيارة كيمي رايكونن في الحصة الأولى للتجارب الحرة يوم الجمعة، وذلك بعد أن ترك أنطونيو جيوفينازي سيارته لكالوم إيلوت الذي شارك في ذات الحصة لجائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، ستنضم ألفا روميو في يومَي الثلاثاء والأربعاء التاليين للجائزة إلى فريقَي ألبين وريد بُل لإكمال تجارب بيريللي مع إطارات 18 إنشًا - لكن ألبين ستشارك في اليوم الافتتاحي فقط.

وتعقيبًا على مشاركته في التجارب الحرة في برشلونة قال كوبتسا: "أتطلع للتواجد في السيارة من جديد يوم الجمعة وخلال الأسبوع المُقبل".

وأضاف: "بعد أن قدت سيارة سي41 للمرة الأخيرة في برشلونة في فبراير/شباط الماضي، أتطلّع لرؤية مدى التقدم الذي حققته السيارة منذ ذلك الحين، على صعيدَي التحديثات وفهم الفريق للحزمة".

وتابع: "دومًا ما تكون قيادة سيارة الفورمولا واحد تجربة استثنائية، حيث أنتظر المساهمة ضمن جهود الفريق في معركة وسط الترتيب".

وأكمل: "كذلك اختبار إطارات 18 إنشًا الجديدة سيمثّل تجربة مختلفة والمذاق الأوّل لحقبة الإطارات الجديدة التي ستبدأ العام المُقبل".

من جهته، أضاف فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو في هذا الصّدد قائلًا: "من الرائع عودة روبرت إلى السيارة ضمن أولى حصصه مع الفريق هذا الموسم ولتجارب الإطارات في برشلونة كذلك، حيث أنّ مشاركته تكون قيّمة دومًا بالنسبة لنا من أجل الاستفادة من خبرته الواسعة والحصول على نظرة أخرى حيال سيارة سي41".