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كوبتسا يقترب من المشاركة في الفورمولا واحد و"دي تي أم" لموسم 2020

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كوبتسا يقترب من المشاركة في الفورمولا واحد و"دي تي أم" لموسم 2020
28-11-2019

كشف روبرت كوبتسا أنه اتخذ قراره حيال خططه لموسم 2020 المقبل، ويتوقع تأكيداً "قريباً جداً" لمشاركته في بطولتين: الفورمولا واحد وبطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم".

سيتم استبدال كوبتسا، الذي عاد إلى سباقات الفورمولا واحد هذا الموسم بعد تعافيه من عواقب حادثته العنيفة في الراليات، بالسائق اليافع نيكولاس لاتيفي ضمن تشكيلة ويليامز لموسم 2020.

بدلاً من ذلك، يسعى كوبتسا لنيل منصب سائق الاختبارات والمحاكاة في الفورمولا واحد، حيث خاض محادثات مع فريق هاس الذي أكد في وقت سابق من هذا الشهر أنه قدم له عرضاً.

لكن يبدو من المرجح أن كوبتسا يتطلع حالياً للانضمام إلى ريسينغ بوينت.

وضمن معرض كلامه على هامش سباقه الأخير في الفورمولا واحد في أبوظبي، أوضح كوبتسا أنه اتخذ قراراته حيال موسم 2020، لكنه شدد على أنها لا تعود له وحده.

فقال: "أعتقد أنه ومن ناحيتي فالقرار قد اتخذ. لا أود الخوض في التفاصيل الآن. إنها أمور معقدة وعلينا ضمان سيرها بالشكل الصحيح لجميع الأطراف".

وأكمل: "آمل أنه وحالما يتمّ حل هذه الأمور، فسيصبح الوضع واضحاً للجميع".

وتابع: "كنتُ أفكر بالفعل شهر سبتمبر/أيلول أن الوضع سيكون واضحاً، لكننا نكاد نصل إلى ديسمبر/كانون الأول. لكن نعم، أنا متفائل للغاية وبالرغم من أنني لست الوحيد الذي يتخذ القرار نظراً لكل هذه التعقيدات لأنني أود دمج عدة برامج (بطولات مختلفة) معاً. لهذا فإن الأمر بحاجة للمزيد من العمل".

واسترسل: "لكنني أعتقد أن المكونات الصحيحة موجودة، المسألة تكمن في مزجها بالشكل الصحيح، آمل أن يسير ذلك يشكل جيد".

وأوضح كوبتسا أن رغبة راعيه "بي.كيه.أن أورلين" لعبت دوراً كذلك في قراراته، وهي الشركة التي ترغب منه البقاء ضمن الفورمولا واحد.

لكن البولندي أشار إلى أن برنامجه التسابقي يحظى بالأولوية بالنسبة له، مشيراً إلى ارتفاع إمكانية المشاركة في "دي تي أم" للموسم المقبل.

فقال: "بالتأكيد أنا أتطلع نحو تحد كبير، وبالتأكيد فإن ’دي تي أم’ على الأغلب أقوى بطولة تنافسية بعد الفورمولا واحد في أوروبا".

واختتم: "أعتقد أنه وبأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، إن تمكنتُ من المنافسة هناك، فسأكون مسروراً، وفي حال تمكنا من دمج بضعة أمور لجعل جميع الأطراف سعداء، فأنا منفتح على هذه الإمكانية".

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